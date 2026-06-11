كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في اليابان: جدول المباريات والمواعيد القادمة والأسعار والمزيد

ها هي كأس العالم 2026 قد حانت، وقد شهد الطلب على تذاكر مباريات اليابان إقبالاً هائلاً.

بعد الانتصارات المفاجئة على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم السابقة في قطر، يدخل فريق "الساموراي الأزرق" البطولة في أمريكا الشمالية بتشكيلة رائعة تضم لاعبين من أمثال تاكيفوسا كوبو وكاورو ميتوما.

دع GOAL يزودك بأحدث تفاصيل المباريات ومعلومات عن الملاعب وأفضل الطرق لتأمين مقعدك في مباريات اليابان القادمة في كأس العالم.

مباريات اليابان في كأس العالم 2026

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 هولندا ضد اليابان ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر 20 يونيو 2026 تونس ضد اليابان ملعب BBVA، غوادالوبي التذاكر 25 يونيو 2026 اليابان ضد السويد ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في اليابان

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من FIFA.

هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من FIFA. سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في اليابان؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟