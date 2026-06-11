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Japan World Cup 2026 ticketsGetty
Book Japan World Cup Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في اليابان: جدول المباريات والمواعيد القادمة والأسعار والمزيد

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التذاكر
اليابان
كأس العالم
كاورو ميتوما

دليلك الشامل للحصول على تذاكر لمشاهدة منتخب "الساموراي الأزرق" وهو يخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم

ها هي كأس العالم 2026 قد حانت، وقد شهد الطلب على تذاكر مباريات اليابان إقبالاً هائلاً.

بعد الانتصارات المفاجئة على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم السابقة في قطر، يدخل فريق "الساموراي الأزرق" البطولة في أمريكا الشمالية بتشكيلة رائعة تضم لاعبين من أمثال تاكيفوسا كوبو وكاورو ميتوما. 

دع GOAL يزودك بأحدث تفاصيل المباريات ومعلومات عن الملاعب وأفضل الطرق لتأمين مقعدك في مباريات اليابان القادمة في كأس العالم.

تذاكركأس العالم لليابانحجز التذاكر

مباريات اليابان في كأس العالم 2026

التاريخ والوقتالمباراةالمكانالتذاكر
14 يونيو 2026هولندا ضد اليابانملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر
20 يونيو 2026تونس ضد اليابانملعب BBVA، غوادالوبيالتذاكر
25 يونيو 2026اليابان ضد السويدملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في اليابان

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من FIFA.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكركأس العالم في اليابان -حجز التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في اليابان؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

البلدالملعب (المدينة)السعة
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)87,523
المكسيكاستاد أكرون (غوادالاخارا)48,071
المكسيكاستاد BBVA (مونتيري)53,500
الولايات المتحدةملعب ميتلايف (نيوجيرسي)82,500
الولايات المتحدةاستاد AT&T (أرلينغتون)80,000
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)71,000
الولايات المتحدةاستاد NRG (هيوستن)72,220
الولايات المتحدةاستاد أروهيد (كانساس سيتي)76,416
الولايات المتحدةملعب سوفي (إنجلوود)70,240
الولايات المتحدةملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)69,796
الولايات المتحدةليفيز ستاديوم (سانتا كلارا)68,500
الولايات المتحدةملعب لومن (سياتل)69,000
الولايات المتحدةملعب جيليت (فوكسبورو)65,878
الولايات المتحدةملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,767
كندابي سي بليس (فانكوفر)54,500
كنداملعب BMO (تورونتو)30,000

أسئلة الأكثر شيوعًا

المصدر الرسمي الوحيد للتذاكر هو بوابة فيفا للتذاكر (FIFA.com/tickets). وبحلول أواخر مارس 2026، تكون مراحل القرعة المبكرة قد انتهت. الفرصة الرئيسية التالية هي مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، والتي تبدأ في 1 أبريل 2026، الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بيع هذه التذاكر بأسبقية الحجز (من يأتي أولاً يُخدم أولاً). ستلعب اليابان مبارياتها في دور المجموعات في مدينتي أرلينغتون (دالاس) ومونتيري، ومن المتوقع أن تنفد التذاكر فوراً بسبب الطلب الهائل من الجالية اليابانية في أمريكا.

لضمان صحة تذاكرك، يجب عليك استخدام الوسائل التالية:

إعادة البيع الرسمي: "سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع/التبادل" هو المنصة الثانوية الوحيدة المعتمدة، وسيعاد فتحه في 2 أبريل 2026.

الأسواق الثانوية: إذا كانت البوابة الرسمية خالية، توفر منصات مثل StubHub وSeatGeek وVivid Seats مخزوناً من بائعين أفراد. ورغم أنها تقدم ضماناً بنسبة 100%، إلا أن أسعار مباراة اليابان الافتتاحية ضد هولندا تشهد ارتفاعاً حالياً، حيث تبدأ من 570 إلى 750 دولاراً تقريباً.

الأسعار الرسمية مقسمة إلى أربع فئات. تبدأ الفئة الرابعة (الأقل سعراً) من حوالي 60 دولاراً لمباريات دور المجموعات. ومع ذلك، تختلف أسعار السوق على مواقع إعادة البيع حسب الملعب.