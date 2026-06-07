كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في السنغال: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

سيحلم مشجعو السنغال بفريقهم وهو يرفع كأس العالم عالياً في 19 يوليو.

مهما كان ما ينتظر "أسود تيرانغا" في أمريكا الشمالية، فمن المؤكد أنهم سيخوضون مبارياتهم في ملعب نهائي كأس العالم على الأقل، حيث من المقرر أن تُقام مباراتاهم الافتتاحيتان في المجموعة الأولى في ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات السنغال في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو السنغال ضد فرنسا (3 مساءً) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الاثنين، 22 يونيو النرويج ضد السنغال (8 مساءً) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الجمعة، 26 يونيو السنغال ضد العراق (3 مساءً) ملعب BMO (تورونتو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للسنغال؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في السنغال: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات السنغال في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من السنغال في كأس العالم 2026؟

قد تكون هذه الدولة الساحلية الواقعة في شرق إفريقيا قد شاركت في بطولة كأس العالم ثلاث مرات فقط في السابق، لكنها تمكنت من تجاوز مرحلة المجموعات في اثنتين من تلك المرات. وصلت السنغال بشكل مثير للإعجاب إلى دور الثمانية في أول مشاركة لها في كأس العالم عام 2002.

وقد صدمت العالم الكروي في ذلك العام بفوزها على حاملة لقب كأس العالم وبطلة أوروبا، فرنسا، بنتيجة 1-0 في سيول، في مباراة الافتتاح ضمن مجموعتها. وفي مشاركتها الأخيرة في قطر (2022)، فازت أيضًا في مباراتين ضمن مجموعتها لتتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

سيصل منتخب السنغال بقيادة بابي تياو إلى أمريكا الشمالية في حالة جيدة. فقد خسر مرتين فقط في مباريات ودية (أمام الجزائر عام 2023 وأمام البرازيل عام 2025) منذ خروجه من كأس العالم 2022.

كما أظهر "الأسود" أداءً قوياً خلال التصفيات، حيث لم يخسروا أي مباراة وفازوا بـ 7 مباريات من أصل 10. كما حصلوا على دفعة معنوية إضافية في الصيف، بفوزهم البارز 3-1 على إنجلترا في نوتنغهام، وهي الهزيمة الوحيدة التي تعرض لها "الأسود الثلاثة" تحت قيادة توماس توخيل حتى الآن.

تتمتع السنغال بعمود فقري ذي خبرة كبيرة وراسخ في صفوفها، وهو ما سيكون ذا قيمة لا تقدر بثمن لطموحاتها في كأس العالم. كاليدو كوليبالي في الدفاع، وإدريسا جوي في خط الوسط، وساديو ماني في الهجوم، جميعهم خاضوا أكثر من 100 مباراة دولية.

لكن هذا مجرد غيض من فيض، حيث يلعب لاعبون مثل بابي جوي وإليمان ندياي وإسماعيل سار ونيكولاس جاكسون بانتظام في أندية أوروبية رفيعة المستوى.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباريات على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: