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Sweden World Cup tickets
نيهال أبو زيد

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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في السويد: المواعيد وأسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
السويد

كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر لمشاهدة مباريات السويد في كأس العالم

بعد مسيرة صعبة في التصفيات، تأمل السويد في تحقيق إنجازات إيجابية على الساحة العالمية بمجرد وصولها إلى كأس العالم 2026. 

وقد أدى توسيع عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقًا إلى خلق أجواء فريدة لهذه البطولة، مما يوفر للسويد منصة مثالية لاستعادة مكانتها كواحدة من أخطر المنافسين في أوروبا. 

هل ستكرر السويد إنجازاتها التاريخية السابقة وتأسر قلوب المشجعين عبر المحيط الأطلسي؟ دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها، لضمان ألا تفوتك أي لحظة من الإثارة.

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مباريات السويد في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة المكانالتذاكر
الأحد، 14 يونيوالسويد ضد تونسملعب BBVA، غوادالوبيالتذاكر
السبت، 20 يونيوالسويد ضد هولنداملعب NRG، هيوستنالتذاكر
الخميس، 25 يونيواليابان ضد السويدملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في السويد

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم 2026 في السويد: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

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متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وتعد هذه النسخة التاريخية هي المرة الأولى التي تتشارك فيها ثلاث دول في استضافة البطولة، مما يعد بتجربة متنوعة وحيوية للمشجعين المسافرين.

سيتم لعب ما مجموعه 104 مباراة على مدار 39 يومًا. مع مشاركة 48 فريقًا، أصبح البطولة أكبر وأكثر سهولة من أي وقت مضى. المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 استاد سوفي (إنجلوود) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123