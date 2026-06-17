صخب الجماهير، وروح السامبا، والسعي نحو تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالنجمة السادسة – من المقرر أن تلهب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المشاعر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وستكون البرازيل في قلب الأحداث.

وبصفتها حاملة اللقب خمس مرات والمرشحة الدائمة للفوز، فإن رحلة «السيليساو» في كندا والمكسيك والولايات المتحدة تعد بأن تكون واحدة من أكثر القصص إثارة في البطولة.

بعد تعادل صعب بنتيجة 1-1 أمام المغرب في المباراة الافتتاحية للبطولة، يتطلع رجال كارلو أنشيلوتي الآن إلى إظهار أسلوبهم المميز خلال المباريات المتبقية في المجموعة C وما بعدها.

يقدم موقع GOAL جميع المعلومات الأساسية حول كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل، بما في ذلك نطاقات الأسعار وأماكن شرائها الآن.

مباريات كأس العالم 2026 في البرازيل

التواريخ والمواعيد المباراة المكان التذاكر السبت، 13 يونيو (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) البرازيل ضد المغرب (1-1) ملعب ميتلايف، نيوجيرسي، الولايات المتحدة غير متاح الجمعة، 19 يونيو (8:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا، الولايات المتحدة التذاكر الأربعاء، 24 يونيو (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك، فلوريدا، الولايات المتحدة التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: