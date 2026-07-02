يصل الصعود المذهل للنرويج إلى الصدارة الكروية إلى ذروة مذهلة، في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الاسكندنافي لمواجهة البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، في مباراة قوية ضمن دور الـ16 من كأس العالم.

تشارك النرويج في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وقد حجزت مقعدها في هذه المرحلة بفضل فوزها الصعب 2-1 على كوت ديفوار في دور الـ32، بفضل هدف حاسم سُجل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبفضل البراعة الإبداعية لمارتن أوديغارد والقدرة التهديفية القاتلة للنجم إرلينغ هالاند، أثبت هذا الجيل الحديث رسمياً أنه يستحق مكانه على الساحة العالمية.

مباريات النرويج في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة) المباراة المكان النتيجة النهائية/ التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو النرويج ضد العراق ملعب جيليت (فوكسبورو) 4-1 الاثنين، 22 يونيو النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 3-2 الجمعة، 26 يونيو النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت (فوكسبورو) 1-4 الثلاثاء، 30 يونيو دور الـ32: كوت ديفوار ضد النرويج ملعب دالاس (ملعب AT&T)، أرلينغتون، تكساس 1-2 الأحد، 5 يوليو دور الـ16: البرازيل ضد النرويج ملعب ميتلايف (ملعب نيويورك/نيوجيرسي) شراء التذاكر

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في النرويج؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتعد هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتعد هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

مسيرة النرويج نحو النهائي

1. دور الـ32

المنافس: كوت ديفوار

كوت ديفوار التاريخ / الملعب: الثلاثاء، 30 يونيو 2026 في ملعب دالاس (ملعب AT&T)

2. دور الـ16

إذا فازت النرويج على كوت ديفوار، فستتوجه شمالًا لمواجهة الفائز في المباراة رقم 76 (البرازيل ضد اليابان).

الخصم المحتمل: البرازيل أو اليابان

البرازيل أو اليابان التاريخ / الملعب: السبت، 4 يوليو 2026 في ملعب نيويورك نيوجيرسي (ملعب ميتلايف)

3. ربع النهائي

في حال تجاوزت النرويج دور الـ16، ستتأهل إلى دور ربع النهائي، حيث ستلتقي مع الفائز في المجموعة التي تضم المكسيك أو الإكوادور أو إنجلترا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المنافس المحتمل: إنجلترا، المكسيك، الإكوادور، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية

إنجلترا، المكسيك، الإكوادور، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية التاريخ / الملعب: الخميس 9 يوليو 2026 في ملعب لوس أنجلوس (ملعب سوفي)

4. الدور نصف النهائي

الفوز في ربع النهائي يضع إرلينغ هالاند ورفاقه على بعد مباراة واحدة فقط من المباراة النهائية، حيث سيواجهون الفائز من الربع السفلي الأيسر من شجرة البطولة.

المنافس المحتمل: فرنسا، ألمانيا، الأرجنتين، أو إسبانيا

فرنسا، ألمانيا، الأرجنتين، أو إسبانيا التاريخ / الملعب: الثلاثاء، 14 يوليو 2026 في ملعب دالاس (AT&T Stadium)

5. نهائي كأس العالم FIFA

المرحلة النهائية. ستواجه النرويج أي فريق قوي يتأهل من الجانب المقابل تمامًا من شجرة البطولة العالمية.

المنافس المحتمل: الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، أو البرتغال

الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، أو البرتغال التاريخ / المكان: الأحد 19 يوليو 2026 في استاد نيويورك نيوجيرسي (استاد ميتلايف)

تذاكر كأس العالم 2026 للنرويج: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

سجل المواجهات المباشرة بين كوت ديفوار والنرويج في كرة القدم للرجال

المقاييس كوت ديفوار النرويج عدد المباريات 1 1 الانتصارات 0 0 التعادل 1 1 الأهداف المسجلة 1 1

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، ومكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، ومكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: