كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في السنغال: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

سيظل مشجعو السنغال يحلمون برؤية منتخبهم يرفع كأس العالم عالياً في 19 يوليو.

ومهما كان ما ينتظر "أسود تيرانغا" في أمريكا الشمالية، فمن المؤكد أنهم سيخوضون مباراة أخرى على الأقل في الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس العالم، حيث ستُقام مباراتهم الثانية في المجموعة الأولى ضد النرويج (22 يونيو) في ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد.

على الرغم من الأداء القوي في الشوط الأول على ملعب نيوجيرسي أمام فرنسا، الفائزة بكأس العالم مرتين، إلا أن السنغال واجهت صعوبة في احتواء لاعبين من أمثال كيليان مبابي ومايكل أوليسي بعد الاستراحة. لكن «أسود تيرانغا» لن تشعر بالإحباط الشديد وستكون مستعدة للزئير من جديد.

دع موقع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد في مباريات السنغال القادمة وأسعارها.



مباريات السنغال في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة) المباراة المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو السنغال ضد فرنسا (1-3) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) غير متاح الاثنين، 22 يونيو (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الجمعة، 26 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) السنغال ضد العراق ملعب BMO (تورونتو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات السنغال في كأس العالم 2026؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في السنغال: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما الذي يمكن توقعه من السنغال في كأس العالم 2026؟

قد تكون هذه الدولة الساحلية الواقعة في شرق إفريقيا قد شاركت في بطولة كأس العالم ثلاث مرات فقط في السابق، لكنها تمكنت من تجاوز مرحلة المجموعات في اثنتين من تلك المشاركات. وصلت السنغال بشكل مثير للإعجاب إلى دور الثمانية في أول مشاركة لها في كأس العالم عام 2002.

وقد صدمت السنغال عالم كرة القدم في ذلك العام بفوزها 1-0 على فرنسا، حاملة لقب كأس العالم وبطلة أوروبا آنذاك، في سيول، في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة. وفي مشاركتها الأخيرة في قطر (2022)، فازت أيضًا في مباراتين من مباريات مجموعتها لتتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

وصل منتخب السنغال بقيادة بابي ثياو إلى أمريكا الشمالية وهو في حالة جيدة، حيث خسر مرتين فقط في المباريات الودية (أمام الجزائر عام 2023 وأمام البرازيل عام 2025) منذ خروجه من كأس العالم 2022.

كما أظهر «الأسود» أداءً قوياً خلال التصفيات، حيث لم يتعرضوا لأي هزيمة وفازوا بـ 7 مباريات من أصل 10. كما حصلوا على دفعة معنوية إضافية في الصيف، بفوزهم البارز 3-1 على إنجلترا في نوتنغهام، وهي الهزيمة الوحيدة التي تعرض لها «الأسود الثلاثة» تحت قيادة توماس توخيل حتى الآن.

تتمتع السنغال بعمود فقري ذي خبرة كبيرة وراسخ في صفوفها، وهو ما سيكون ذا قيمة لا تقدر بثمن في سعيها نحو كأس العالم. فكل من كاليدو كوليبالي في الدفاع، وإدريسا جوي في خط الوسط، وساديو ماني في الهجوم، لديهم جميعًا أكثر من 100 مباراة دولية في رصيدهم.

لكن هذا مجرد غيض من فيض، حيث يلعب لاعبون مثل بابي جويي وإليمان ندياي وإسماعيل سار ونيكولاس جاكسون بانتظام في أندية أوروبية رفيعة المستوى.

متى ستُقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: