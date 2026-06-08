Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-EUR-NATIONS-NOR-SLOAFP
Book Norway World Cup 2026 Tickets

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في النرويج: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم
النرويج
إرلينج هالاند

عادت النرويج لتستحوذ على الأضواء على الساحة العالمية، وإليك كيف يمكنك مشاهدتها وهي تلعب

تعيش جماهير إرلينغ هالاند لحظات من النشوة، حيث ستتاح لهم الفرصة لمشاهدة النجم الاسكندنافي المذهل وهو يخوض مباريات كأس العالم هذا الصيف. لا تفوتوا فرصة حجز مقاعدكم لحضور مباريات النرويج في ماساتشوستس ونيوجيرسي.

مع فشل النرويج في التأهل لأي بطولة كبرى لأكثر من 25 عامًا، اعتقد الكثيرون أنهم لن يحظوا أبدًا بفرصة مشاهدة هالاند ورفاقه في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ومع ذلك، بعد حملة تأهيلية رائعة، سيتوجه العديد من المشجعين النرويجيين إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف.

هل ستتأهل النرويج بسهولة من دور المجموعات؟ يمكنكم أن تكونوا هناك لتكتشفوا ذلك. دعوا GOAL يرشدكم إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

تذاكر كأس العالم 2026 للنرويجاحجز الآن

ما هو جدول مباريات النرويج في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي)المكانالتذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوالنرويج ضد العراق (6 مساءً)ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر
الاثنين، 22 يونيوالنرويج ضد السنغال (8 مساءً)ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)التذاكر
الجمعة، 26 يونيوالنرويج ضد فرنسا (3 مساءً)ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في النرويج؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. هذه المنصة هي الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في النرويج: ما هي أسعارها؟

تنقسم تذاكر مباريات النرويج في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.
  • الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

تذاكر كأس العالم 2026 في النرويجاحجز الآن

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد NRG (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 استاد سوفي (إنجلوود) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

تذاكر كأس العالم 2026 في النرويجاحجز الآن

أسئلة الأكثر شيوعًا

أمام المشجعين فرص ذهبية للحصول على مقاعدهم لمشاهدة رفاق إيرلينج هالاند عبر موقع "فيفا" الرسمي من الآن وحتى انطلاق صافرة البداية في يونيو. يرجى الملاحظة أن مراحل البيع تختلف من حيث إجراءات الشراء، طرق الدفع، ونوعية التذاكر المتاحة.

لضمان مكانك في المدرجات، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية وإنشاء حسابك الخاص، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول للتحقق من توافر التذاكر الحالية. كما يمكنك العثور على خيارات مرنة وبأسعار تنافسية عبر منصات موثوقة مثل StubHub لتأمين مقعدك في المباريات الكبرى.

الإجابة هي لا؛ لن تتوفر أي تذاكر للبيع داخل الملاعب خلال نهائيات كأس العالم 2026، حيث لا توجد منافذ بيع تقليدية (كاش). الطريقة الرسمية والوحيدة لضمان تذكرتك هي عبر الإنترنت من خلال FIFA.com/tickets أو المنصات المعتمدة لإعادة البيع، لذا ننصحك بالحجز مسبقاً قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

على مر التاريخ، نجح خمسة لاعبين نرويجيين فقط في وضع بصمتهم التهديفية في المونديال. ويتصدر القائمة الأسطورة كيتيل ريكدال، الذي هز الشباك مرتين خلال نسختي 1994 و1998.

كما يتقاسم ريكدال الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تمثيلاً للنرويج في تاريخ كأس العالم برصيد 7 مباريات، بالتساوي مع النجمين هينينج بيرج وستيغ إنجي بيورنبي. ومع وجود القناص هالاند في التشكيلة الحالية، يتوقع الجميع أن تتحطم هذه الأرقام في صيف 2026!