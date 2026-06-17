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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كريستيان بوليسيتش

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة المضيفين المشاركين وهم يؤدون أدوارهم

ورغم أن كرة القدم قد لا تُعتبر الرياضة الأكثر بريقًا في أمريكا الشمالية، إلا أن حمى كرة القدم تغمر السكان دائمًا عندما تُقام بطولة كأس العالم FIFA في المدينة. 

من المتوقع أن يتوافد المشجعون بأعداد هائلة لدعم منتخب الولايات المتحدة كلما خاض مبارياته، ويتوقع كل من ملعب «سوفي» (لوس أنجلوس) وملعب«لومين فيلد» (سياتل) حضور 70 ألف متفرج لمباريات منتخب «النجوم والأشرطة» في دور المجموعات. 

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

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ما هو جدول مباريات الولايات المتحدة في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ (وقت انطلاق المباراة، بتوقيت الساحل الشرقي)المباراةالمكانالتذاكر
12 يونيو (9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغوايملعب سوفي، لوس أنجلوسالتذاكر
19 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)الولايات المتحدة الأمريكية ضد أسترالياملعب لومن، سياتلالتذاكر
25 يونيو (10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكيةملعب سوفي، لوس أنجلوسالتذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات الولايات المتحدة؟

استنادًا إلى التتبع المباشر للسوق الثانوية، والأسعار الأساسية الرسمية، وبوابات إعادة البيع النشطة، إليك تفاصيل أسعار أرخص التذاكر للمشاهدة المبتدئة لمباريات الولايات المتحدة في المجموعة D.

تتغير الأسعار ديناميكيًا وفقًا لحجم الملعب، والطلب الإقليمي في البلد المضيف، وسهولة الوصول إلى الملعب.

تصنيف أسعار تذاكر المجموعة D

المباراة (التاريخ)المكان (المدينة)متوسط الأسعارالتذاكر
أستراليا ضد تركيا (14 يونيو)بي سي بليس (فانكوفر، كندا)290 - 700 دولارالتذاكر
تركيا ضد باراغواي (20 يونيو)ليفيز ستاديوم (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية)440 دولار - 1,300 دولارالتذاكر
تركيا ضد الولايات المتحدة (26 يونيو)ملعب سوفي (لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية)750 - 3,500 دولارالتذاكر
ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للولايات المتحدة؟

حتى اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات الخاصة بالولايات المتحدة في كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال المراحل المختلفة لطرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا
دور الـ32105 - 750 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ما الذي يمكن توقعه من الولايات المتحدة في كأس العالم 2026؟

تأهلت الولايات المتحدة من مجموعتها في عام 1994 قبل أن تودع البطولة بشجاعة في دور الـ16 على يد البرازيل التي فازت في النهاية بكأس العالم. وكان هدف بيبيتو في الشوط الثاني هو الفارق الوحيد بين الفريقين. 

حققت «النجوم والأشرطة» قفزات هائلة منذ ذلك الحين، حيث تأهلت إلى جميع بطولات كأس العالم باستثناء نسخة 2018. ووصلت إلى دور الـ16 في ثلاث مناسبات أخرى (2010 و2014 و2022)، وفاجأت الكثيرين بوصولها إلى ربع النهائي في عام 2002.

وتأمل الولايات المتحدة في تحقيق مزيد من التحسن تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو. وقد أعلنت الفريق عن نواياها الجادة بشكل واضح عندما عينت المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان وتشيلسي في سبتمبر 2024. 

على الرغم من الفترة المتعثرة في أوائل عام 2025، حيث خسر المنتخب أربع مباريات متتالية، إلا أن «النجوم والأشرطة» استعادوا مستواهم بشكل مثير للإعجاب مؤخرًا، حيث خسروا مباراتين فقط من آخر اثنتي عشرة مباراة خاضوها، وسجلوا انتصارات على منتخبات مثل اليابان وأستراليا وباراغواي وأوروغواي خلال تلك السلسلة.

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من هم اللاعبون في تشكيلة المنتخب الأمريكي لكأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا

تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو، أعلن المنتخب الوطني الأمريكي لكرة القدم للرجال (USMNT) رسمياً عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً. وبصفته أحد المضيفين الفخورين على أرضه، يتصدر «النجوم والأشرطة» المجموعة الرابعة التي تشهد منافسة شرسة إلى جانب أستراليا وباراغواي وتركيا.

يتميز الفريق بتوازن متميز ومبدع يجمع بين اللاعبين الأوروبيين المخضرمين والمواهب المحلية المتفجرة. ويتصدر التشكيلة النجم الهجومي لـ«إيه سي ميلان» كريستيان بوليسيتش ومحرك خط وسط «يوفنتوس» ويستون ماكيني، مدعومين بخط دفاعي صلب يضم كريس ريتشاردز لاعب «كريستال بالاس» والقائد المخضرم تيم ريم.

سواء كنت تخطط لمسار الفريق نحو الأدوار الإقصائية أو تتابع توفر التذاكر لمباريات المجموعة الرابعة الضخمة في استاد لوس أنجلوس (استاد سوفي) واستاد سياتل (لومين فيلد)، إليك التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعباً التي تمثل الولايات المتحدة:

القائمة الرسمية لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم

المنصباللاعبالنادي الحالي
حراس المرمىكريس برادينادي شيكاغو فاير
 مات فريزنادي نيويورك سيتي
 مات تيرنرنيو إنجلاند ريفولوشن
المدافعونماكس أرفستنكولومبوس كرو
 سيرجينيو ديستبي إس في أيندهوفن
 أليكس فريمانفياريال
 مارك ماكنزيتولوز
 تيم ريم (ك)نادي شارلوت لكرة القدم
 كريس ريتشاردزكريستال بالاس
 أنتوني روبنسوننادي فولهام
 مايلز روبنسوننادي سينسيناتي
 جو سكاليبوروسيا مونشنغلادباخ
 أوستون تراستينادي سلتيك
لاعبو خط الوسطتايلر آدامزنادي بورنموث
 سيباستيان بيرهالترنادي فانكوفر وايتكابس
 ويستون ماكينييوفنتوس
 كريستيان رولداننادي سياتل ساوندرز
 بريندن آرونسونليدز يونايتد
 كريستيان بوليسيتشإيه سي ميلان
 جيو رينابوروسيا مونشنغلادباخ
 مالك تيلمانباير ليفركوزن
 تيموثي وياهأولمبيك مرسيليا
 أليخاندرو زيندياسنادي أمريكا
المهاجمونفولارين بالوغونآس موناكو
 ريكاردو بيبيبي إس في أيندهوفن
 هاجي رايتكوفنتري سيتي

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

أسئلة الأكثر شيوعًا

لا، لن تتوفر مبيعات تذاكر في الملاعب نهائياً؛ جميع المبيعات تتم إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة.

الأسطورة لاندون دونوفان هو صاحب الرقم القياسي برصيد 5 أهداف سجلها خلال مشاركاته في نسخ 2002، 2006، و2010.