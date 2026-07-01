كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الرأس الأخضر: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

لقد دخلت الرأس الأخضر التاريخ بالفعل بتأهلها لأول مرة في تاريخها إلى كأس العالم، التي ستُقام هذا الصيف. وستستهل الرأس الأخضر مشوارها في كأس العالم 2026 يوم 15 يونيو بمواجهة إسبانيا على ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا.

قد لا يتجاوز عدد سكان هذه الدولة الأفريقية الصغيرة الواقعة في المحيط الأطلسي نصف مليون نسمة، لكن من المؤكد أن مشجعيها سيضفون أجواءً ملونة وصاخبة خلال مبارياتها في دور المجموعات بكأس العالم في أتلانتا وميامي وهيوستن.

مباريات الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر الاثنين 15 يونيو إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا 0-0 الأحد 21 يونيو أوروغواي ضد الرأس الأخضر ملعب هارد روك، ميامي غاردنز 2-2 الجمعة 26 يونيو الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية ملعب إن آر جي، هيوستن 0-0 الجمعة 3 يوليو الأرجنتين ضد الرأس الأخضر (6:00) ملعب هارد روك (ملعب ميامي) — ميامي، فلوريدا التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في الرأس الأخضر؟

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

مسار الرأس الأخضر نحو نهائي كأس العالم 2026

1. دور الـ32

المنافس: الفائز بالمجموعة J (1J)

التاريخ: 3 يوليو 2026

2. دور الـ16

في حال فوزها في دور الـ32، تتأهل إلى المباراة رقم 95 في 7 يوليو 2026.

المنافس: الفائز في المباراة 88 (التي تُخاض بين وصيف المجموعة D ووصيف المجموعة G).

3. ربع النهائي

في حال تجاوزهم دور الـ16، يتأهلون إلى ربع النهائي في 12 يوليو 2026.

المنافس: الفائز في المباراة رقم 96. يضم هذا الجانب من شجرة البطولة الفرق التي تأهلت من المجموعة ب والمجموعة ك.

4. الدور نصف النهائي

تُقام المرحلة قبل الأخيرة في 15 يوليو 2026.

المنافس: الفائز النهائي من المسار الموازي في الجانب الأيمن السفلي من الشجرة (المباراتان 91 و92)، الذي يضم فرقًا من المجموعات A وC وE وL.

5. نهائي كأس العالم

إذا استمر الحلم حتى النهاية، فستدخل الرأس الأخضر الملعب في استاد ميتلايف في 19 يوليو 2026، لتنافس على الكأس النهائية ضد الفريق الذي سيتصدر الجانب الأيسر بأكمله من شجرة البطولة.





كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في الرأس الأخضر؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

على الرغم من البداية البطيئة في تصفيات كأس العالم، والتي تضمنت خسارة 4-1 أمام الكاميرون في ياوندي، استجمعت الرأس الأخضر قواها بقوة، وحققت سلسلة من 7 مباريات دون هزيمة توجت بتأهلها إلى بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

استند نجاح الرأس الأخضر إلى سجل قوي على أرضه. فقد حافظ الفريق على شباكه نظيفة في جميع المباريات الخمس التي خاضها في ملعب «إستاديو ناسيونال دي كابو فيردي» في برايا، وكان فوزه الشهير بنتيجة 1-0 هناك على عملاق القارة الأفريقية، الكاميرون، لحظة حاسمة في طريقه إلى كأس العالم 2026.

سجل دايلون ليفرامينتو الهدف الحاسم في تلك المباراة التي فاز فيها الفريق على الكاميرون، وكان هذا اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي لعب في عدة دوريات أوروبية (الدوري الهولندي الأول، والدوري الإيطالي، والدوري البرتغالي)، هو أفضل هداف لمنتخب الرأس الأخضر خلال حملة التصفيات.

ومن بين نجوم الرأس الأخضر الآخرين الذين يجب متابعتهم في أمريكا الشمالية، رايان مينديز، قائد الفريق، إلى جانب اللاعب الذي سجل أكبر عدد من المشاركات الدولية في تاريخ المنتخب وأفضل هدافيه. كما ستعتمد الفريق على خبرة غاري رودريغز لتعزيز القوة الهجومية. وفي خط الدفاع، يعتبر لوغان كوستا، لاعب فياريال، العمود الفقري للدفاع.

ما هي مدن استضافة كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة).

تعرّف على المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات أدناه: