كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في العراق: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

بلغ الطلب على تذاكر مباريات العراق في كأس العالم 2026 أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يتوق المشجعون من بغداد إلى ديترويت ومن البصرة إلى تورونتو لتشجيع "الأسود" على الساحة العالمية.

بعد أدائهم البطولي خلال تصفيات آسيا والمباريات الفاصلة بين الاتحادات، استمرت التوقعات لرؤية العراق في كأس العالم في الازدياد خلال الأسابيع الأخيرة.

قام فريق GOAL بتجميع جميع المعلومات الأساسية حول أسعار التذاكر والطرق الأكثر موثوقية لحجز مقاعدك في كأس العالم الآن، لذا تابع القراءة.

ما هو جدول مباريات العراق في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة الملعب (المدينة) التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو العراق ضد النرويج ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق ملعب لومن (سياتل) التذاكر السبت، 27 يونيو السنغال ضد العراق ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر

يهدف العراق إلى حصد أول نقاط له في كأس العالم في محاولته الثانية. خلال مشاركته الوحيدة السابقة في أكبر بطولة كرة قدم على وجه الأرض، في عام 1986، خسر العراق جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

ومع ذلك، لم يكن أداءه سيئاً، حيث كانت جميع الهزائم بفارق هدف واحد، بما في ذلك الهزيمة أمام البلد المضيف، المكسيك، في ملعب أزتيكا.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 للعراق؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

التذاكر ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. هذه المنصة هي الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.

مفتوح الآن. هذه المنصة هي الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub عن تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في العراق: كم تبلغ تكلفتها؟

تختلف الأسعار حسب فئة المقعد ومرحلة البطولة.

مرحلة المجموعات 60 دولارًا - 620 دولارًا دور الـ 32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار – 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من العراق في كأس العالم 2026

بفضل الشباب العراقي الموهوب الذي يلعب بشكل احترافي في أوروبا واللاعبين ذوي الخبرة الذين يقودون الهجوم، قدم العراق أداءً مذهلاً وأظهر مرونة استثنائية خلال مرحلة التصفيات.



ستكون المنافسة شرسة، لكن الروح القتالية للاعبين العراقيين تمنحهم فرصة جيدة للتقدم إلى ما بعد مرحلة المجموعات. كما سيحظون بدعم المشجعين المتحمسين، المعروفين بصخبهم. ومن المتوقع أن تتحول الملاعب في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى ساحات خضراء خلال بطولة كأس العالم.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. وستكون هذه النسخة تاريخية حقًا، حيث ستقام للمرة الأولى في 16 مدينة مضيفة في ثلاث دول. ومع مشاركة 48 فريقًا، سنشهد 104 مباراة مثيرة على مدار 39 يومًا.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري كندا: تورونتو وفانكوفر

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: