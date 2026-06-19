كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في العراق: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

بلغ الطلب على تذاكر مباريات المنتخب العراقي في كأس العالم 2026 أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يتوق المشجعون من بغداد إلى ديترويت ومن البصرة إلى تورونتو إلى تشجيع «الأسود» على الساحة العالمية.

وبعد الأداء البطولي الذي قدمه المنتخب العراقي خلال تصفيات كأس العالم الآسيوية ومباريات الملحق بين الاتحادات، تزايدت التوقعات لمشاهدة العراق وهو يخوض منافسات كأس العالم.

على الرغم من الخسارة 4-1 أمام النرويج في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب جيليت، أظهر رجال غراهام أرنولد شجاعة كبيرة ويمكننا توقع المزيد من الأداء نفسه خلال مبارياتهم المتبقية في المجموعة الأولى ضد النرويج والسنغال.

قام فريق GOAL بتجميع جميع المعلومات الأساسية حول أسعار التذاكر والطرق الأكثر موثوقية لحجز مقاعدك في مباريات العراق القادمة في كأس العالم، لذا تابع القراءة.

مباريات العراق في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب (المدينة) التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو العراق ضد النرويج (1-4) ملعب جيليت (فوكسبورو) غير متاح الاثنين، 22 يونيو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر الجمعة، 26 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) السنغال ضد العراق ملعب BMO (تورونتو) التذاكر

يهدف العراق إلى حصد أول نقاط له في كأس العالم في محاولته الثانية. خلال مشاركته الوحيدة السابقة في أكبر بطولة كرة قدم على وجه الأرض، في عام 1986، خسر العراق جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

ومع ذلك، لم يكن أداءه مخيباً للآمال، حيث كانت جميع الهزائم بفارق هدف واحد، بما في ذلك الهزيمة أمام البلد المضيف، المكسيك، في ملعب «أزتيكا».

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للعراق

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة ، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا وفق مبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا وفق مبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. وأصبحت هذه المنصة الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.

مفتوح الآن. وأصبحت هذه المنصة الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في العراق: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من العراق في كأس العالم 2026

بفضل المواهب الشابة العراقية التي تلعب بشكل احترافي في أوروبا واللاعبين المخضرمين الذين يقودون الهجوم، قدم العراق أداءً مبهراً وأظهر مرونة استثنائية خلال مرحلة التصفيات.



ستكون المنافسة شرسة، لكن الروح القتالية للاعبين العراقيين تمنحهم فرصة جيدة للتأهل إلى ما بعد مرحلة المجموعات. كما سيحظون بدعم جماهيرهم المتحمسة، المعروفة بتشجيعها الصاخب. ومن المتوقع أن تتحول الملاعب في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى ساحات خضراء خلال بطولة كأس العالم.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. وستكون هذه النسخة تاريخية حقًا، حيث ستُقام للمرة الأولى في 16 مدينة مضيفة في ثلاث دول. وبمشاركة 48 فريقًا، سنشهد 104 مباراة مثيرة على مدار 39 يومًا.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري كندا: تورونتو وفانكوفر

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات: