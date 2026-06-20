كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في النرويج: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تعيش جماهير إرلينغ هالاند لحظات من النشوة، حيث أتيحت لهم أخيرًا فرصة مشاهدة المهاجم الاسكندنافي المذهل وهو يخوض مباريات كأس العالم. لا تفوتوا فرصة حجز مقاعدكم لحضور مباريات النرويج الأخرى في المجموعة الأولى ضد السنغال (ملعب ميتلايف) وفرنسا (ملعب جيليت).

ونظرًا لفشل النرويج في التأهل لأي بطولة كبرى لأكثر من 25 عامًا، اعتقد الكثيرون أنهم لن يحظوا أبدًا بفرصة مشاهدة هالاند وزملائه في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ومع ذلك، بعد حملة تأهيلية مبهرة، وصل العديد من المشجعين النرويجيين إلى أمريكا الشمالية.

حقق منتخب «الاحمر، الأبيض، الأزرق» انطلاقة مثالية في مهمته نحو كأس العالم 2026، عندما سجل فوزًا بنتيجة 4-1 على العراق في فوكسبورو، ولم يكن مفاجئًا أن يسجل هالاند نصف أهداف فريقه في المباراة الافتتاحية.

هل ستشق النرويج طريقها بقوة عبر مرحلة المجموعات؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك بنفسك. دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدك في مباريات النرويج القادمة وأسعارها.

مباريات النرويج في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة) المباراة المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو النرويج ضد العراق (4-1) ملعب جيليت (فوكسبورو) غير متاح الاثنين، 22 يونيو (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الجمعة، 26 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للنرويج؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في النرويج: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026. وبدأت أسعار تذاكر مباريات مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: