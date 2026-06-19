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نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في العراق: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
العراق
أيمن حسين

دليلك الشامل للحصول على التذاكر لمشاهدة «أسود دجلة» وهم يصنعون تاريخاً في كأس العالم

بلغ الطلب على تذاكر مباريات المنتخب العراقي في كأس العالم 2026 أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يتوق المشجعون من بغداد إلى ديترويت ومن البصرة إلى تورونتو إلى تشجيع «الأسود» على الساحة العالمية. 

وبعد الأداء البطولي الذي قدمه المنتخب العراقي خلال تصفيات كأس العالم الآسيوية ومباريات الملحق بين الاتحادات، تزايدت التوقعات لمشاهدة العراق وهو يخوض منافسات كأس العالم.

على الرغم من الخسارة 4-1 أمام النرويج في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب جيليت، أظهر رجال غراهام أرنولد شجاعة كبيرة ويمكننا توقع المزيد من الأداء نفسه خلال مبارياتهم المتبقية في المجموعة الأولى ضد النرويج والسنغال.

قام فريق GOAL بتجميع جميع المعلومات الأساسية حول أسعار التذاكر والطرق الأكثر موثوقية لحجز مقاعدك في مباريات العراق القادمة في كأس العالم، لذا تابع القراءة.

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 مباريات العراق في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعب (المدينة)التذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوالعراق ضد النرويج (1-4)ملعب جيليت (فوكسبورو)غير متاح
الاثنين، 22 يونيو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)فرنسا ضد العراقملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)التذاكر
الجمعة، 26 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)السنغال ضد العراقملعب BMO (تورونتو)التذاكر

يهدف العراق إلى حصد أول نقاط له في كأس العالم في محاولته الثانية. خلال مشاركته الوحيدة السابقة في أكبر بطولة كرة قدم على وجه الأرض، في عام 1986، خسر العراق جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

ومع ذلك، لم يكن أداءه مخيباً للآمال، حيث كانت جميع الهزائم بفارق هدف واحد، بما في ذلك الهزيمة أمام البلد المضيف، المكسيك، في ملعب «أزتيكا».

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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للعراق

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا وفق مبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. وأصبحت هذه المنصة الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في العراق: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من العراق في كأس العالم 2026

بفضل المواهب الشابة العراقية التي تلعب بشكل احترافي في أوروبا واللاعبين المخضرمين الذين يقودون الهجوم، قدم العراق أداءً مبهراً وأظهر مرونة استثنائية خلال مرحلة التصفيات.

ستكون المنافسة شرسة، لكن الروح القتالية للاعبين العراقيين تمنحهم فرصة جيدة للتأهل إلى ما بعد مرحلة المجموعات. كما سيحظون بدعم جماهيرهم المتحمسة، المعروفة بتشجيعها الصاخب. ومن المتوقع أن تتحول الملاعب في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى ساحات خضراء خلال بطولة كأس العالم.

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متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. وستكون هذه النسخة تاريخية حقًا، حيث ستُقام للمرة الأولى في 16 مدينة مضيفة في ثلاث دول. وبمشاركة 48 فريقًا، سنشهد 104 مباراة مثيرة على مدار 39 يومًا.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026

  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • كندا: تورونتو وفانكوفر

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 ملعب بي إم أو (تورونتو)44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا)44,330
 ملعب BBVA (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)67,382
 ملعب جيليت (فوكسبورو)63,815
 ملعب AT&T (دالاس)70,122
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 ملعب سوفي (إنجلوود)69,650
 ملعب هارد روك (ميامي غاردنز)64,091
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391
 ملعب لومن (سياتل)65,123

أسئلة الأكثر شيوعًا

المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي بوابة تذاكر "فيفا" عبر الموقع FIFA.com/tickets. أما بالنسبة للراغبين في الحصول على دخول مضمون مع خدمات مميزة، فإن المزود الرسمي لخدمات الضيافة هو "On Location"، والذي يمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/hospitality. استخدام القنوات الرسمية يضمن لك أن التذاكر أصلية وصالحة لدخول الملعب.

نعم، يوفر "فيفا" منصة مخصصة لإعادة البيع (Resale Marketplace) تتيح للمشجعين بيع أو شراء التذاكر من الآخرين بأمان. بالنسبة لبطولة ٢٠٢٦، أعيد فتح سوق إعادة البيع في ٢ أبريل ٢٠٢٦، ويظل متاحاً حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح خاصية "تحويل التذاكر" في التطبيق الرسمي إرسال التذاكر للضيوف أو التنازل عن حقوقها بالكامل لحساب شخص آخر على "فيفا".

تتفاوت أسعار التذاكر بناءً على فئة المقعد وأهمية المباراة. بالنسبة لمرحلة المجموعات في ٢٠٢٦، تتراوح الأسعار عادةً بين ٦٠ إلى ٦٢٠ دولاراً أمريكياً. ومع تقدم البطولة، تزداد التكاليف، حيث تبدأ تذاكر دور الـ ١٦ من حوالي ١٧٠ دولاراً، بينما تتراوح تذاكر المباراة النهائية من ٢,٠٣٠ إلى أكثر من ٧,٨٠٠ دولار أمريكي. وتعتبر تذاكر "الفئة الرابعة" هي الأرخص سعراً، وغالباً ما تكون مخصصة لسكان الدول المستضيفة (الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك).

على الرغم من أن بوابة "فيفا" الرسمية هي المصدر الوحيد "المعتمد"، إلا أن العديد من المشجعين يلجأون إلى منصات ثانوية موثوقة مثل StubHub للعثور على تذاكر عندما تنفد الكميات في النوافذ الرسمية. توفر هذه المنصات "ضمان حماية المشجعين" (FanProtect Guarantee)، مما يعني أنه في حال كانت التذكرة غير صالحة أو لم تصل، فستسترد أموالك أو تحصل على بديل. ومع ذلك، يجب الحذر من أن "فيفا" لا يشجع رسمياً على البيع عبر أطراف ثالثة ويحتفظ بالحق في إلغاء التذاكر المباعة خارج نظامه. إذا استخدمت موقعاً ثانوياً، فتأكد من قيام البائع بتحويل التذكرة مباشرة إلى حسابك في تطبيق تذاكر فيفا الرسمي لضمان قانونيتها.