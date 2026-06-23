كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في البوسنة والهرسك: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

لا يزال مشجعو البوسنة والهرسك في قمة الحماس بعد أن حقق منتخبهم فوزًا تاريخيًا على إيطاليا ليضمن تأهله إلى كأس العالم 2026.

ورغم أن مشوارهم في البطولة انطلق رسمياً بمواجهة كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، في ملعب «بي إم أو فيلد» يوم 12 يونيو، إلا أن الرهانات وصلت الآن إلى ذروتها الحاسمة.

مع اقتراب مرحلة المجموعات من جولاتها الأخيرة الحامية، يستعد «التنانين» لخوض مباراة حاسمة في ختام المجموعة ب ضد قطر في ملعب سياتل يوم 24 يونيو، حيث يتنافس الفريق على مكان تاريخي في دور الـ32 الذي تم توسيعه مؤخرًا.

مباريات البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر الجمعة 12 يونيو كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO، تورونتو 1-1 الخميس 18 يونيو سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب SoFi، إنجلوود 4-1 الأربعاء 24 يونيو البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب لومن، سياتل التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم لبوسنة والهرسك؟

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

السوق الرسمي لإعادة بيع التذاكر التابع للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل هذه المنصة مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في البوسنة والهرسك؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026

تلك الروح القتالية المميزة في مباريات التصفيات هي بالضبط ما تحتاجه البوسنة والهرسك في الوقت الحالي. بعد أن استهلت رحلتها في المجموعة ب بتعادل صعب 1-1 أمام كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، في تورونتو يوم 12 يونيو، واجهت البوسنة والهرسك حقيقة قاسية في البطولة بهزيمة قاسية 4-1 أمام سويسرا في لوس أنجلوس يوم 18 يونيو.

وبحصولها على نقطة واحدة فقط من مباراتيها الافتتاحيتين، وصلت مسيرتها في هذه البطولة الموسعة إلى نقطة تحول حاسمة ستحدد مصيرها.

تتجه الأنظار الآن إلى يوم الأربعاء، 24 يونيو، حيث ستخوض البوسنة مباراة حاسمة ضد قطر في استاد سياتل. ولن يمنحها سوى فوز حاسم وثلاث نقاط فرصة للبقاء في المنافسة والتأهل إلى دور الـ32 الجديد.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000

ملعب بي إم أو (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 83,000

ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000

ملعب BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 75,000

ملعب جيليت (فوكسبورو) 65,000

ملعب AT&T (دالاس) 94,000

استاد إن آر جي (هيوستن) 72,000

استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000

ملعب SoFi (إنجلوود) 70,000

ملعب هارد روك (ميامي) 65,000

ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 82,500

ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,000

ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000

ملعب لومن (سياتل) 69,000







