شهد أكثر من 200,000 متفرج إجماليًّا مباريات المنتخب الأمريكي الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم FIFA في ملعب «سوفي» (لوس أنجلوس) وملعب «لومين فيلد» (سياتل).

أظهر فريق ماوريسيو بوكيتينو قوة ذهنية هائلة في دور الـ32، حيث حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 2-0 على البوسنة والهرسك على الرغم من لعبه بعشرة لاعبين بعد البطاقة الحمراء المثيرة التي حصل عليها فولارين بالوغون.

انتهت المسيرة التاريخية للولايات المتحدة على أرضها في كأس العالم 2026 بنهاية مؤلمة في دور الـ16 بخسارة 4-1 أمام بلجيكا.

إذا كنت ترغب في حجز تذاكر كأس العالم 2026 للولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة، فأنت محظوظ. لا تزال هناك مباريات حاسمة في مرحلة خروج المغلوب قادمة، ولا تزال التذاكر متاحة للمباريات المتبقية. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

نتائج الولايات المتحدة في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الجمعة، 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي، إنجلوود 4-1 الجمعة، 19 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب لومن، سياتل 2-0 الخميس، 25 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي، إنجلوود 3-2 الأربعاء، 1 يوليو الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب ليفيز، سانتا كلارا 2-0 الاثنين، 6 يوليو الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لومن، سياتل 1-4

هل لا تزال تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة متوفرة؟

نعم. على الرغم من الطلب الهائل، لم تنفد تذاكر الجولات الإقصائية المتبقية بالكامل.

لا يزال بإمكان المشجعين شراء التذاكر عبر المنصات الرسمية وأسواق إعادة البيع المعتمدة. ونظرًا لخروج البلد المضيف من البطولة، يعرض بعض المشجعين المحليين تذاكرهم للبيع في الأسواق الثانوية، مما يعني أنه يمكنك العثور على تذاكر متوفرة بسهولة إذا سارعت بالشراء.

استخدم دائمًا القنوات الرسمية أو شركاء بيع التذاكر الموثوق بهم والمعتمدين لضمان صلاحية تذاكرك للدخول.

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 المتبقية

التاريخ ووقت انطلاق المباراة تفاصيل المباراة المكان التذاكر 9 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ربع النهائي 1: فرنسا ضد المغرب ملعب جيليت (بوسطن)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 10 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ ربع النهائي 2: إسبانيا ضد بلجيكا ملعب سوفي (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 11 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ربع النهائي 3: النرويج ضد إنجلترا ملعب هارد روك (ميامي)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 11 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا ربع النهائي 4: الأرجنتين ضد سويسرا ملعب أروهيد (كانساس سيتي)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 14 يوليو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا نصف النهائي 1: فرنسا/المغرب ضد إسبانيا/بلجيكا ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 15 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة نصف النهائي الثاني: النرويج/إنجلترا ضد الأرجنتين/سويسرا ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 18 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباراة تحديد المركز الثالث: فرنسا / المغرب / إسبانيا / بلجيكا ضد النرويج / إنجلترا / الأرجنتين / سويسرا ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 19 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة نهائي كأس العالم: فرنسا / المغرب / إسبانيا / بلجيكا ضد النرويج / إنجلترا / الأرجنتين / سويسرا ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن أن الأسعار في الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع قد قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

من هم اللاعبون في تشكيلة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026: