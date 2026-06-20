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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في النرويج: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
النرويج
إرلينج هالاند

عادت النرويج لتتألق على الساحة العالمية، وإليك كيف يمكنك مشاهدتها وهي تلعب

تعيش جماهير إرلينغ هالاند لحظات من النشوة، حيث أتيحت لهم أخيرًا فرصة مشاهدة المهاجم الاسكندنافي المذهل وهو يخوض مباريات كأس العالم. لا تفوتوا فرصة حجز مقاعدكم لحضور مباريات النرويج الأخرى في المجموعة الأولى ضد السنغال (ملعب ميتلايف) وفرنسا (ملعب جيليت).

ونظرًا لفشل النرويج في التأهل لأي بطولة كبرى لأكثر من 25 عامًا، اعتقد الكثيرون أنهم لن يحظوا أبدًا بفرصة مشاهدة هالاند وزملائه في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ومع ذلك، بعد حملة تأهيلية مبهرة، وصل العديد من المشجعين النرويجيين إلى أمريكا الشمالية.

حقق منتخب «الاحمر، الأبيض، الأزرق» انطلاقة مثالية في مهمته نحو كأس العالم 2026، عندما سجل فوزًا بنتيجة 4-1 على العراق في فوكسبورو، ولم يكن مفاجئًا أن يسجل هالاند نصف أهداف فريقه في المباراة الافتتاحية.

هل ستشق النرويج طريقها بقوة عبر مرحلة المجموعات؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك بنفسك. دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدك في مباريات النرويج القادمة وأسعارها.

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مباريات النرويج في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة)المباراة المكانالتذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوالنرويج ضد العراق (4-1)ملعب جيليت (فوكسبورو)غير متاح
الاثنين، 22 يونيو (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)التذاكر
الجمعة، 26 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)النرويج ضد فرنساملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للنرويج؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في النرويج: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026. وبدأت أسعار تذاكر مباريات مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

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متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 ملعب بي إم أو (تورونتو)44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا)44,330
 ملعب BBVA (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)67,382
 ملعب جيليت (فوكسبورو)63,815
 ملعب AT&T (دالاس)70,122
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 ملعب سوفي (إنجلوود)69,650
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391
 ملعب لومن (سياتل)65,123

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أسئلة الأكثر شيوعًا

أمام المشجعين فرص ذهبية للحصول على مقاعدهم لمشاهدة رفاق إيرلينج هالاند عبر موقع "فيفا" الرسمي من الآن وحتى انطلاق صافرة البداية في يونيو. يرجى الملاحظة أن مراحل البيع تختلف من حيث إجراءات الشراء، طرق الدفع، ونوعية التذاكر المتاحة.

لضمان مكانك في المدرجات، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية وإنشاء حسابك الخاص، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول للتحقق من توافر التذاكر الحالية. كما يمكنك العثور على خيارات مرنة وبأسعار تنافسية عبر منصات موثوقة مثل StubHub لتأمين مقعدك في المباريات الكبرى.

الإجابة هي لا؛ لن تتوفر أي تذاكر للبيع داخل الملاعب خلال نهائيات كأس العالم 2026، حيث لا توجد منافذ بيع تقليدية (كاش). الطريقة الرسمية والوحيدة لضمان تذكرتك هي عبر الإنترنت من خلال FIFA.com/tickets أو المنصات المعتمدة لإعادة البيع، لذا ننصحك بالحجز مسبقاً قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

على مر التاريخ، نجح خمسة لاعبين نرويجيين فقط في وضع بصمتهم التهديفية في المونديال. ويتصدر القائمة الأسطورة كيتيل ريكدال، الذي هز الشباك مرتين خلال نسختي 1994 و1998.

كما يتقاسم ريكدال الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تمثيلاً للنرويج في تاريخ كأس العالم برصيد 7 مباريات، بالتساوي مع النجمين هينينج بيرج وستيغ إنجي بيورنبي. ومع وجود القناص هالاند في التشكيلة الحالية، يتوقع الجميع أن تتحطم هذه الأرقام في صيف 2026!