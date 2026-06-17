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Sweden World Cup ticketsGetty
Sweden World Cup tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في السويد: التواريخ وأسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
السويد
أليكسندر إيساك
فكتور جيوكيريس

هل أنت متشوق لمتابعة مباريات المنتخب السويدي في كأس العالم بعد فوزه الساحق في المباراة الافتتاحية؟

لم يكن من الممكن أن تبدأ مسيرة السويد في تصفيات كأس العالم 2026 بشكل أفضل من هذا. فقد بدت المواجهة مع تونس، حاملة لقب كأس الأمم الأفريقية سابقًا، مهمة افتتاحية صعبة على الورق. ومع ذلك، حقق الفريق الاسكندنافي فوزًا ساحقًا بنتيجة 5-1، حيث سجل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيساك وياسين أياري أهدافًا جميعًا.

وفي المباراة التالية، ستواجه السويد منتخب هولندا، في مواجهة أوروبية ملحمية على ملعب NRG في هيوستن يوم السبت (20 يونيو). إنها مباراة لا ينبغي تفويتها.

هل ستكرر السويد إنجازاتها التاريخية السابقة وتأسر قلوب المشجعين عبر المحيط الأطلسي؟ دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

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مباريات السويد في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة المكانالتذاكر
الأحد، 14 يونيوالسويد ضد تونس (5-1)ملعب BBVA، غوادالوبيغير متاح
السبت، 20 يونيوالسويد ضد هولنداملعب NRG، هيوستنالتذاكر
الخميس، 25 يونيواليابان ضد السويدملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للسويد

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر كأس العالم 2026 في السويد: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

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متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وتُعد هذه النسخة التاريخية هي المرة الأولى التي تتشارك فيها ثلاث دول في استضافة البطولة، مما يبشر بتجربة متنوعة وحيوية للمشجعين المسافرين.

سيتم لعب ما مجموعه 104 مباراة على مدار 39 يومًا. وبمشاركة 48 فريقًا، ستكون البطولة أكبر حجمًا وأكثر سهولة في الوصول إليها من أي وقت مضى. المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب سوفي (إنجلوود) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123