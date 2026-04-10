كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في المغرب: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

إنها لحظة مثيرة لكل مشجعي كرة القدم المغاربة. فقد كتب «أسود الأطلس» فصلاً جديداً في تاريخ كأس العالم 2022 بقطر، ليصبحوا أول منتخب أفريقي يصل إلى مرحلة الدور نصف النهائي في أكبر بطولة على وجه الأرض. وقد حافظوا على زخمهم منذ ذلك الحين، ويتطلعون الآن إلى تقديم أداء قوي آخر في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

ستكون هذه المشاركة السابعة للمغرب في كأس العالم FIFA. ظهر المنتخب لأول مرة على الساحة العالمية في بطولة المكسيك عام 1970، لكن قبل وصوله إلى نصف النهائي في عام 2022، لم ينجح سوى مرة واحدة في تجاوز مرحلة المجموعات، وذلك في بطولة المكسيك عام 1986. حتى قبل 40 عامًا، كان "أسود الأطلس" يضع معايير جديدة، حيث أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى دور الـ16 في كأس العالم.

هل يستطيع المغرب إثارة ضجة على الساحة العالمية مرة أخرى؟ يمكنك أن تكون في أمريكا الشمالية شخصياً لتكتشف ذلك. دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

مكسيكو سيتي، ومونتيري المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات المغرب في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر السبت، 13 يونيو المغرب ضد البرازيل (6 مساءً) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الجمعة، 19 يونيو المغرب ضد اسكتلندا (6 مساءً) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو المغرب ضد هايتي (6 مساءً) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر

برزت قوة المغرب الدفاعية في المباراة الافتتاحية للمجموعة في كأس العالم 2022 في قطر، حيث تعادل 0-0 مع كرواتيا. كما تمكن من صد هجمات بلجيكا بشكل مثير للإعجاب، لكنه نجح في تسجيل هدفين ليحقق أول فوز له في كأس العالم منذ أكثر من عقدين. وبفوزه مرة أخرى على كندا، تأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16 متصدرًا للمجموعة، كما فعل في كأس العالم 1986 في المكسيك.

سيتعين على فريق وليد رجراغي أن يكون في أقصى درجات التركيز منذ البداية هذا الصيف، حيث تنتظره واحدة من أصعب المباريات الافتتاحية بين جميع الفرق. يستهل المنتخب المغربي مشواره في دور المجموعات بمواجهة البرازيل في إيست رذرفورد، بولاية نيوجيرسي. لم يفشل الفائز بخمس بطولات كأس العالم في تجاوز مرحلة المجموعات منذ عام 1966، على الرغم من خسارته أمام منافس أفريقي هو الكاميرون خلال المرحلة الافتتاحية في عام 2022.

تنتظر اسكتلندا في المباراة التالية في فوكسبورو، ماساتشوستس. يعود "جيش التارتان" إلى منافسات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998، حيث فشل آنذاك في الفوز بأي مباراة في مجموعته. في الواقع، لم تصل اسكتلندا إلى الأدوار الإقصائية في أي من مشاركاتها الثماني السابقة في كأس العالم، حيث فازت بأربع مباريات فقط على مدار السنوات.

على الورق، يبدو أن أصعب مباراة للمغرب في المجموعة ستكون الأخيرة، حيث يتوجه إلى أتلانتا لمواجهة هايتي، التي كانت مشاركتها الوحيدة السابقة في كأس العالم قبل 52 عامًا. في ألمانيا عام 1974، خسرت الدولة الكاريبية جميع مبارياتها الثلاث في المجموعة، وتلقت 14 هدفًا.

ماذا نتوقع من المغرب في كأس العالم 2026؟

لم يتوقف المغرب عن المضي قدماً منذ مسيرته الرائعة في كأس العالم السابقة، ويحتل حالياً المرتبة 11 في تصنيف الفيفا العالمي. وقد فاز المنتخب بجميع مبارياته الثماني في تصفيات كأس العالم 2026، ولم يخسر سوى مرتين خلال العامين الماضيين. بالإضافة إلى فوزه بكأس العرب مؤخرًا، حصد المغرب أيضًا لقب بطولة الأمم الأفريقية في الصيف الماضي. ويسعى الفريق الآن لتحقيق المزيد من المجد على أرضه، حيث يستضيف حاليًا كأس الأمم الأفريقية.

واصلت "أسود الأطلس" تألقها تحت قيادة وليد رغراغي، الذي حقق انتقالاً سلساً من تدريب أحد الأندية المحلية إلى تدريب المنتخب الوطني. منذ توليه دفة القيادة في أغسطس 2022، فازت المغرب بأكثر من 70% من المباريات التي خاضتها.

يتمتع رغراغي بوفرة من اللاعبين الموهوبين الذين يمكنه العمل معهم. هناك نواة من اللاعبين ذوي الخبرة، تضم أمثال أيوب الكعبي، وسفيان أمرابات، ونصير مزراوي، وبالطبع أشرف حكيمي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية لعام 2025 والفائز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، بشكل عام، فإن الفريق متوازن للغاية ويضم عددًا من النجوم الشباب الصاعدين، مثل إليس بن سغير لاعب ليفركوزن وبراهيم دياز لاعب ريال مدريد. كما يبدو المستقبل مشرقًا للمغرب بعد فوزه بكأس العالم تحت 20 عامًا في أكتوبر، حيث كان عثمان معمة وياسر زبيري من أبرز اللاعبين.

متى يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026 للمغرب

أمام المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر مباريات المغرب، عبر موقع الفيفا، من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو.

على الرغم من أن مراحل بيع التذاكر المختلفة قد تمت بالفعل، مثل "سحب البيع المسبق لفيزا" (سبتمبر) و"سحب التذاكر المبكر" (أكتوبر)، إلا أن هناك مرحلتين أخريين قادمتين، كما هو موضح أدناه:

سحب الاختيار العشوائي

بعد انتهاء قرعة كأس العالم 2026 وتحديد مباريات المجموعات، من المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر في 11 ديسمبر وتستمر حتى 13 يناير.

خلال هذه المرحلة، سيتمكن المشجعون من تقديم طلبات لحضور مباريات محددة. تُباع التذاكر بسعر ثابت وسيتم إخطار المتقدمين الذين فازوا بالتذاكر في فبراير.

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة

مع اقتراب موعد البطولة (ربيع 2026)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحجز.

لم تذكر الفيفا عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو المباريات التي ستخصص لها، ولكن من المتوقع أن تكون الكمية محدودة وأن تنفد بسرعة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة التذاكر الرسمية للفيفا وتسجيل حساب. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حسابك في الفيفا والتحقق من توفر التذاكر.

أسواق التداول الثانوية

مع اقتراب موعد البطولة، وإذا نفدت التذاكر (وهو أمر محتمل)، يمكن للمشجعين أيضًا اللجوء إلى الأسواق الثانوية على مواقع مثل StubHub، حيث ستتوفر إعادة البيع بين المشجعين بأسعار متقلبة.

أين تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في المغرب

المكان الأساسي والأكثر موثوقية للحصول على مقاعد لمباريات المغرب هو بوابة تذاكر الفيفا الرسمية، حيث يتم طرح جميع تذاكر كأس العالم لأول مرة.

يجب على المشجعين التسجيل للحصول على معرف FIFA للمشاركة في مراحل البيع المختلفة، والتي تشمل البيع المسبق المبكر، وسحوبات الاختيار العشوائي، ثم طرح التذاكر لاحقًا على أساس أسبقية الحجز.

بالإضافة إلى الإصدارات الأولية، تدير الفيفا أيضًا سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي الخاص بها. هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة من الفيفا للمشجعين الذين يرغبون في إعادة بيع أو شراء التذاكر التي تم بيعها بالكامل.

غالبًا ما تكون التذاكر المتوفرة على منصات إعادة البيع محدودة ومتفرقة، لا سيما مع اقتراب موعد المباريات، لكنها تظل الخيار الأكثر أمانًا لشراء التذاكر خارج مراحل البيع الأولية. وبالنسبة للمشجعين في المكسيك، تتولى «سوق التبادل» (Mercado de Intercambio) المخصصة إدارة معاملات إعادة البيع المحلية في ظل نفس الضمانات الرسمية.

بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم فترات البيع الرسمية للفيفا أو يحتاجون إلى تذاكر لتواريخ أو مدن محددة، ستعرض مواقع بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub أو Ticombo تذاكر كأس العالم أيضًا. توفر هذه المنصات مزيدًا من المرونة، ولكن بأسعار أعلى بكثير عمومًا بسبب أسواق إعادة البيع التي تحركها الطلب.

يجب على المشجعين الذين يفكرون في استخدام أسواق الطرف الثالث توخي الحذر، حيث ينطوي البائعون غير الرسميين على مخاطر تتعلق بالأصالة وصلاحية التحويل وارتفاع الأسعار. من المهم الاعتماد فقط على المنصات ذات السمعة الطيبة التي توفر ضمانات قوية للمشتري وسياسات استرداد واضحة.

تذاكر كأس العالم 2026 في المغرب: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المغرب في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تشمل الطابقين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطابقين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل سعراً، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في المغرب

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات المغرب التي تشمل تذاكر مميزة ومأكولات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في الدول الثلاث المضيفة.

الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

دور الـ32/دور الـ16/المباراة على المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.

جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خدمة "تابع فريقي" غير متاحة حاليًا لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

خيارات الضيافة: جناح الفيفا

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة و"الوصول البلاتيني" للشركات أو المجموعات من كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع أدناه: