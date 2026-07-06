يصل الصعود المذهل للنرويج إلى الصدارة الكروية إلى ذروة مذهلة، في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الاسكندنافي لمواجهة البرازيل، حامل اللقب خمس مرات، في مباراة قوية ضمن دور الـ16 من كأس العالم.

تشارك النرويج في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وقد حجزت مقعدها في هذه المرحلة بفضل فوزها الصعب 2-1 على كوت ديفوار في دور الـ32، بفضل هدف حاسم سُجل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبفضل البراعة الإبداعية لمارتن أوديجارد والقدرة التهديفية القاتلة للنجم إرلينغ هالاند، أثبت هذا الجيل الحديث رسمياً أنه يستحق مكانه على الساحة العالمية.

مباريات النرويج في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة) المباراة المكان النتيجة النهائية/ التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو النرويج ضد العراق ملعب جيليت (فوكسبورو) 4-1 الاثنين، 22 يونيو النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف (إيست روثرفورد) 3-2 الجمعة، 26 يونيو النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت (فوكسبورو) 1-4 الثلاثاء، 30 يونيو دور الـ32: كوت ديفوار ضد النرويج ملعب دالاس (ملعب AT&T)، أرلينغتون، تكساس 1-2 الأحد، 5 يوليو دور الـ16: البرازيل ضد النرويج ملعب ميتلايف (ملعب نيويورك/نيوجيرسي) 2-1 السبت، 11 يوليو النرويج ضد إنجلترا التذاكر

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في النرويج؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

مسيرة النرويج نحو النهائي

1. ربع النهائي

النجاح في تجاوز دور الـ16 سيؤهلهم إلى دور الثمانية، حيث سيواجهون إنجلترا.

المنافس المحتمل: إنجلترا، المكسيك، الإكوادور، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية

إنجلترا، المكسيك، الإكوادور، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية التاريخ / الملعب: الخميس 9 يوليو 2026 في ملعب لوس أنجلوس (ملعب SoFi)

2. نصف النهائي

الفوز في ربع النهائي يضع إرلينغ هالاند ورفاقه على بعد مباراة واحدة فقط من المباراة النهائية، حيث سيواجهون الفائز من الجزء السفلي الأيسر من جدول البطولة.

المنافس المحتمل: فرنسا، ألمانيا، الأرجنتين، أو إسبانيا

فرنسا، ألمانيا، الأرجنتين، أو إسبانيا التاريخ / الملعب: الثلاثاء 14 يوليو 2026 في ملعب دالاس (ملعب AT&T)

3. نهائي كأس العالم FIFA

المرحلة النهائية. ستواجه النرويج أي فريق قوي يتأهل من الجانب المقابل تمامًا من شجرة البطولة العالمية.

المنافس المحتمل: الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، أو البرتغال

الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، أو البرتغال التاريخ / الملعب: الأحد 19 يوليو 2026 في ملعب نيويورك نيوجيرسي (ملعب ميتلايف)

تذاكر كأس العالم 2026 للنرويج: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولارًا - 120 دولارًا 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

سجل المواجهات المباشرة بين البرازيل والنرويج في كرة القدم للرجال

التاريخ المسابقة المباراة النتيجة 28 يوليو 1988 مباراة ودية دولية النرويج ضد البرازيل 1–1 (تعادل) 30 مايو 1997 مباراة ودية دولية النرويج ضد البرازيل 4–2 (فوز النرويج) 23 يونيو 1998 كأس العالم FIFA (مرحلة المجموعات) النرويج ضد البرازيل 2–1 (فوز النرويج) 16 أغسطس 2006 مباراة ودية دولية النرويج ضد البرازيل 1–1 (تعادل)

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، ومكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، ومكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: