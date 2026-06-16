قد تضطر أستراليا إلى السفر باستمرار جنوبًا خلال مبارياتها في دور المجموعات بكأس العالم هذا الصيف، لكنها تأمل في أن تكون في قمة أدائها عند انتهاء البطولة. فهي تسعى للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في بطولات عالمية متتالية للمرة الأولى.

ولكن من سيشارك مع أستراليا في اللحظات الحاسمة هذا الصيف؟

حسنًا، يمكنك أنت أن تكون أحد هؤلاء، كبداية. دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات أستراليا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر السبت، 13 يونيو أستراليا ضد تركيا (9 مساءً) بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر الجمعة، 19 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (12 ظهراً) لومين فيلد (سياتل) التذاكر الخميس، 25 يونيو باراغواي ضد أستراليا (7 مساءً) ليفيز ستاديوم (سان فرانسيسكو) تذاكر

ما هي أرخص تذاكر أستراليا؟

استنادًا إلى تتبع السوق الثانوية المباشر، والأسعار الأساسية الرسمية، وبوابات إعادة البيع النشطة، إليك تفاصيل أسعار أرخص تذاكر الدخول لمشاهدة أستراليا في المجموعة D.

تتغير الأسعار ديناميكيًا وفقًا لحجم الملعب والطلب الإقليمي في البلد المضيف وسهولة الوصول إلى الملعب.

تصنيفات أسعار تذاكر المجموعة D

المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) طابق إعادة البيع للمبتدئين التذاكر أستراليا ضد تركيا (13 يونيو) بي سي بليس (فانكوفر، كندا) 187 دولار – 296 دولار+ التذاكر الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (19 يونيو) لومين فيلد (سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية) 259 دولار – 412 دولار+ التذاكر باراغواي ضد أستراليا (25 يونيو) ملعب سان فرانسيسكو باي أريا (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية) 602 دولار – 878 دولار+ التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى أسعار الدخول المرجعية المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في أستراليا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام لأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في أستراليا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات أستراليا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل إصدار/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من أستراليا في كأس العالم 2026؟

على الرغم من البداية المذهلة ضد فرنسا، حيث افتتح كريغ جودوين التسجيل بعد تسع دقائق فقط، خسرت أستراليا 4-1 أمام وصيفة بطولة قطر 2022. ومع ذلك، تعافى منتخب السوكروز بشكل إيجابي ولم يستقبل أي هدف آخر خلال مرحلة المجموعات، مسجلاً فوزين 1-0 على كل من تونس والدنمارك. وهذا يعني تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ عام 2006.

لحسن حظ أستراليا، لن تضطر إلى مواجهة فرنسا في المباراة الافتتاحية للبطولة للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم. ومع ذلك، ستواجه أستراليا منافسًا أوروبيًا، لكن الفائز في مباراة الملحق من المسار C للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لن يُعرف حتى نهاية مارس. وسيشغل هذا المقعد "الذي لم يتم تأكيده بعد" إما تركيا أو رومانيا أو سلوفاكيا أو كوسوفو. ويأمل الفريق الأخضر والذهبي في تجنب الخسارة الخامسة على التوالي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

في مباراتهم الثانية في المجموعة ضد المضيف المشارك للبطولة، الولايات المتحدة، يتوجه المنتخب الأسترالي إلى ملعب لومن في سياتل. فاز المنتخب الأمريكي في آخر مباراتين بين الفريقين، بما في ذلك فوزه 2-1 في دنفر في أكتوبر. لكن جميع المباريات الأربع السابقة كانت ودية، وستأمل أستراليا في أن تتمكن من رفع مستوى أدائها في بيئة أكثر تنافسية.

تختتم أستراليا مبارياتها في المجموعة بمواجهة باراغواي في سان فرانسيسكو. ونظرًا لفوز الفريق الجنوب أمريكي على كل من الأرجنتين والبرازيل خلال التصفيات، يدرك توني بوبوفيتش أن لاعبيه سيتعين عليهم توخي الحذر في ولاية كاليفورنيا.

من هم لاعبو منتخب أستراليا في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت الإشراف التكتيكي للمدرب توني بوبوفيتش، أعلن المنتخب الأسترالي لكرة القدم للرجال (السوكروز) رسمياً عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً. في مشاركتها السادسة على التوالي في البطولة العالمية، تواجه السوكروز جدولاً مكثفاً في المجموعة D إلى جانب عمالقة كرة القدم تركيا وباراغواي والولايات المتحدة المضيفة المشاركة.

يجمع اختيار بوبوفيتش النهائي بين قادة ذوي خبرة في البطولات ولاعبين جدد ذوي جنسية مزدوجة يتمتعون بقدرات هجومية هائلة. يقود الفريق القائد الأيقوني وحارس المرمى ماثيو رايان، وقوة الدفاع هاري سوتار، واللاعب الهجومي المتألق في الدوري الإيطالي كريستيان فولباتو، الذي أكمل انتقاله الدولي المثير للانتباه قبل انطلاق البطولة مباشرة.

سواء كنت تخطط لمسار منتخب أستراليا في تجاوز مرحلة المجموعات أو تحصل على تذاكر مباريات في فانكوفر وسياتل وسان فرانسيسكو، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون أستراليا:

قائمة منتخب أستراليا الرسمية لكأس العالم

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى ماثيو رايان (ك) ليفانتي بول إيزو راندرز باتريك بيتش ملبورن سيتي المدافعون هاري سوتار ليستر سيتي عزيز بيهيتش ملبورن سيتي جوردان بوس فيينورد كاميرون بورغيس سوانسي سيتي أليساندرو سيركاتي بارما ميلوس ديجينيك أبويل جيسون جيريا ألبيركس نيغاتا لوكاس هيرينجتون بريسبان رور جاكوب إيطاليانو بوروسيا مونشنغلادباخ كاي تروين ملبورن سيتي لاعبو الوسط جاكسون إيرفين إف سي سانت باولي كونور ميتكالف نادي سانت باولي أجدين هروستيتش هيلاس فيرونا كاميرون ديفلين هارتس أيدن أونيل ستاندارد لييج بول أوكون-إنجستلر بنفيكا المهاجمون نيستوري إيرانكوندا واتفورد كريستيان فولباتو ساسولو ماثيو ليكي ملبورن سيتي أوير مابيل غراسهوبر زيورخ محمد توري رانديرز نيشان فيلوبيلاي ملبورن فيكتوري تيتي يينجي ماتشيدا زيلفيا

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: