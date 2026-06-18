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Japan World Cup 2026 ticketsGetty
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نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في اليابان: جدول المباريات، المواعيد القادمة، الأسعار والمزيد

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التذاكر
اليابان
كأس العالم
كاورو ميتوما

لا تفوت فرصتك لمشاهدة «الساموراي الأزرق» وهم يخوضون مباريات كأس العالم 2026

أثبتت المباراة الافتتاحية لليابان في كأس العالم 2026 أنها مباراة كلاسيكية، حيث عاد «الساموراي الأزرق» بقوة في مناسبتين ليحقق تعادلاً حاسماً مع هولندا في ملعب «AT&T» في أرلينغتون.

وسيعود المنتخب الآسيوي إلى ملعب دالاس لخوض مباراته الثالثة والأخيرة في المجموعة F ضد السويد (25 يونيو)، لكن قبل ذلك، سيواجه تونس في المكسيك يوم السبت (20 يونيو).

بعد الانتصارات التي لا تُنسى على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم السابقة التي أقيمت في قطر قبل أربع سنوات، ازداد الطلب على مشاهدة اليابان وهي تلعب بشكل كبير.

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات اليابان القادمة والأسعار المتوقعة.

تذاكر كأس العالم في الياباناحجز الآن

مباريات اليابان في كأس العالم 2026

التاريخ والوقتالمباراةالمكانالتذاكر
الأحد، 14 يونيوهولندا ضد اليابان (2-2)ملعب AT&T، أرلينغتونغير متاح
السبت، 20 يونيوتونس ضد اليابانملعب BBVA، غوادالوبيالتذاكر
الخميس، 25 يونيواليابان ضد السويدملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في اليابان

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكركأس العالم في اليابان -حجز التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في اليابان؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026. وبدأت أسعار تذاكر مباريات مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (إنجلوود) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

أسئلة الأكثر شيوعًا

المصدر الرسمي الوحيد للتذاكر هو بوابة فيفا للتذاكر (FIFA.com/tickets). وبحلول أواخر مارس 2026، تكون مراحل القرعة المبكرة قد انتهت. الفرصة الرئيسية التالية هي مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، والتي تبدأ في 1 أبريل 2026، الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بيع هذه التذاكر بأسبقية الحجز (من يأتي أولاً يُخدم أولاً). ستلعب اليابان مبارياتها في دور المجموعات في مدينتي أرلينغتون (دالاس) ومونتيري، ومن المتوقع أن تنفد التذاكر فوراً بسبب الطلب الهائل من الجالية اليابانية في أمريكا.

لضمان صحة تذاكرك، يجب عليك استخدام الوسائل التالية:

إعادة البيع الرسمي: "سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع/التبادل" هو المنصة الثانوية الوحيدة المعتمدة، وسيعاد فتحه في 2 أبريل 2026.

الأسواق الثانوية: إذا كانت البوابة الرسمية خالية، توفر منصات مثل StubHub وSeatGeek وVivid Seats مخزوناً من بائعين أفراد. ورغم أنها تقدم ضماناً بنسبة 100%، إلا أن أسعار مباراة اليابان الافتتاحية ضد هولندا تشهد ارتفاعاً حالياً، حيث تبدأ من 570 إلى 750 دولاراً تقريباً.

الأسعار الرسمية مقسمة إلى أربع فئات. تبدأ الفئة الرابعة (الأقل سعراً) من حوالي 60 دولاراً لمباريات دور المجموعات. ومع ذلك، تختلف أسعار السوق على مواقع إعادة البيع حسب الملعب.