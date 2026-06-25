كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في النمسا: التواريخ، ومعلومات عن المجموعات، والأسعار، والمزيد

أنهت النمسا مهمتها الأولى، حيث تأهلت بنجاح إلى كأس العالم بعد غياب دام قرابة 28 عامًا. وهي تتطلع الآن إلى بلوغ مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ عام 1954.

استمد لاعبو رالف رانجنيك ثقة كبيرة من بطولة يورو 2024، حيث سجلوا أفضل أداء قاري في تاريخهم، ويأملون في تحقيق المزيد من التقدم في أمريكا الشمالية.

تستهل النمسا مشوارها في كأس العالم 2026 يوم 16 يونيو بمواجهة الأردن على ملعب «ليفيز ستاديوم» في سانتا كلارا.

سيقدم لكم موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات النمسا وأسعارها.

مباريات النمسا في كأس العالم 2026

علينا العودة إلى عام 1982 لنجد آخر مرة فازت فيها النمسا بمباراتها الافتتاحية في دور المجموعات في بطولة كأس العالم. فهل ستتمكن من تحقيق انطلاقة إيجابية في أمريكا الشمالية؟

فيما يلي مباريات المجموعة J التي تنتظرها:

التاريخ المباراة المكان النتائج النهائية/ التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا 3-1 22 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T، أرلينغتون 2-1 27 يونيو 2026 الجزائر ضد النمسا ملعب أروهيد، كانساس سيتي التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في النمسا؟

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub ، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في النمسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026. تبدأ أسعار تذاكر مباريات مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما هي أرخص تذاكر النمسا؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك تذاكر الأردن المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) متوسط نطاق الأسعار (المستوى الأساسي) ملف الطلب النمسا ضد الأردن (16 يونيو) ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية) 165 دولارًا – 350 دولارًا وأكثر التذاكر

ترتيب الفرق في المجموعة J

Pos الفريق المباريات ف التعادل خسارة الأهداف المسجلة الأهداف المسجلة فارق الأهداف النقاط الحالة 1 الأرجنتين 2 2 0 0 5 0 +5 6 تأهل إلى دور الـ32 2 النمسا 2 1 0 1 3 3 0 3 في المنافسة 3 الجزائر 2 1 0 1 2 4 -2 3 في المنافسة 4 الأردن 2 0 0 2 2 5 -3 0 تم إقصاؤها

ما يمكن توقعه من النمسا في كأس العالم 2026

على الرغم من خسارتها 1-0 أمام رومانيا في بوخارست في أكتوبر الماضي، استعادت النمسا تركيزها لتحتل صدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم. وسجلت ستة انتصارات من أصل ثماني مباريات، بما في ذلك فوز ساحق 10-0 على سان مارينو.

سجل ماركو أرناوتوفيتش أربعة أهداف خلال تلك المباراة التي حطمت الأرقام القياسية، وبذلك أصبح رسميًا أفضل هداف في تاريخ النمسا برصيد 45 هدفًا. وقد أضاف هدفين آخرين إلى رصيده منذ ذلك الحين.

حافظت النمسا على زخمها في عام 2026، حيث حققت انتصارات ودية على فريقين متأهلين إلى كأس العالم هما غانا وكوريا الجنوبية. وكان الفوز بنتيجة 5-1 في فيينا، على منتخب غانا الذي ضم توماس بارتي وجوردان أيو وأنطوان سيمينيو، مثيراً للإعجاب بشكل خاص.

في آخر مشاركة للنمسا في بطولة كأس العالم، فشلت في تحقيق أي فوز. ففي كأس العالم 1998 بفرنسا، تعادلت 1-1 مع كل من الكاميرون وتشيلي، قبل أن تخسر 2-1 أمام إيطاليا. وتأمل النمسا في تقديم أداء أفضل في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

من هم لاعبو تشكيلة النمسا في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت الإشراف التكتيكي للمدرب رالف رانجنيك، حددت المنتخب النمساوي لكرة القدم (Das Team) رسمياً تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً. تعود النمسا إلى الساحة العالمية للمرة الأولى منذ 28 عاماً (منذ كأس العالم 1998 في فرنسا)، وستخوض منافسات المجموعة J شديدة التنافسية إلى جانب حاملة اللقب الأرجنتين، والمنتخب الجزائري القوي بدنياً، والأردن الذي يشارك في البطولة لأول مرة.

يتميز الفريق بعمود فقري متميز من نخبة لاعبي البوندسليغا المعروفين بضغطهم الهجومي القوي، ويوازنه قيادة مخضرمة لا تُصدق. ويقود خط الدفاع البطل الأسطوري لريال مدريد ديفيد ألابا وكيفن دانسو لاعب توتنهام هوتسبير. أما محرك خط الوسط فيتمثل في مارسيل سابيتسر لاعب بوروسيا دورتموند، وكونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ، والنجمين الصاعدين ذوي الجنسية المزدوجة بول وانر وكارني تشوكويميكا. وفي خط الهجوم، تقع مسؤولية التسجيل على عاتق الهداف المخضرم ماركو أرناوتوفيتش ومايكل جريجوريتش.

سواء كنت تتابع مسيرتهم نحو الأدوار الإقصائية أو تبحث عن تذاكر متاحة في سانتا كلارا وأرلينغتون وكانساس سيتي، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون النمسا:

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى ألكسندر شلاغر نادي ريد بول سالزبورغ

باتريك بنتز نادي بروندبي

فلوريان فيغيل نادي فيكتوريا بلزن المدافعون ديفيد ألابا (ك) ريال مدريد

كيفن دانسو توتنهام هوتسبير

فيليب لينهارت إس سي فرايبورغ

ستيفان بوش نادي بولونيا 1909

ماركو فريدل نادي فيردر بريمن

فيليب موين 1. ف.س.ف. ماينز 05

ألكسندر براس تسغ 1899 هوفنهايم

مايكل سفوبودا فينيسيا إف سي

ديفيد أفينغروبر إلتشي لاعبو خط الوسط مارسيل سابيتزر بوروسيا دورتموند

كونراد لايمر نادي بايرن ميونيخ

كزافير شلاغر آر بي لايبزيغ

نيكولاس سيوالد آر بي لايبزيغ

كريستوف باومغارتنر آر بي لايبزيغ

فلوريان غريليتش إس. سي. براغا

رومانو شميد إس.ف. فيردر بريمن

كارني تشوكويميكا بوروسيا دورتموند

بول وانر بي إس في أيندهوفن

أليساندرو شوبف فولفسبيرغر المهاجمون ماركو أرناوتوفيتش ريد ستار بلغراد

مايكل جريجوريتش نادي أوغسبورغ

ساسا كالاجيتش لاسك

باتريك فيمر فولفسبورغ





ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000

ملعب بي إم أو (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 83,000

ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000

ملعب BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 75,000

ملعب جيليت (فوكسبورو) 65,000

ملعب AT&T (دالاس) 94,000

استاد إن آر جي (هيوستن) 72,000

استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000

ملعب SoFi (إنجلوود) 70,000

ملعب هارد روك (ميامي) 65,000

ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 82,500

ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,000

ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000

ملعب لومن (سياتل) 69,000



