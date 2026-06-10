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Vinicius Junior and Matheus Cunha of Brazil celebrate after scoringGetty Images
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل: المواعيد وأسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
البرازيل
فينيسيوس جونيور

كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر لمشاهدة المنتخب البرازيلي

صخب الجماهير، وروح السامبا، والسعي نحو تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالنجمة السادسة – من المتوقع أن تلهب بطولة كأس العالم 2026 حماس الجماهير في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وستكون البرازيل في قلب الأحداث. 

بصفتها حاملة اللقب خمس مرات والمرشحة الدائمة للفوز، فإن رحلة المنتخب البرازيلي في كندا والمكسيك والولايات المتحدة تعد بأن تكون واحدة من أكثر القصص إثارة في البطولة. 

يقدم موقع GOAL جميع المعلومات الأساسية حول كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل، بما في ذلك نطاقات الأسعار وأماكن شرائها الآن.

تذاكركأس العالم 2026 في البرازيلحجز التذاكر

ما هو جدول مباريات المجموعات في كأس العالم 2026 في البرازيل؟

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
13 يونيو 2026البرازيل ضد المغربملعب ميتلايف، نيوجيرسي، الولايات المتحدةالتذاكر
19 يونيو 2026البرازيل ضد هايتيملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا، الولايات المتحدةالتذاكر
24 يونيو 2026اسكتلندا ضد البرازيلملعب هارد روك، فلوريدا، الولايات المتحدةالتذاكر

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم في البرازيل:احجز تذاكرك

تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 ملعب BMO (تورونتو)72,766
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)87,523
 ملعب أكرون (غوادالاخارا)46,355
 ملعب BBVA (مونتيري)53,500
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)71,000
 ملعب جيليت (بوسطن)65,878
 استاد AT&T (دالاس)80,000
 استاد NRG (هيوستن)72,220
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)76,416
 استاد سوفي (لوس أنجلوس)70,240
 ملعب هارد روك (ميامي)64,767
 ملعب ميتلايف (نيويورك/نيوجيرسي)82,500
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)67,594
 ملعب ليفيز (منطقة خليج سان فرانسيسكو)68,500
 ملعب لومن (سياتل)69,000