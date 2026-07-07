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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في المغرب: المواعيد، مباريات الأدوار الإقصائية، أسعار مباراة المغرب وفرنسا، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
المغرب
أشرف حكيمي

يشهد الطلب على تذاكر كأس العالم للمغرب ارتفاعًا هائلاً في أعقاب أدائها أمام البرازيل

يواصل منتخب «أسود الأطلس» المغربي، الذي صنع التاريخ، إثارة الحماس في كأس العالم 2026، مما أدى إلى اندلاع جنون حقيقي على التذاكر بعد فوزه الساحق 3-0 على كندا، أحد البلدين المضيفين، في دور الـ16. 

وقدم فريق المدرب وليد رغراغي درساً رائعاً في الصمود الدفاعي واللعب الانتقالي القاتل ليقتحم دور الثمانية. 

والآن، يتجه نجوم القارة الأفريقية إلى نيو إنجلاند لخوض مباراة إعادة تاريخية وحاسمة في ربع النهائي ضد فرنسا، إحدى القوى الكبرى على الساحة العالمية، وهي نفس الفريق الذي أنهى مسيرتهم الخيالية التاريخية في قطر. 

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مباريات المغرب في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة)المباراة المكانالنتيجة النهائية/التذاكر
السبت، 13 يونيو البرازيل ضد المغربملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)1-1
الجمعة، 19 يونيو اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت (فوكسبورو)0-1
الأربعاء، 24 يونيو المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)4-2 
الأحد، 28 يونيودور الـ32: هولندا ضد المغرب ملعب مونتيري (المكسيك)1-1 (فوز المغرب بركلات الترجيح)
السبت، 4 يوليودور الـ16: كندا ضد المغربملعب هيوستن (هيوستن)0-3
الخميس، 9 يوليوربع النهائي: فرنسا ضد المغربملعب بوسطن (فوكسبورو)شراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في المغرب

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر كأس العالم 2026 في المغرب: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولارًا - 120 دولارًا150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

ما الذي يمكن توقعه من المغرب في كأس العالم 2026؟

لم يتباطأ أداء المغرب منذ مسيرته الرائعة في كأس العالم السابقة، ويحتل حالياً المرتبة السابعة في تصنيفات الفيفا العالمية. فاز المنتخب بجميع مبارياته الثماني في تصفيات كأس العالم 2026، ولم يخسر سوى مرتين خلال العامين الماضيين. 

بالإضافة إلى فوزه بكأس الأمم الأفريقية في يناير وكأس الدول العربية في ديسمبر، حصد المغرب أيضًا لقب بطولة الأمم الأفريقية الصيف الماضي. 

يواصل «أسود الأطلس» تألقه تحت قيادة وليد رغراغي، الذي حقق انتقالاً سلساً من تدريب الأندية المحلية إلى قيادة المنتخب الوطني. منذ توليه دفة القيادة في أغسطس 2022، فاز المغرب بأكثر من 70% من المباريات التي خاضها.

يتمتع رغراغي بمجموعة وفيرة من اللاعبين الموهوبين للعمل معهم. هناك نواة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أسماء مثل أيوب الكعبي، وسفيان أمرابط، ونصير مزراوي، وبالطبع أشرف حكيمي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية لعام 2025 والفائز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

متى ستُقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ترتيب الفرق في المجموعة C بكأس العالم 2026

المركزالفريقالمبارياتالفوزالتعادلخالأهداف المسجلةالأهداف المسجلةفارق الأهدافالنقاطالحالة
1البرازيل321071+67متقدم
2المغرب321063+37متقدم
3اسكتلندا310214-33في انتظار تحديد المركز الثالث
4هايتي300328-60تم إقصاؤها

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)54,000


ملعب بي إم أو (تورونتو)45,000
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي)83,000


ملعب أكرون (غوادالاخارا)48,000


ملعب BBVA (مونتيري)53,500
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)75,000


ملعب جيليت (فوكسبورو)65,000


ملعب AT&T (دالاس)94,000


استاد إن آر جي (هيوستن)72,000


استاد أروهيد (كانساس سيتي)73,000


استاد SoFi (إنجلوود)70,000


ملعب هارد روك (ميامي)65,000


ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)82,500


ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)69,000


ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو)71,000


ملعب لومن (سياتل)69,000

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أسئلة الأكثر شيوعًا

لدى الجماهير عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي يشارك فيها المنتخب المغربي عبر موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. تختلف مراحل البيع المتعددة من حيث آليات الشراء، طرق الدفع، ونوعية التذاكر المتاحة. لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية وإنشاء حساب، ومن ثم تسجيل الدخول للتحقق من توافر التذاكر في كل مرحلة.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن منصة FIFA لإعادة البيع والتبادل (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هي القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح المنصة في أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الرسمي لـ FIFA. كما ستتوفر تذاكر كأس العالم أيضاً عبر منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub و Ticombo.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال كأس العالم 2026. لن تكون هناك أي عمليات بيع مباشرة عبر نوافذ التذاكر في الملاعب (Over-the-counter). تظل بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة والنهائية لشراء التذاكر.

يتصدر يوسف النصيري قائمة هدافي المغرب التاريخيين في كأس العالم، حيث سجل 3 أهداف خلال مشاركاته في نسختي 2018 و2022. ويأمل مهاجم فنربخشة في تعزيز هذا الرقم القياسي خلال الصيف الحالي. كما يتواجد النصيري في مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اللاعبين المغاربة مشاركة في المباريات المونديالية برصيد 8 مباريات، بفارق مباراتين فقط خلف أشرف حكيمي وحكيم زياش اللذين يتصدران القائمة بـ 10 مباريات لكل منهما.

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