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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل: مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية، ومتوسط أسعار التذاكر، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
البرازيل
فينيسيوس جونيور

لا تفوتوا فرصة مشاهدة فينيسيوس جونيور ورافينيا ونجوم المنتخب البرازيلي الآخرين وهم يخوضون مباريات كأس العالم

صخب الجماهير، وروح السامبا، والسعي نحو تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالنجمة السادسة – كأس العالم 2026 تلهب المشاعر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وتقف البرازيل في قلب الأحداث. 

وتواصل البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، سعيها نحو النجمة السادسة التاريخية، حيث تتجه إلى مواجهة قوية في دور الـ16 ضد النرويج بعد أن نجت من موقف مخيف للغاية. 

أثبت فريق كارلو أنشيلوتي قوته الفائقة من خلال عودته القوية وهزيمته لليابان 2-1 في دور الـ32، بفضل هدف الفوز الدرامي الذي سجله غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 95. 

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مباريات البرازيل في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي)المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
السبت، 13 يونيو البرازيل ضد المغرب (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف، نيوجيرسي1-1
الجمعة، 19 يونيو البرازيل ضد هايتي (8:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا3-0
الأربعاء، 24 يونيو اسكتلندا ضد البرازيل (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب هارد روك، فلوريدا3-0
الاثنين، 29 يونيوالبرازيل ضد اليابان (الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب إن آر جي، هيوستن2-1
الأحد، 5 يوليوالبرازيل ضد النرويجملعب نيويورك نيوجيرسي، إيست رذرفوردشراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة، والتي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)54,000


ملعب بي إم أو (تورونتو)45,000
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي)83,000


ملعب أكرون (غوادالاخارا)48,000


ملعب BBVA (مونتيري)53,500
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)75,000


ملعب جيليت (فوكسبورو)65,000


ملعب AT&T (دالاس)94,000


استاد إن آر جي (هيوستن)72,000


استاد أروهيد (كانساس سيتي)73,000


ملعب SoFi (إنجلوود)70,000


ملعب هارد روك (ميامي)65,000


ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)82,500


ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)69,000


ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو)71,000


ملعب لومن (سياتل)69,000