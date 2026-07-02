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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة: مباريات الأدوار الإقصائية، ومعلومات عن ملعب سياتل، والأسعار، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كريستيان بوليسيتش

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة المضيفين المشاركين وهم يؤدون أدوارهم

شهد أكثر من 200,000 متفرج إجمالاً مباريات المنتخب الأمريكي الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم FIFA في ملعب «سوفي» (لوس أنجلوس) وملعب «لومين فيلد» (سياتل)، وسيواصل مشجعو المنتخب الأمريكي حشد الملاعب أينما وحيثما خاض «النجوم والأشرطة» مبارياتهم.

أظهر فريق ماوريسيو بوكيتينو قوة نفسية هائلة في دور الـ32، حيث حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 2-0 على البوسنة والهرسك على الرغم من لعبه بعشرة لاعبين بعد البطاقة الحمراء الدرامية التي حصل عليها فولارين بالوغون. 

وقد جاءت هذه النتيجة الحاسمة بفضل ركلة حرة مذهلة من مالك تيلمان، لتنهي هذه الفوز القوي سلسلة من النتائج السيئة أمام الفرق الأوروبية في مراحل خروج المغلوب. مدعومين بإيمان الأمة والطاقة الكهربائية لمنطقة شمال غرب المحيط الهادئ، فإن المضيفين المشاركين مستعدون للاعتماد على ضغطهم الهجومي المكثف لإعادة كتابة التاريخ وضمان مكان في ربع النهائي.

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نتائج كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمباريات القادمة

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي)المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الجمعة، 12 يونيوالولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب سوفي، إنجلوود4-1
الجمعة، 19 يونيوالولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب لومن، سياتل2-0
الخميس، 25 يونيوالولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب سوفي، إنجلوود2-3
الأربعاء، 1 يوليوالولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب ليفيز، سانتا كلارا2-0
الاثنين، 6 يوليوالولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب لومن، سياتلشراء التذاكر

مسيرة الولايات المتحدة الأمريكية نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت الولايات المتحدة صدارة المجموعة D، إليكم التواريخ والأوقات والملاعب التي ستقام فيها مبارياتها، في حال تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو.

إذا فازت الولايات المتحدة الأمريكية على البوسنة والهرسك يوم الأربعاء، فستواجه إما بلجيكا أو السنغال في سياتل خلال دور الـ16. وإذا واجه رجال بوكيتينو بلجيكا، فسيكونون حريصين على الانتقام من الهزيمة 5-2 التي تعرضوا لها على يد «الشياطين الحمر» في أتلانتا في مارس الماضي.

وبعد ذلك، قد يواجهون إسبانيا أو البرتغال في ربع النهائي، وفرنسا في نصف النهائي، والبرازيل أو الأرجنتين أو إنجلترا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي)الدورالمكانالمباراة المحتملةالتذاكر
1 يوليو (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)دور الـ32ملعب ليفيز، سانتا كلاراالولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك2-0
6 يوليو (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)دور الـ16ملعب لومن، سياتلالمباراة 94: ضد بلجيكا

التذاكر

10 يوليو (الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)ربع النهائيملعب سوفي، إنجلوودالمباراة 98: ضد الفائز في المباراة 93

التذاكر

14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)نصف النهائيملعب AT&T، أرلينغتونالمباراة 101: ضد الفائز في المباراة 97

التذاكر

19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)النهائيملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 102

التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخالمرحلة / الفئةنطاق الأسعار الرسميالنطاق التقديري في السوق الثانوية
28 يونيو - 3 يوليودور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع)225 دولار – 540 دولار550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار)
28 يونيو - 3 يوليودور الـ32 (الملاعب العادية)225 دولار – 540 دولار400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار)
4 يوليو – 7 يوليودور الـ16240 دولار – 640 دولار650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار)
9 يوليو – 11 يوليوربع النهائي450 دولار – 1,775 دولار850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار)
14 يوليو – 15 يوليونصف النهائي930 دولار – 3,295 دولار1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار)
18 يوليومباراة تحديد المركز الثالث250 دولار – 800 دولار500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار)
19 يوليونهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف)1,490 دولار – 7,875 دولار5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

ما الذي يمكن توقعه من الولايات المتحدة في كأس العالم 2026؟

تأهلت الولايات المتحدة من مجموعتها عندما استضافت كأس العالم 1994، قبل أن تودع البطولة بشجاعة في دور الـ16 على يد البرازيل التي فازت باللقب في النهاية. وكان هدف بيبيتو في الشوط الثاني هو الفارق الوحيد بين الفريقين. 

حققت «النجوم والأشرطة» قفزات هائلة منذ ذلك الحين، حيث تأهلت إلى كل بطولات كأس العالم باستثناء نسخة 2018. ووصلت إلى دور الـ16 في ثلاث مناسبات أخرى (2010 و2014 و2022)، وفاجأت الكثيرين بوصولها إلى ربع النهائي في عام 2002.

ويأمل المنتخب الأمريكي في تحقيق مزيد من التحسن تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو. وقد أعلن المنتخب عن نواياه بقوة عندما عيّن المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان وتشيلسي في سبتمبر 2024. 

من هم اللاعبون في تشكيلة المنتخب الأمريكي لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026:

المركزاللاعبالنادي الحالي
حراس المرمىمات تيرنرنيو إنجلاند ريفولوشن


مات فريزنيويورك سيتي إف سي


كريس براديشيكاغو فاير
المدافعونكريس ريتشاردزكريستال بالاس


تيم ريمنادي شارلوت


أنتوني روبنسونفولهام


سيرجينيو ديستبي إس في أيندهوفن


جو سكاليبوروسيا مونشنغلادباخ


مايلز روبنسوننادي سينسيناتي


مارك ماكنزيتولوز


أوستون تراستيسلتيك


أليكس فريمانفياريال


ماكس أرفستنكولومبوس كرو
لاعبو خط الوسطتايلر آدامزأف سي بورنموث


ويستون ماكينييوفنتوس


جيو رينابوروسيا مونشنغلادباخ


مالك تيلمانباير ليفركوزن


كريستيان رولدانسياتل ساوندرز


سيباستيان بيرهالترفانكوفر وايتكابس
المهاجمونكريستيان بوليسيتشإيه سي ميلان


فولارين بالوغونموناكو


تيموثي وياهأولمبيك مرسيليا


ريكاردو بيبيبي إس في أيندهوفن


هاجي رايتكوفنتري سيتي


بريندن آرونسونليدز يونايتد


أليخاندرو زيندياسنادي أمريكا

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أسئلة الأكثر شيوعًا

لا، لن تتوفر مبيعات تذاكر في الملاعب نهائياً؛ جميع المبيعات تتم إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة.

الأسطورة لاندون دونوفان هو صاحب الرقم القياسي برصيد 5 أهداف سجلها خلال مشاركاته في نسخ 2002، 2006، و2010.