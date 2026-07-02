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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في النرويج: مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية، والمباريات القادمة، والأسعار، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
النرويج
إرلينج هالاند

عادت النرويج لتتألق على الساحة العالمية، وإليك كيف يمكنك مشاهدتها وهي تلعب

يصل الصعود المذهل للنرويج إلى الصدارة الكروية إلى ذروة مذهلة، في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الاسكندنافي لمواجهة البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، في مباراة قوية ضمن دور الـ16 من كأس العالم. 

تشارك النرويج في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وقد حجزت مقعدها في هذه المرحلة بفضل فوزها الصعب 2-1 على كوت ديفوار في دور الـ32، بفضل هدف حاسم سُجل في الدقائق الأخيرة من المباراة. 

وبفضل البراعة الإبداعية لمارتن أوديغارد والقدرة التهديفية القاتلة للنجم إرلينغ هالاند، أثبت هذا الجيل الحديث رسمياً أنه يستحق مكانه على الساحة العالمية. 

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مباريات النرويج في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة)المباراة المكانالنتيجة النهائية/ التذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوالنرويج ضد العراق ملعب جيليت (فوكسبورو)4-1
الاثنين، 22 يونيو النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)3-2
الجمعة، 26 يونيو النرويج ضد فرنساملعب جيليت (فوكسبورو)1-4
الثلاثاء، 30 يونيودور الـ32: كوت ديفوار ضد النرويجملعب دالاس (ملعب AT&T)، أرلينغتون، تكساس1-2
الأحد، 5 يوليودور الـ16: البرازيل ضد النرويجملعب ميتلايف (ملعب نيويورك/نيوجيرسي)شراء التذاكر

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في النرويج؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتعد هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

مسيرة النرويج نحو النهائي

1. دور الـ32

  • المنافس: كوت ديفوار
  • التاريخ / الملعب: الثلاثاء، 30 يونيو 2026 في ملعب دالاس (ملعب AT&T)

2. دور الـ16

إذا فازت النرويج على كوت ديفوار، فستتوجه شمالًا لمواجهة الفائز في المباراة رقم 76 (البرازيل ضد اليابان).

  • الخصم المحتمل: البرازيل أو اليابان
  • التاريخ / الملعب: السبت، 4 يوليو 2026 في ملعب نيويورك نيوجيرسي (ملعب ميتلايف)

3. ربع النهائي

في حال تجاوزت النرويج دور الـ16، ستتأهل إلى دور ربع النهائي، حيث ستلتقي مع الفائز في المجموعة التي تضم المكسيك أو الإكوادور أو إنجلترا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.

  • المنافس المحتمل: إنجلترا، المكسيك، الإكوادور، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية
  • التاريخ / الملعب: الخميس 9 يوليو 2026 في ملعب لوس أنجلوس (ملعب سوفي)

4. الدور نصف النهائي

الفوز في ربع النهائي يضع إرلينغ هالاند ورفاقه على بعد مباراة واحدة فقط من المباراة النهائية، حيث سيواجهون الفائز من الربع السفلي الأيسر من شجرة البطولة.

  • المنافس المحتمل: فرنسا، ألمانيا، الأرجنتين، أو إسبانيا
  • التاريخ / الملعب: الثلاثاء، 14 يوليو 2026 في ملعب دالاس (AT&T Stadium)

5. نهائي كأس العالم FIFA

المرحلة النهائية. ستواجه النرويج أي فريق قوي يتأهل من الجانب المقابل تمامًا من شجرة البطولة العالمية.

  • المنافس المحتمل: الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، أو البرتغال
  • التاريخ / المكان: الأحد 19 يوليو 2026 في استاد نيويورك نيوجيرسي (استاد ميتلايف)

تذاكر كأس العالم 2026 للنرويج: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

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سجل المواجهات المباشرة بين كوت ديفوار والنرويج في كرة القدم للرجال

المقاييسكوت ديفوارالنرويج
عدد المباريات11
الانتصارات00
التعادل11
الأهداف المسجلة11

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، ومكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 ملعب بي إم أو (تورونتو)44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا)44,330
 ملعب BBVA (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)67,382
 ملعب جيليت (فوكسبورو)63,815
 ملعب AT&T (دالاس)70,122
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 ملعب سوفي (إنجلوود)69,650
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391
 ملعب لومن (سياتل)65,123

تذاكر كأس العالم 2026 في النرويجاحجز الآن

أسئلة الأكثر شيوعًا

أمام المشجعين فرص ذهبية للحصول على مقاعدهم لمشاهدة رفاق إيرلينج هالاند عبر موقع "فيفا" الرسمي من الآن وحتى انطلاق صافرة البداية في يونيو. يرجى الملاحظة أن مراحل البيع تختلف من حيث إجراءات الشراء، طرق الدفع، ونوعية التذاكر المتاحة.

لضمان مكانك في المدرجات، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية وإنشاء حسابك الخاص، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول للتحقق من توافر التذاكر الحالية. كما يمكنك العثور على خيارات مرنة وبأسعار تنافسية عبر منصات موثوقة مثل StubHub لتأمين مقعدك في المباريات الكبرى.

الإجابة هي لا؛ لن تتوفر أي تذاكر للبيع داخل الملاعب خلال نهائيات كأس العالم 2026، حيث لا توجد منافذ بيع تقليدية (كاش). الطريقة الرسمية والوحيدة لضمان تذكرتك هي عبر الإنترنت من خلال FIFA.com/tickets أو المنصات المعتمدة لإعادة البيع، لذا ننصحك بالحجز مسبقاً قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

على مر التاريخ، نجح خمسة لاعبين نرويجيين فقط في وضع بصمتهم التهديفية في المونديال. ويتصدر القائمة الأسطورة كيتيل ريكدال، الذي هز الشباك مرتين خلال نسختي 1994 و1998.

كما يتقاسم ريكدال الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تمثيلاً للنرويج في تاريخ كأس العالم برصيد 7 مباريات، بالتساوي مع النجمين هينينج بيرج وستيغ إنجي بيورنبي. ومع وجود القناص هالاند في التشكيلة الحالية، يتوقع الجميع أن تتحطم هذه الأرقام في صيف 2026!