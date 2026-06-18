كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في اليابان: جدول المباريات، المواعيد القادمة، الأسعار والمزيد

أثبتت المباراة الافتتاحية لليابان في كأس العالم 2026 أنها مباراة كلاسيكية، حيث عاد «الساموراي الأزرق» بقوة في مناسبتين ليحقق تعادلاً حاسماً مع هولندا في ملعب «AT&T» في أرلينغتون.

وسيعود المنتخب الآسيوي إلى ملعب دالاس لخوض مباراته الثالثة والأخيرة في المجموعة F ضد السويد (25 يونيو)، لكن قبل ذلك، سيواجه تونس في المكسيك يوم السبت (20 يونيو).

بعد الانتصارات التي لا تُنسى على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم السابقة التي أقيمت في قطر قبل أربع سنوات، ازداد الطلب على مشاهدة اليابان وهي تلعب بشكل كبير.

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات اليابان القادمة والأسعار المتوقعة.

مباريات اليابان في كأس العالم 2026

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر الأحد، 14 يونيو هولندا ضد اليابان (2-2) ملعب AT&T، أرلينغتون غير متاح السبت، 20 يونيو تونس ضد اليابان ملعب BBVA، غوادالوبي التذاكر الخميس، 25 يونيو اليابان ضد السويد ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في اليابان

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا. سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في اليابان؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026. وبدأت أسعار تذاكر مباريات مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟