كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في المغرب: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

المغرب، الذي يشارك هذه المرة للمرة السابعة في كأس العالم FIFA، انطلق بقوة في مباراته الافتتاحية بالمجموعة ضد البرازيل على ملعب ميتلايف. وبعد أن حقق التعادل 1-1 مع حامل لقب كأس العالم خمس مرات، يتطلع المنتخب المغربي الآن إلى المضي قدمًا وحسم تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب.

إنها لحظة مثيرة لكل مشجعي كرة القدم المغاربة. فقد كتب «أسود الأطلس» صفحة جديدة في تاريخ كأس العالم 2022 في قطر، ليصبحوا أول منتخب أفريقي يصل إلى مرحلة الدور نصف النهائي في أكبر بطولة على وجه الأرض.

هل سيستمر المغرب في إثارة الضجة على الساحة العالمية؟ يمكنك معرفة ذلك بنفسك. دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

مباريات المغرب في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة) المباراة المكان التذاكر السبت، 13 يونيو (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) البرازيل ضد المغرب (1-1) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) غير متاح الجمعة، 19 يونيو (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات المغرب في كأس العالم 2026

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في المغرب: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما الذي يمكن توقعه من المغرب في كأس العالم 2026؟

لم يتباطأ أداء المغرب منذ مسيرته الرائعة في كأس العالم السابقة، ويحتل حالياً المرتبة السابعة في تصنيفات الفيفا العالمية. فاز المنتخب بجميع مبارياته الثماني في تصفيات كأس العالم 2026، ولم يخسر سوى مرتين خلال العامين الماضيين.

بالإضافة إلى فوزه بكأس الأمم الأفريقية في يناير وكأس العرب في ديسمبر، حصد المغرب أيضًا لقب بطولة الأمم الأفريقية الصيف الماضي.

يواصل «أسود الأطلس» تألقه تحت قيادة وليد رغراغي، الذي حقق انتقالاً سلساً من تدريب أحد الأندية المحلية إلى قيادة المنتخب الوطني. منذ توليه دفة القيادة في أغسطس 2022، فاز المغرب بأكثر من 70% من المباريات التي خاضها.

يتمتع رغراغي بمجموعة وفيرة من اللاعبين الموهوبين للعمل معهم. هناك نواة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أسماء مثل أيوب الكعبي، وسفيان أمرابات، ونصير مزراوي، وبالطبع أشرف حكيمي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية لعام 2025 والفائز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

متى ستُقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. وللمرة الأولى، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات: