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نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في العراق: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
العراق
أيمن حسين

دليلك الشامل لحجز تذاكرك ومشاهدة «أسود دجلة» وهم يصنعون التاريخ في أمريكا الشمالية

بلغ الطلب على تذاكر مباريات العراق في كأس العالم 2026 أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يتوق المشجعون من بغداد إلى ديترويت ومن البصرة إلى تورونتو لتشجيع "الأسود" على الساحة العالمية. 

بعد أدائهم البطولي خلال تصفيات آسيا والمباريات الفاصلة بين الاتحادات، استمرت التوقعات لرؤية العراق في كأس العالم في الازدياد خلال الأسابيع الأخيرة.

قام فريق GOAL بتجميع جميع المعلومات الأساسية حول أسعار التذاكر والطرق الأكثر موثوقية لحجز مقاعدك في كأس العالم الآن، لذا تابع القراءة.

تذاكركأس العالم 2026 للعراقحجز التذاكر

ما هو جدول مباريات العراق في كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراةالملعب (المدينة)التذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوالعراق ضد النرويجملعب NRG (هيوستن)التذاكر
الاثنين، 22 يونيوفرنسا ضد العراقملعب لومن (سياتل)التذاكر
السبت، 27 يونيوالسنغال ضد العراقملعب ليفيز (سان فرانسيسكو)التذاكر

يهدف العراق إلى حصد أول نقاط له في كأس العالم في محاولته الثانية. خلال مشاركته الوحيدة السابقة في أكبر بطولة كرة قدم على وجه الأرض، في عام 1986، خسر العراق جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

ومع ذلك، لم يكن أداءه سيئاً، حيث كانت جميع الهزائم بفارق هدف واحد، بما في ذلك الهزيمة أمام البلد المضيف، المكسيك، في ملعب أزتيكا.

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كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 للعراق؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. هذه المنصة هي الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.
  • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub عن تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في العراق: كم تبلغ تكلفتها؟

تختلف الأسعار حسب فئة المقعد ومرحلة البطولة.

مرحلة المجموعات60 دولارًا - 620 دولارًا
دور الـ 32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار
ربع النهائي275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي420 دولار – 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من العراق في كأس العالم 2026

بفضل الشباب العراقي الموهوب الذي يلعب بشكل احترافي في أوروبا واللاعبين ذوي الخبرة الذين يقودون الهجوم، قدم العراق أداءً مذهلاً وأظهر مرونة استثنائية خلال مرحلة التصفيات.

ستكون المنافسة شرسة، لكن الروح القتالية للاعبين العراقيين تمنحهم فرصة جيدة للتقدم إلى ما بعد مرحلة المجموعات. كما سيحظون بدعم المشجعين المتحمسين، المعروفين بصخبهم. ومن المتوقع أن تتحول الملاعب في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى ساحات خضراء خلال بطولة كأس العالم.

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متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. وستكون هذه النسخة تاريخية حقًا، حيث ستقام للمرة الأولى في 16 مدينة مضيفة في ثلاث دول. ومع مشاركة 48 فريقًا، سنشهد 104 مباراة مثيرة على مدار 39 يومًا.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026

  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • كندا: تورونتو وفانكوفر

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 استاد سوفي (إنجلوود) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

أسئلة الأكثر شيوعًا

المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي بوابة تذاكر "فيفا" عبر الموقع FIFA.com/tickets. أما بالنسبة للراغبين في الحصول على دخول مضمون مع خدمات مميزة، فإن المزود الرسمي لخدمات الضيافة هو "On Location"، والذي يمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/hospitality. استخدام القنوات الرسمية يضمن لك أن التذاكر أصلية وصالحة لدخول الملعب.

نعم، يوفر "فيفا" منصة مخصصة لإعادة البيع (Resale Marketplace) تتيح للمشجعين بيع أو شراء التذاكر من الآخرين بأمان. بالنسبة لبطولة ٢٠٢٦، أعيد فتح سوق إعادة البيع في ٢ أبريل ٢٠٢٦، ويظل متاحاً حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح خاصية "تحويل التذاكر" في التطبيق الرسمي إرسال التذاكر للضيوف أو التنازل عن حقوقها بالكامل لحساب شخص آخر على "فيفا".

تتفاوت أسعار التذاكر بناءً على فئة المقعد وأهمية المباراة. بالنسبة لمرحلة المجموعات في ٢٠٢٦، تتراوح الأسعار عادةً بين ٦٠ إلى ٦٢٠ دولاراً أمريكياً. ومع تقدم البطولة، تزداد التكاليف، حيث تبدأ تذاكر دور الـ ١٦ من حوالي ١٧٠ دولاراً، بينما تتراوح تذاكر المباراة النهائية من ٢,٠٣٠ إلى أكثر من ٧,٨٠٠ دولار أمريكي. وتعتبر تذاكر "الفئة الرابعة" هي الأرخص سعراً، وغالباً ما تكون مخصصة لسكان الدول المستضيفة (الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك).

على الرغم من أن بوابة "فيفا" الرسمية هي المصدر الوحيد "المعتمد"، إلا أن العديد من المشجعين يلجأون إلى منصات ثانوية موثوقة مثل StubHub للعثور على تذاكر عندما تنفد الكميات في النوافذ الرسمية. توفر هذه المنصات "ضمان حماية المشجعين" (FanProtect Guarantee)، مما يعني أنه في حال كانت التذكرة غير صالحة أو لم تصل، فستسترد أموالك أو تحصل على بديل. ومع ذلك، يجب الحذر من أن "فيفا" لا يشجع رسمياً على البيع عبر أطراف ثالثة ويحتفظ بالحق في إلغاء التذاكر المباعة خارج نظامه. إذا استخدمت موقعاً ثانوياً، فتأكد من قيام البائع بتحويل التذكرة مباشرة إلى حسابك في تطبيق تذاكر فيفا الرسمي لضمان قانونيتها.