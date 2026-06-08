كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

أخيرًا، أصبح الحلم حقيقة. ولأول مرة في التاريخ، تأهلت الأردن إلى كأس العالم لكرة القدم.

بعد حملة تصفيات مذهلة تمكنت خلالها من التغلب على عمالقة المنطقة، يتجه رجال جمال سلمي إلى أمريكا الشمالية لترك بصمتهم على الساحة العالمية. روح "النشامة" أقوى من أي وقت مضى، وقد خطط آلاف الأردنيين لرحلات لمشاهدة هذه البطولة التاريخية.

هل سيضيء موسى التماري ويازان النعيمت الملاعب في كاليفورنيا وتكساس؟ هذه هي فرصتك لتكون جزءًا من أول فصل للأردن في كأس العالم. دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات الأردن في كأس العالم 2026؟

أُدرجت الأردن في المجموعة J، وهي مجموعة تبشر بكرة قدم عالية الإثارة وجماهير غفيرة.

ستكون مباراتها الأولى ضد النمسا ليلة تاريخية في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تليها مواجهة مثيرة ضد الأرجنتين في دالاس، وهي واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في مرحلة المجموعات بأكملها.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفي (سان فرانسيسكو) التذاكر 22 يونيو 2026 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر 27 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T (دالاس) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأردن؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، والتي انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

التذاكر ، والتي انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. هذه المنصة هي الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.

مفتوح الآن. هذه المنصة هي الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة. وبدلاً من ذلك، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الأردن في دور المجموعات إلى أربع فئات. توفر الفئة 1 مقاعد مميزة في الطابق السفلي، بينما توفر الفئة 2 رؤية متوازنة من مناطق الطابق الأوسط. الفئة 3 هي الخيار الاقتصادي في الطابق العلوي، والفئة 4 هي الأقل تكلفة، على الرغم من أنها غالبًا ما تقع في أقصى أجزاء الملعب.

الأسعار التقديرية لمباريات الأردن التاريخية في دور المجموعات هي:

الفئة 1: مقاعد مميزة في الطابق السفلي (450 - 620 دولارًا)

مقاعد مميزة في الطابق السفلي (450 - 620 دولارًا) الفئة 2: مقاعد الطبقة المتوسطة/الزاوية السفلية (280 - 400 دولار)

مقاعد الطبقة المتوسطة/الزاوية السفلية (280 - 400 دولار) الفئة 3: مقاعد الطبقة العليا (150 - 250 دولار)

مقاعد الطبقة العليا (150 - 250 دولار) الفئة 4: الأرخص / الرؤية المحدودة (60 - 120 دولار)

ما يمكن توقعه من الأردن في كأس العالم

توقعوا شغفًا وروحًا وموقفًا صلبًا. تحت قيادة جمال سلمي، تحولت الأردن إلى فريق منضبط تكتيكيًا يتمتع بهجمات مرتدة قاتلة.

ستتجه الأنظار إلى موسى التماري، الذي قدم أداءً مذهلاً في الدوري الفرنسي وكان القوة الدافعة وراء تأهل الفريق.

إلى جانبه، يشكل يازان النعيمات وعلي أولوان ثلاثي هجومي قادر على إزعاج أي دفاع. أظهر الأردن في كأس آسيا أنه قادر على هزيمة الأفضل في يومه؛ والآن هو جاهز ليُظهر للعالم أن "النشامة" قد وصلت.

أين تقع ملاعب كأس العالم؟