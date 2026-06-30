تدخل الإكوادور مباراة الليلة الحاسمة في دور الـ32 على ملعب «أزتيكا» الأسطوري، وهي تحظى بموجة غير مسبوقة من الحماس الوطني.

نجح رجال سيباستيان بيكاسيتشي في تحقيق هروب رائع من المجموعة E، بعد هزيمة في المباراة الافتتاحية أمام كوت ديفوار وتعادل محبط بدون أهداف مع كوراساو، مما جعل الكثيرين يستبعدون «لا تري» من المنافسة.

ومع ذلك، فإن الفوز التاريخي 2-1 بعد تأخر في النتيجة على العملاق الألماني - الذي أشعل شرارة نيلسون أنغولو وحسمه هدف غونزالو بلاتا الدرامي في الدقيقة 77 - أذهل عالم كرة القدم ودفع رئيس الإكوادور إلى إعلان يوم عطلة وطنية.

ما هو جدول مباريات الإكوادور في مجموعتها بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الأحد، 14 يونيو كوت ديفوار ضد الإكوادور (7 مساءً) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) 1-0 السبت، 20 يونيو الإكوادور ضد كوراكاو (7 مساءً) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) 0-0 الخميس، 25 يونيو الإكوادور ضد ألمانيا (4 مساءً) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 2-1 الثلاثاء، 30 يونيو المكسيك ضد الإكوادور (9 مساءً) ملعب مكسيكو سيتي (المكسيك) التذاكر 5 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ16: المكسيك/الإكوادور ضد إنجلترا/جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب مكسيكو سيتي (المكسيك) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الإكوادور؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في الإكوادور: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الإكوادور في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: