ورغم أن كرة القدم قد لا تُعتبر الرياضة الأكثر بريقًا في أمريكا الشمالية، إلا أن حمى كرة القدم تغمر السكان دائمًا عندما تُقام بطولة كأس العالم FIFA في المدينة.

من المتوقع أن يتوافد المشجعون بأعداد هائلة لدعم منتخب الولايات المتحدة كلما خاض مبارياته، ويتوقع كل من ملعب «سوفي» (لوس أنجلوس) وملعب«لومين فيلد» (سياتل) حضور 70 ألف متفرج لمباريات منتخب «النجوم والأشرطة» في دور المجموعات.

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات الولايات المتحدة في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ (وقت انطلاق المباراة، بتوقيت الساحل الشرقي) المباراة المكان التذاكر 12 يونيو (9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ملعب سوفي، لوس أنجلوس التذاكر 19 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا ملعب لومن، سياتل التذاكر 25 يونيو (10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية ملعب سوفي، لوس أنجلوس التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات الولايات المتحدة؟

استنادًا إلى التتبع المباشر للسوق الثانوية، والأسعار الأساسية الرسمية، وبوابات إعادة البيع النشطة، إليك تفاصيل أسعار أرخص التذاكر للمشاهدة المبتدئة لمباريات الولايات المتحدة في المجموعة D.

تتغير الأسعار ديناميكيًا وفقًا لحجم الملعب، والطلب الإقليمي في البلد المضيف، وسهولة الوصول إلى الملعب.

تصنيف أسعار تذاكر المجموعة D

المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) متوسط الأسعار التذاكر أستراليا ضد تركيا (14 يونيو) بي سي بليس (فانكوفر، كندا) 290 - 700 دولار التذاكر تركيا ضد باراغواي (20 يونيو) ليفيز ستاديوم (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية) 440 دولار - 1,300 دولار التذاكر تركيا ضد الولايات المتحدة (26 يونيو) ملعب سوفي (لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية) 750 - 3,500 دولار التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للولايات المتحدة؟

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

حتى اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات الخاصة بالولايات المتحدة في كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال المراحل المختلفة لطرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما الذي يمكن توقعه من الولايات المتحدة في كأس العالم 2026؟

تأهلت الولايات المتحدة من مجموعتها في عام 1994 قبل أن تودع البطولة بشجاعة في دور الـ16 على يد البرازيل التي فازت في النهاية بكأس العالم. وكان هدف بيبيتو في الشوط الثاني هو الفارق الوحيد بين الفريقين.

حققت «النجوم والأشرطة» قفزات هائلة منذ ذلك الحين، حيث تأهلت إلى جميع بطولات كأس العالم باستثناء نسخة 2018. ووصلت إلى دور الـ16 في ثلاث مناسبات أخرى (2010 و2014 و2022)، وفاجأت الكثيرين بوصولها إلى ربع النهائي في عام 2002.

وتأمل الولايات المتحدة في تحقيق مزيد من التحسن تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو. وقد أعلنت الفريق عن نواياها الجادة بشكل واضح عندما عينت المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان وتشيلسي في سبتمبر 2024.

على الرغم من الفترة المتعثرة في أوائل عام 2025، حيث خسر المنتخب أربع مباريات متتالية، إلا أن «النجوم والأشرطة» استعادوا مستواهم بشكل مثير للإعجاب مؤخرًا، حيث خسروا مباراتين فقط من آخر اثنتي عشرة مباراة خاضوها، وسجلوا انتصارات على منتخبات مثل اليابان وأستراليا وباراغواي وأوروغواي خلال تلك السلسلة.

من هم اللاعبون في تشكيلة المنتخب الأمريكي لكأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا

تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو، أعلن المنتخب الوطني الأمريكي لكرة القدم للرجال (USMNT) رسمياً عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً. وبصفته أحد المضيفين الفخورين على أرضه، يتصدر «النجوم والأشرطة» المجموعة الرابعة التي تشهد منافسة شرسة إلى جانب أستراليا وباراغواي وتركيا.

يتميز الفريق بتوازن متميز ومبدع يجمع بين اللاعبين الأوروبيين المخضرمين والمواهب المحلية المتفجرة. ويتصدر التشكيلة النجم الهجومي لـ«إيه سي ميلان» كريستيان بوليسيتش ومحرك خط وسط «يوفنتوس» ويستون ماكيني، مدعومين بخط دفاعي صلب يضم كريس ريتشاردز لاعب «كريستال بالاس» والقائد المخضرم تيم ريم.

سواء كنت تخطط لمسار الفريق نحو الأدوار الإقصائية أو تتابع توفر التذاكر لمباريات المجموعة الرابعة الضخمة في استاد لوس أنجلوس (استاد سوفي) واستاد سياتل (لومين فيلد)، إليك التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعباً التي تمثل الولايات المتحدة:

القائمة الرسمية لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى كريس برادي نادي شيكاغو فاير مات فريز نادي نيويورك سيتي مات تيرنر نيو إنجلاند ريفولوشن المدافعون ماكس أرفستن كولومبوس كرو سيرجينيو ديست بي إس في أيندهوفن أليكس فريمان فياريال مارك ماكنزي تولوز تيم ريم (ك) نادي شارلوت لكرة القدم كريس ريتشاردز كريستال بالاس أنتوني روبنسون نادي فولهام مايلز روبنسون نادي سينسيناتي جو سكالي بوروسيا مونشنغلادباخ أوستون تراستي نادي سلتيك لاعبو خط الوسط تايلر آدامز نادي بورنموث سيباستيان بيرهالتر نادي فانكوفر وايتكابس ويستون ماكيني يوفنتوس كريستيان رولدان نادي سياتل ساوندرز بريندن آرونسون ليدز يونايتد كريستيان بوليسيتش إيه سي ميلان جيو رينا بوروسيا مونشنغلادباخ مالك تيلمان باير ليفركوزن تيموثي وياه أولمبيك مرسيليا أليخاندرو زيندياس نادي أمريكا المهاجمون فولارين بالوغون آس موناكو ريكاردو بيبي بي إس في أيندهوفن هاجي رايت كوفنتري سيتي

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات أدناه: