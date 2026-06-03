ورغم أن كرة القدم قد لا تُعتبر الرياضة الأكثر بريقًا في أمريكا الشمالية، إلا أن حمى كرة القدم تغمر السكان دائمًا عندما تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في بلادهم.

من المتوقع أن يخرج المشجعون بأعداد كبيرة لدعم الولايات المتحدة كلما دخلت الملعب، ويتوقع ملعب سوفي (لوس أنجلوس) وملعبلومن (سياتل) حضور 70 ألف متفرج لمباريات منتخب النجوم والأشرطة في دور المجموعات.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات الولايات المتحدة في كأس العالم 2026؟

التاريخ (وقت انطلاق المباراة، بتوقيت الساحل الشرقي) المباراة المكان التذاكر 12 يونيو (9 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ملعب سوفي، لوس أنجلوس التذاكر 19 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا ملعب لومن، سياتل التذاكر 25 يونيو (10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) تركيا ضد الولايات المتحدة ملعب سوفي، لوس أنجلوس التذاكر

على غرار مسيرتها نحو دور الـ16 في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، ستتعادل الولايات المتحدة مع إنجلترا وستبقى دون هزيمة خلال مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

في الواقع، لم تفشل الولايات المتحدة في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب سوى مرة واحدة فقط في مشاركاتها الخمس الأخيرة في النهائيات.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 للولايات المتحدة؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

التذاكر ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما تم فتح سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا . أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات الخاصة بالولايات المتحدة في كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تمتد على الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تمتد على الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2735 دولارًا دور الـ 32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من الولايات المتحدة في كأس العالم 2026؟

تأهلت الولايات المتحدة من مجموعتها في عام 1994 قبل أن تودع البطولة بشجاعة في دور الـ16 على يد البرازيل التي فازت بكأس العالم في النهاية. كان هدف بيبيتو في الشوط الثاني هو الفارق الوحيد بين الفريقين.

حققت الولايات المتحدة قفزات هائلة منذ ذلك الحين، وتأهلت إلى كل بطولات كأس العالم باستثناء نسخة 2018. وصلت إلى دور الـ16 في ثلاث مناسبات أخرى (2010 و2014 و2022) وفاجأت الكثيرين بالوصول إلى ربع النهائي في 2002.

وتأمل الولايات المتحدة في تحقيق المزيد من التحسن تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو. وقد أعلنت عن نواياها بقوة عندما عينت المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان وتشيلسي في سبتمبر 2024.

على الرغم من الفترة المتعثرة في أوائل عام 2025، حيث خسر الفريق أربع مباريات متتالية، إلا أن "النجوم والأشرطة" استعادوا مستواهم بشكل مثير للإعجاب مؤخرًا، حيث خسروا مباراتين فقط من آخر 12 مباراة خاضوها، وسجلوا انتصارات على فرق مثل اليابان وأستراليا وباراغواي وأوروغواي خلال تلك الفترة.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 للولايات المتحدة

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال باقات ضيافة شاملة لمباريات الولايات المتحدة، تشمل تذاكر مميزة ووجبات ومشروبات وغيرها من المزايا، وهي متوفرة في الدول الثلاث المضيفة.

الباقات متوفرة على النحو التالي:

سلسلة الملاعب

شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا أجنحة خاصة ووصول بلاتينيوم للشركات أو مجموعات كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع أدناه: