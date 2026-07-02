صخب الجماهير، وروح السامبا، والسعي نحو تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالنجمة السادسة – كأس العالم 2026 تلهب المشاعر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وتقف البرازيل في قلب الأحداث.

وتواصل البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، سعيها نحو النجمة السادسة التاريخية، حيث تتجه إلى مواجهة قوية في دور الـ16 ضد النرويج بعد أن نجت من موقف مخيف للغاية.

أثبت فريق كارلو أنشيلوتي قوته الفائقة من خلال عودته القوية وهزيمته لليابان 2-1 في دور الـ32، بفضل هدف الفوز الدرامي الذي سجله غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 95.

مباريات البرازيل في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر السبت، 13 يونيو البرازيل ضد المغرب (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، نيوجيرسي 1-1 الجمعة، 19 يونيو البرازيل ضد هايتي (8:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا 3-0 الأربعاء، 24 يونيو اسكتلندا ضد البرازيل (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب هارد روك، فلوريدا 3-0 الاثنين، 29 يونيو البرازيل ضد اليابان (الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب إن آر جي، هيوستن 2-1 الأحد، 5 يوليو البرازيل ضد النرويج ملعب نيويورك نيوجيرسي، إيست رذرفورد شراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، والتي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، والتي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: