كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الرأس الأخضر: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

لقد دخلت الرأس الأخضر التاريخ بالفعل بتأهلها لأول مرة في تاريخها إلى بطولة كأس العالم التي ستُقام هذا الصيف. وستستهل الرأس الأخضر مشوارها في كأس العالم 2026 يوم 15 يونيو بمواجهة إسبانيا على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

قد لا يتجاوز عدد سكان هذه الدولة الأفريقية الصغيرة الواقعة في المحيط الأطلسي نصف مليون نسمة، لكن من المؤكد أن مشجعيها سيضفون الألوان والضجيج خلال مبارياتها في دور المجموعات بكأس العالم في أتلانتا وميامي وهيوستن.

سيقدم لك موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات الرأس الأخضر، وأسعارها.

مباريات الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

الرأس الأخضر هي واحدة من أربع فرق ستخوض مبارياتها الأولى في كأس العالم في أمريكا الشمالية هذا الصيف. هذا هو جدول مباريات المجموعة H التي تنتظرها:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الاثنين 15 يونيو إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر الأحد 21 يونيو أوروغواي ضد الرأس الأخضر ملعب هارد روك، ميامي جاردنز التذاكر الجمعة 26 يونيو الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية ملعب إن آر جي، هيوستن التذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في الرأس الأخضر؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في الرأس الأخضر؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

على الرغم من البداية البطيئة في تصفيات كأس العالم، والتي تضمنت خسارة 4-1 أمام الكاميرون في ياوندي، استجمعت الرأس الأخضر قواها بشكل قاطع، وحققت سلسلة من 7 مباريات دون هزيمة توجت بتأهلها إلى بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

استند نجاح الرأس الأخضر إلى سجل قوي على أرضه. فقد حافظ الفريق على شباكه نظيفة في جميع المباريات الخمس التي خاضها في ملعب "إستاديو ناسيونال دي كابو فيردي" في برايا، وكان فوزه الشهير 1-0 هناك على عملاق القارة الأفريقية، الكاميرون، لحظة حاسمة في طريقه إلى كأس العالم 2026.

سجل دايلون ليفرامينتو الهدف الحاسم في تلك المباراة التي فاز فيها فريقه على الكاميرون، وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، الذي لعب في العديد من الدوريات الأوروبية (الدوري الهولندي، والدوري الإيطالي، والدوري البرتغالي)، أفضل هداف للرأس الأخضر خلال حملة التصفيات.

ومن بين نجوم الرأس الأخضر الآخرين الذين يجب متابعتهم في أمريكا الشمالية، نجد ريان مينديز، قائد الفريق، الذي يعد اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية والهداف الأول في تاريخ المنتخب. كما ستعتمد الفريق على خبرة غاري رودريغيز لتعزيز القوة الهجومية. أما في خط الدفاع، فيعد لوجان كوستا، لاعب فياريال، العمود الفقري للدفاع.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة).

تحقق من المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: