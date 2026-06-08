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نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
الأردن

إليك كيفية حجز تذاكر لمشاهدة منتخب "النشامة" في أول مشاركة تاريخية له في كأس العالم

أخيرًا، أصبح الحلم حقيقة. ولأول مرة في التاريخ، تأهلت الأردن إلى كأس العالم لكرة القدم. 

بعد حملة تصفيات مذهلة تمكنت خلالها من التغلب على عمالقة المنطقة، يتجه رجال جمال سلمي إلى أمريكا الشمالية لترك بصمتهم على الساحة العالمية. روح "النشامة" أقوى من أي وقت مضى، وقد خطط آلاف الأردنيين لرحلات لمشاهدة هذه البطولة التاريخية.

هل سيضيء موسى التماري ويازان النعيمت الملاعب في كاليفورنيا وتكساس؟ هذه هي فرصتك لتكون جزءًا من أول فصل للأردن في كأس العالم. دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

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ما هو جدول مباريات الأردن في كأس العالم 2026؟

أُدرجت الأردن في المجموعة J، وهي مجموعة تبشر بكرة قدم عالية الإثارة وجماهير غفيرة. 

ستكون مباراتها الأولى ضد النمسا ليلة تاريخية في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تليها مواجهة مثيرة ضد الأرجنتين في دالاس، وهي واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في مرحلة المجموعات بأكملها.

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
16 يونيو 2026النمسا ضد الأردنملعب ليفي (سان فرانسيسكو)التذاكر
22 يونيو 2026الأردن ضد الجزائرملعب ليفيز (سان فرانسيسكو)التذاكر
27 يونيو 2026الأردن ضد الأرجنتينملعب AT&T (دالاس)التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأردن؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة، والتي انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. هذه المنصة هي الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.
  • وبدلاً من ذلك، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

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تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الأردن في دور المجموعات إلى أربع فئات. توفر الفئة 1 مقاعد مميزة في الطابق السفلي، بينما توفر الفئة 2 رؤية متوازنة من مناطق الطابق الأوسط. الفئة 3 هي الخيار الاقتصادي في الطابق العلوي، والفئة 4 هي الأقل تكلفة، على الرغم من أنها غالبًا ما تقع في أقصى أجزاء الملعب.

الأسعار التقديرية لمباريات الأردن التاريخية في دور المجموعات هي:

  • الفئة 1: مقاعد مميزة في الطابق السفلي (450 - 620 دولارًا)
  • الفئة 2: مقاعد الطبقة المتوسطة/الزاوية السفلية (280 - 400 دولار)
  • الفئة 3: مقاعد الطبقة العليا (150 - 250 دولار)
  • الفئة 4: الأرخص / الرؤية المحدودة (60 - 120 دولار)

ما يمكن توقعه من الأردن في كأس العالم

توقعوا شغفًا وروحًا وموقفًا صلبًا. تحت قيادة جمال سلمي، تحولت الأردن إلى فريق منضبط تكتيكيًا يتمتع بهجمات مرتدة قاتلة.

ستتجه الأنظار إلى موسى التماري، الذي قدم أداءً مذهلاً في الدوري الفرنسي وكان القوة الدافعة وراء تأهل الفريق. 

إلى جانبه، يشكل يازان النعيمات وعلي أولوان ثلاثي هجومي قادر على إزعاج أي دفاع. أظهر الأردن في كأس آسيا أنه قادر على هزيمة الأفضل في يومه؛ والآن هو جاهز ليُظهر للعالم أن "النشامة" قد وصلت.

أين تقع ملاعب كأس العالم؟

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 استاد سوفي (إنجلوود) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

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أسئلة الأكثر شيوعًا

عند تقديم طلب التذاكر عبر بوابة FIFA، يمكنك اختيار "الأردن" كفريق تدعمه. يحاول FIFA عادةً تجميع مشجعين من نفس الاتحاد معاً، مما يخلق مدرجاً نابضاً بالحياة لجمهور "النشامى".

تعتبر هذه المباراة من أكثر المباريات طلباً في البطولة. أفضل فرصة لك هي منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع التي تبدأ في أبريل 2026. إذا فشل ذلك، تحقق من StubHub بانتظام، لكن كن مستعداً لأسعار "إضافية" نظراً لعامل ميسي والظهور التاريخي للأردن.

 

سيحتاج معظم المواطنين الأردنيين إلى تأشيرة زائر (B1/B2) لدخول الولايات المتحدة. قدم FIFA نظام "FIFA PASS" الذي يوفر لحاملي التذاكر نظاماً لتحديد مواعيد التأشيرة بصفة ذات أولوية لتسريع العملية. تأكد من استخدام رقم تأكيد تذكرتك عند التقديم!