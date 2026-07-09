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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة: توفر التذاكر، والأسعار القياسية لإعادة البيع، والمقاعد المتبقية

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التذاكر
كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كريستيان بوليسيتش

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة المضيفين المشاركين وهم يؤدون أدوارهم

شهد أكثر من 200,000 متفرج إجماليًّا مباريات المنتخب الأمريكي الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم FIFA في ملعب «سوفي» (لوس أنجلوس) وملعب «لومين فيلد» (سياتل).

أظهر فريق ماوريسيو بوكيتينو قوة ذهنية هائلة في دور الـ32، حيث حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 2-0 على البوسنة والهرسك على الرغم من لعبه بعشرة لاعبين بعد البطاقة الحمراء المثيرة التي حصل عليها فولارين بالوغون. 

انتهت المسيرة التاريخية للولايات المتحدة على أرضها في كأس العالم 2026 بنهاية مؤلمة في دور الـ16 بخسارة 4-1 أمام بلجيكا. 

إذا كنت ترغب في حجز تذاكر كأس العالم 2026 للولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة، فأنت محظوظ. لا تزال هناك مباريات حاسمة في مرحلة خروج المغلوب قادمة، ولا تزال التذاكر متاحة للمباريات المتبقية. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

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نتائج الولايات المتحدة في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي)المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الجمعة، 12 يونيوالولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب سوفي، إنجلوود4-1
الجمعة، 19 يونيوالولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب لومن، سياتل2-0
الخميس، 25 يونيوالولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب سوفي، إنجلوود3-2
الأربعاء، 1 يوليوالولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب ليفيز، سانتا كلارا2-0
الاثنين، 6 يوليوالولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب لومن، سياتل1-4

هل لا تزال تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة متوفرة؟

نعم. على الرغم من الطلب الهائل، لم تنفد تذاكر الجولات الإقصائية المتبقية بالكامل. 

لا يزال بإمكان المشجعين شراء التذاكر عبر المنصات الرسمية وأسواق إعادة البيع المعتمدة. ونظرًا لخروج البلد المضيف من البطولة، يعرض بعض المشجعين المحليين تذاكرهم للبيع في الأسواق الثانوية، مما يعني أنه يمكنك العثور على تذاكر متوفرة بسهولة إذا سارعت بالشراء.

استخدم دائمًا القنوات الرسمية أو شركاء بيع التذاكر الموثوق بهم والمعتمدين لضمان صلاحية تذاكرك للدخول.

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 المتبقية

التاريخ ووقت انطلاق المباراةتفاصيل المباراةالمكانالتذاكر
9 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةربع النهائي 1: فرنسا ضد المغربملعب جيليت (بوسطن)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
10 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئربع النهائي 2: إسبانيا ضد بلجيكاملعب سوفي (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
11 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةربع النهائي 3: النرويج ضد إنجلتراملعب هارد روك (ميامي)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
11 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أمريكاربع النهائي 4: الأرجنتين ضد سويسرا ملعب أروهيد (كانساس سيتي)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
14 يوليو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط أمريكانصف النهائي 1: فرنسا/المغرب ضد إسبانيا/بلجيكاملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
15 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةنصف النهائي الثاني: النرويج/إنجلترا ضد الأرجنتين/سويسراملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
18 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةمباراة تحديد المركز الثالث: فرنسا / المغرب / إسبانيا / بلجيكا ضد النرويج / إنجلترا / الأرجنتين / سويسراملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
19 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةنهائي كأس العالم: فرنسا / المغرب / إسبانيا / بلجيكا ضد النرويج / إنجلترا / الأرجنتين / سويسراملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن أن الأسعار في الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع قد قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخالمرحلة / الفئةنطاق الأسعار الرسميالنطاق التقديري في السوق الثانوية
4 يوليو – 7 يوليودور الـ16240 دولار – 640 دولار650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار)
9 يوليو – 11 يوليوربع النهائي450 دولار – 1,775 دولار850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار)
14 يوليو – 15 يوليونصف النهائي930 دولار – 3,295 دولار1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار)
18 يوليومباراة تحديد المركز الثالث250 دولار – 800 دولار500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار)
19 يوليونهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف)1,490 دولار – 7,875 دولار5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

من هم اللاعبون في تشكيلة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم 2026؟

فيما يلي التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي ستمثل الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026:

المركزاللاعبالنادي الحالي
حراس المرمىمات تيرنرنيو إنجلاند ريفولوشن


مات فريزنيويورك سيتي إف سي


كريس براديشيكاغو فاير
المدافعونكريس ريتشاردزكريستال بالاس


تيم ريمنادي شارلوت


أنتوني روبنسونفولهام


سيرجينيو ديستبي إس في أيندهوفن


جو سكاليبوروسيا مونشنغلادباخ


مايلز روبنسوننادي سينسيناتي


مارك ماكنزيتولوز


أوستون تراستيسلتيك


أليكس فريمانفياريال


ماكس أرفستنكولومبوس كرو
لاعبو الوسطتايلر آدامزأف سي بورنموث


ويستون ماكينييوفنتوس


جيو رينابوروسيا مونشنغلادباخ


مالك تيلمانباير ليفركوزن


كريستيان رولدانسياتل ساوندرز


سيباستيان بيرهالترفانكوفر وايتكابس
المهاجمونكريستيان بوليسيتشإيه سي ميلان


فولارين بالوغونموناكو


تيموثي وياهأولمبيك مرسيليا


ريكاردو بيبيبي إس في أيندهوفن


هاجي رايتكوفنتري سيتي


بريندن آرونسونليدز يونايتد


أليخاندرو زيندياسنادي أمريكا

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أسئلة الأكثر شيوعًا

لا، لن تتوفر مبيعات تذاكر في الملاعب نهائياً؛ جميع المبيعات تتم إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة.

الأسطورة لاندون دونوفان هو صاحب الرقم القياسي برصيد 5 أهداف سجلها خلال مشاركاته في نسخ 2002، 2006، و2010.

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