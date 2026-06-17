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Vinicius Junior and Matheus Cunha of Brazil celebrate after scoringGetty Images
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل: التواريخ وأسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
البرازيل
فينيسيوس جونيور

لا تفوتوا فرصة مشاهدة فينيسيوس جونيور ورافينيا ونجوم المنتخب البرازيلي الآخرين وهم يخوضون مباريات كأس العالم

صخب الجماهير، وروح السامبا، والسعي نحو تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالنجمة السادسة – من المقرر أن تلهب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المشاعر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وستكون البرازيل في قلب الأحداث. 

وبصفتها حاملة اللقب خمس مرات والمرشحة الدائمة للفوز، فإن رحلة «السيليساو» في كندا والمكسيك والولايات المتحدة تعد بأن تكون واحدة من أكثر القصص إثارة في البطولة.

بعد تعادل صعب بنتيجة 1-1 أمام المغرب في المباراة الافتتاحية للبطولة، يتطلع رجال كارلو أنشيلوتي الآن إلى إظهار أسلوبهم المميز خلال المباريات المتبقية في المجموعة C وما بعدها.

يقدم موقع GOAL جميع المعلومات الأساسية حول كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل، بما في ذلك نطاقات الأسعار وأماكن شرائها الآن.

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مباريات كأس العالم 2026 في البرازيل

التواريخ والمواعيدالمباراةالمكانالتذاكر
السبت، 13 يونيو (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)البرازيل ضد المغرب (1-1)ملعب ميتلايف، نيوجيرسي، الولايات المتحدةغير متاح
الجمعة، 19 يونيو (8:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)البرازيل ضد هايتيملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا، الولايات المتحدةالتذاكر
الأربعاء، 24 يونيو (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)اسكتلندا ضد البرازيلملعب هارد روك، فلوريدا، الولايات المتحدةالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم في البرازيل:احجز تذاكرك

تذاكر كأس العالم 2026 في البرازيل: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)54,000


ملعب بي إم أو (تورونتو)45,000
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي)83,000


ملعب أكرون (غوادالاخارا)48,000


ملعب BBVA (مونتيري)53,500
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)75,000


ملعب جيليت (فوكسبورو)65,000


ملعب AT&T (دالاس)94,000


استاد إن آر جي (هيوستن)72,000


استاد أروهيد (كانساس سيتي)73,000


ملعب SoFi (إنجلوود)70,000


ملعب هارد روك (ميامي)65,000


ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)82,500


ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)69,000


ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو)71,000


ملعب لومن (سياتل)69,000