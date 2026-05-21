كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في النمسا: المواعيد ومعلومات المجموعات والأسعار والمزيد

حققت النمسا هدفها الأول، حيث تأهلت بنجاح إلى كأس العالم بعد غياب دام قرابة 28 عامًا. وهي تتطلع الآن إلى بلوغ مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ عام 1954.

اكتسب رجال رالف رانجنيك ثقة كبيرة من بطولة يورو 2024، حيث سجلوا أفضل أداء قاري لهم على الإطلاق، ويأملون في تحقيق المزيد من التقدم في أمريكا الشمالية.

تستهل النمسا مشوارها في كأس العالم 2026 يوم 16 يونيو بمواجهة الأردن على ملعب ليفيز في سانتا كلارا.

سيقدم لك موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات النمسا، وأسعارها.

مباريات النمسا في كأس العالم 2026

يجب أن تعود إلى عام 1982 لتجد آخر مرة فازت فيها النمسا بمباراتها الافتتاحية في دور المجموعات في بطولة كأس العالم. هل يمكنها تحقيق بداية إيجابية في أمريكا الشمالية؟

هذه هي مباريات المجموعة J التي تنتظرهم:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 22 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر 27 يونيو 2026 الجزائر ضد النمسا ملعب أروهيد، كانساس سيتي التذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في النمسا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في النمسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من النمسا في كأس العالم 2026

على الرغم من خسارتها 1-0 أمام رومانيا في بوخارست في أكتوبر الماضي، استعادت النمسا تركيزها لتحتل صدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم. وسجلت ستة انتصارات من ثماني مباريات، بما في ذلك فوز ساحق 10-0 على سان مارينو.

سجل ماركو أرناوتوفيتش أربعة أهداف خلال تلك المباراة التي حطمت الأرقام القياسية، وبذلك أصبح رسميًا أفضل هداف في تاريخ النمسا برصيد 45 هدفًا. وقد أضاف هدفين آخرين إلى رصيده منذ ذلك الحين.

حافظت النمسا على زخمها في عام 2026، حيث حققت انتصارات ودية على فريقين متأهلين لكأس العالم هما غانا وكوريا الجنوبية. وكان الفوز 5-1 في فيينا على منتخب غانا الذي ضم توماس بارتي وجوردان أيو وأنطوان سيمينيو مثيراً للإعجاب بشكل خاص.

في آخر مشاركة للنمسا في بطولة كأس العالم، لم تتمكن من الفوز بأي مباراة. ففي بطولة فرنسا 98، تعادلت 1-1 مع كل من الكاميرون وشيلي، قبل أن تخسر 2-1 أمام إيطاليا. وتأمل النمسا في تقديم أداء أفضل في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000

ملعب BMO (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 83,000

ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000

استاد BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 75,000

ملعب جيليت (فوكسبورو) 65,000

استاد AT&T (دالاس) 94,000

استاد إن آر جي (هيوستن) 72,000

استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000

ملعب سوفي (إنجلوود) 70,000

ملعب هارد روك (ميامي) 65,000

ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 82,500

ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,000

ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000

ملعب لومن (سياتل) 69,000



