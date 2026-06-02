كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الإكوادور: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

للمرة الثانية فقط في تاريخها، تأهلت الإكوادور إلى بطولتي كأس العالم على التوالي.

يضم منتخب "لا تري" بعض اللاعبين المعروفين والمتمرسين. فمويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي وبييرو هينكابي لاعب أرسنال خاضا أكثر من 50 مباراة دولية مع منتخب بلادهما، ومن المرجح أن يلعبا دوراً مؤثراً خلال حملة الإكوادور في أمريكا الشمالية.

ويعد ويليان باتشو، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، أحد العناصر الأساسية في الفريق. ويعد المدافع واحدًا من لاعبين اثنين فقط من أمريكا الجنوبية لعبوا كل دقيقة من مباريات التصفيات الـ 18 للاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (CONMEBOL).

ما هو جدول مباريات إكوادور في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الأحد، 14 يونيو كوت ديفوار ضد الإكوادور (7 مساءً) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) التذاكر السبت، 20 يونيو الإكوادور ضد كوراكاو (7 مساءً) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر الخميس، 25 يونيو الإكوادور ضد ألمانيا (4 مساءً) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الإكوادور؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما تم فتح سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا . أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في الإكوادور: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الإكوادور في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من الإكوادور في كأس العالم 2026؟

ستستلهم الإكوادور من مشاركتها في كأس العالم 2006 لتسجيل مسيرة إيجابية أخرى.

بعد ظهورها الأول على الساحة العالمية في عام 2002، حيث خرجت من البطولة في مرحلة المجموعات، عادت بعد أربع سنوات ووصلت إلى مرحلة خروج المغلوب وحققت أفضل أداء لها في كأس العالم حتى الآن. فشلت الإكوادور في الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في محاولتيها التاليتين لتحقيق المجد العالمي في عامي 2014 و2022.

سيباستيان بيكاسيتشي هو المدير الفني للمنتخب الإكوادوري، وقد ساعد في قيادة الفريق إلى المركز الثاني في تصفيات كأس العالم للكونميبول. خسر الفريق مباراتين فقط، وهو أقل عدد من الخسائر بين جميع الفرق المتنافسة. خسرت الأرجنتين والبرازيل 4 و6 مباريات على التوالي خلال التصفيات.

كان الدفاع هو مفتاح نجاح الإكوادور في التصفيات. لم يستقبل الفريق سوى 5 أهداف في 18 مباراة، وكان الفريق الوحيد في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL) الذي لم يستقبل أكثر من 10 أهداف. ومع ذلك، سيحتاج الفريق إلى تحسين أدائه في تسجيل الأهداف إذا أراد الوصول إلى مراحل متقدمة في الصيف.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في الإكوادور

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال باقات الضيافة الشاملة لمباريات الإكوادور، والتي تشمل تذاكر مميزة ووجبات ومشروبات وغيرها من المزايا، وهي متوفرة في جميع الدول المضيفة الثلاث.

الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية)

دور الـ 32/دور الـ 16/المباراة على المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.

جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خدمة "تابع فريقي" غير متاحة في الوقت الحالي لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

خيارات الضيافة: جناح الفيفا

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة و"الوصول البلاتيني" للشركات أو المجموعات من كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

متى ستقام كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: