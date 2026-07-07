يواصل منتخب «أسود الأطلس» المغربي، الذي صنع التاريخ، إثارة الحماس في كأس العالم 2026، مما أدى إلى اندلاع جنون حقيقي على التذاكر بعد فوزه الساحق 3-0 على كندا، أحد البلدين المضيفين، في دور الـ16.

وقدم فريق المدرب وليد رغراغي درساً رائعاً في الصمود الدفاعي واللعب الانتقالي القاتل ليقتحم دور الثمانية.

والآن، يتجه نجوم القارة الأفريقية إلى نيو إنجلاند لخوض مباراة إعادة تاريخية وحاسمة في ربع النهائي ضد فرنسا، إحدى القوى الكبرى على الساحة العالمية، وهي نفس الفريق الذي أنهى مسيرتهم الخيالية التاريخية في قطر.

مباريات المغرب في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة) المباراة المكان النتيجة النهائية/التذاكر السبت، 13 يونيو البرازيل ضد المغرب ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 1-1 الجمعة، 19 يونيو اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت (فوكسبورو) 0-1 الأربعاء، 24 يونيو المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 4-2 الأحد، 28 يونيو دور الـ32: هولندا ضد المغرب ملعب مونتيري (المكسيك) 1-1 (فوز المغرب بركلات الترجيح) السبت، 4 يوليو دور الـ16: كندا ضد المغرب ملعب هيوستن (هيوستن) 0-3 الخميس، 9 يوليو ربع النهائي: فرنسا ضد المغرب ملعب بوسطن (فوكسبورو) شراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في المغرب

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في المغرب: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولارًا - 120 دولارًا 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما الذي يمكن توقعه من المغرب في كأس العالم 2026؟

لم يتباطأ أداء المغرب منذ مسيرته الرائعة في كأس العالم السابقة، ويحتل حالياً المرتبة السابعة في تصنيفات الفيفا العالمية. فاز المنتخب بجميع مبارياته الثماني في تصفيات كأس العالم 2026، ولم يخسر سوى مرتين خلال العامين الماضيين.

بالإضافة إلى فوزه بكأس الأمم الأفريقية في يناير وكأس الدول العربية في ديسمبر، حصد المغرب أيضًا لقب بطولة الأمم الأفريقية الصيف الماضي.

يواصل «أسود الأطلس» تألقه تحت قيادة وليد رغراغي، الذي حقق انتقالاً سلساً من تدريب الأندية المحلية إلى قيادة المنتخب الوطني. منذ توليه دفة القيادة في أغسطس 2022، فاز المغرب بأكثر من 70% من المباريات التي خاضها.

يتمتع رغراغي بمجموعة وفيرة من اللاعبين الموهوبين للعمل معهم. هناك نواة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أسماء مثل أيوب الكعبي، وسفيان أمرابط، ونصير مزراوي، وبالطبع أشرف حكيمي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية لعام 2025 والفائز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

متى ستُقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ترتيب الفرق في المجموعة C بكأس العالم 2026

المركز الفريق المباريات الفوز التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف المسجلة فارق الأهداف النقاط الحالة 1 البرازيل 3 2 1 0 7 1 +6 7 متقدم 2 المغرب 3 2 1 0 6 3 +3 7 متقدم 3 اسكتلندا 3 1 0 2 1 4 -3 3 في انتظار تحديد المركز الثالث 4 هايتي 3 0 0 3 2 8 -6 0 تم إقصاؤها

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات: