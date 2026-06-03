كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في أستراليا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

قد تضطر أستراليا إلى التوجه جنوبًا باستمرار خلال مبارياتها في دور المجموعات بكأس العالم هذا الصيف، لكنها تأمل في أن تكون في قمة أدائها عند انتهاء البطولة. فهي تسعى للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في بطولات عالمية متتالية للمرة الأولى.

بعد انطلاق حملتها في فانكوفر، تتوجه أستراليا إلى سياتل ثم إلى سان فرانسيسكو لخوض مباراة ختام المجموعة. من المتوقع أن تكون رحلة صيفية أسطورية لمشجعي "السوكروز"، ويمكنك الانضمام إليهم في هذه الرحلة البرية التي لا تُنسى.

ولكن من سيحضر لمساندة أستراليا في اللحظات الحاسمة هذا الصيف؟ حسنًا، يمكنك أنت أن تكون أول من يفعل ذلك. دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات أستراليا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر السبت، 13 يونيو أستراليا ضد تركيا (9 مساءً) بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر الجمعة، 19 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (12 ظهراً) لومين فيلد (سياتل) التذاكر الخميس، 25 يونيو باراغواي ضد أستراليا (7 مساءً) ليفيز ستاديوم (سان فرانسيسكو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في أستراليا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

التذاكر ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في أستراليا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات أستراليا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تغطي الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من أستراليا في كأس العالم 2026؟

على الرغم من البداية المذهلة ضد فرنسا، حيث افتتح كريغ جودوين التسجيل بعد تسع دقائق فقط، خسرت أستراليا 4-1 أمام وصيفة بطولة قطر 2022. ومع ذلك، تعافى منتخب "السوكروز" بشكل إيجابي ولم يستقبل أي هدف آخر خلال مرحلة المجموعات، مسجلاً فوزين 1-0 على كل من تونس والدنمارك. وهذا يعني تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ عام 2006.

لحسن حظ أستراليا، لن تضطر إلى مواجهة فرنسا في المباراة الافتتاحية للبطولة للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم. ومع ذلك، ستواجه أستراليا منافسًا أوروبيًا، لكن الفائز في مباراة الملحق من المسار C للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لن يُعرف حتى نهاية مارس. وسيشغل هذا المقعد "الذي لم يتم تأكيده بعد" إما تركيا أو رومانيا أو سلوفاكيا أو كوسوفو. ويأمل المنتخب الأسترالي في تجنب الخسارة الخامسة على التوالي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

في مباراتهما الثانية ضمن دور المجموعات ضد البلد المضيف المشارك للبطولة، تتوجه الولايات المتحدة وأستراليا إلى ملعب «لومين فيلد» في سياتل. وقد فازت «النجوم والمشارب» في آخر مباراتين بين الفريقين، بما في ذلك الفوز بنتيجة 2-1 في دنفر في أكتوبر الماضي. ومع ذلك، كانت جميع المباريات الأربع السابقة ودية، وتأمل أستراليا في أن تتمكن من رفع مستوى أدائها في بيئة أكثر تنافسية.

تختتم أستراليا مبارياتها في المجموعة بمواجهة باراغواي في سان فرانسيسكو. ونظرًا لفوز الفريق الجنوب أمريكي على كل من الأرجنتين والبرازيل خلال التصفيات، يدرك توني بوبوفيتش أن لاعبيه سيتعين عليهم توخي الحذر في ولاية كاليفورنيا.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في أستراليا

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات أستراليا التي تشمل تذاكر مميزة ووجبات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في الدول الثلاث المضيفة.

الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

دور الـ32/دور الـ16/المباراة على المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.

جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خدمة "تابع فريقي" غير متاحة في الوقت الحالي لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

خيارات الضيافة: جناح الفيفا

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة و"الوصول البلاتيني" للشركات أو مجموعات كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

متى ستقام كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: