شهد أكثر من 200,000 متفرج إجمالاً مباريات المنتخب الأمريكي الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم FIFA في ملعب «سوفي» (لوس أنجلوس) وملعب «لومين فيلد» (سياتل)، وسيواصل مشجعو المنتخب الأمريكي حشد الملاعب أينما وحيثما خاض «النجوم والأشرطة» مبارياتهم.

أظهر فريق ماوريسيو بوكيتينو قوة نفسية هائلة في دور الـ32، حيث حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 2-0 على البوسنة والهرسك على الرغم من لعبه بعشرة لاعبين بعد البطاقة الحمراء الدرامية التي حصل عليها فولارين بالوغون.

وقد جاءت هذه النتيجة الحاسمة بفضل ركلة حرة مذهلة من مالك تيلمان، لتنهي هذه الفوز القوي سلسلة من النتائج السيئة أمام الفرق الأوروبية في مراحل خروج المغلوب. مدعومين بإيمان الأمة والطاقة الكهربائية لمنطقة شمال غرب المحيط الهادئ، فإن المضيفين المشاركين مستعدون للاعتماد على ضغطهم الهجومي المكثف لإعادة كتابة التاريخ وضمان مكان في ربع النهائي.

نتائج كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمباريات القادمة

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الجمعة، 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي، إنجلوود 4-1 الجمعة، 19 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب لومن، سياتل 2-0 الخميس، 25 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي، إنجلوود 2-3 الأربعاء، 1 يوليو الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب ليفيز، سانتا كلارا 2-0 الاثنين، 6 يوليو الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لومن، سياتل شراء التذاكر

مسيرة الولايات المتحدة الأمريكية نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت الولايات المتحدة صدارة المجموعة D، إليكم التواريخ والأوقات والملاعب التي ستقام فيها مبارياتها، في حال تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو.

إذا فازت الولايات المتحدة الأمريكية على البوسنة والهرسك يوم الأربعاء، فستواجه إما بلجيكا أو السنغال في سياتل خلال دور الـ16. وإذا واجه رجال بوكيتينو بلجيكا، فسيكونون حريصين على الانتقام من الهزيمة 5-2 التي تعرضوا لها على يد «الشياطين الحمر» في أتلانتا في مارس الماضي.

وبعد ذلك، قد يواجهون إسبانيا أو البرتغال في ربع النهائي، وفرنسا في نصف النهائي، والبرازيل أو الأرجنتين أو إنجلترا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 1 يوليو (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) دور الـ32 ملعب ليفيز، سانتا كلارا الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك 2-0 6 يوليو (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) دور الـ16 ملعب لومن، سياتل المباراة 94: ضد بلجيكا التذاكر 10 يوليو (الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ربع النهائي ملعب سوفي، إنجلوود المباراة 98: ضد الفائز في المباراة 93 التذاكر 14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب AT&T، أرلينغتون المباراة 101: ضد الفائز في المباراة 97 التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 102 التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

ما الذي يمكن توقعه من الولايات المتحدة في كأس العالم 2026؟

تأهلت الولايات المتحدة من مجموعتها عندما استضافت كأس العالم 1994، قبل أن تودع البطولة بشجاعة في دور الـ16 على يد البرازيل التي فازت باللقب في النهاية. وكان هدف بيبيتو في الشوط الثاني هو الفارق الوحيد بين الفريقين.

حققت «النجوم والأشرطة» قفزات هائلة منذ ذلك الحين، حيث تأهلت إلى كل بطولات كأس العالم باستثناء نسخة 2018. ووصلت إلى دور الـ16 في ثلاث مناسبات أخرى (2010 و2014 و2022)، وفاجأت الكثيرين بوصولها إلى ربع النهائي في عام 2002.

ويأمل المنتخب الأمريكي في تحقيق مزيد من التحسن تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو. وقد أعلن المنتخب عن نواياه بقوة عندما عيّن المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان وتشيلسي في سبتمبر 2024.

من هم اللاعبون في تشكيلة المنتخب الأمريكي لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026: