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نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
الأردن

إليك كيفية حجز تذاكر لمشاهدة منتخب «النشامة» في أول مشاركة تاريخية له في كأس العالم

أخيرًا، أصبح الحلم حقيقة. ولأول مرة في التاريخ، تأهل الأردن إلى كأس العالم لكرة القدم. 

بعد حملة تصفيات مذهلة تمكنت خلالها من التفوق على عمالقة المنطقة، يتوجه رجال جمال سلمي إلى أمريكا الشمالية لترك بصمتهم على الساحة العالمية. روح "النشامة" أقوى من أي وقت مضى، وقد خطط آلاف الأردنيين للسفر لمشاهدة هذه البطولة التاريخية.

هل سيضيء موسى التماري ويازان النعيمت الملاعب في كاليفورنيا وتكساس؟ هذه هي فرصتك لتكون جزءًا من أول مشاركة للأردن في كأس العالم على الإطلاق. دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

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ما هو جدول مباريات الأردن في دورة كأس العالم 2026؟

أُدرجت الأردن في المجموعة J، وهي مجموعة تبشر بكرة قدم عالية الإثارة وحشود جماهيرية ضخمة. 

وستكون مباراتها الأولى ضد النمسا ليلة تاريخية في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تليها مواجهة مثيرة مع الأرجنتين في دالاس، وهي واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في مرحلة المجموعات بأكملها.

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
16 يونيو 2026النمسا ضد الأردنملعب ليفيز (سان فرانسيسكو)التذاكر
22 يونيو 2026الأردن ضد الجزائرملعب ليفيز (سان فرانسيسكو)التذاكر
27 يونيو 2026الأردن ضد الأرجنتينملعب AT&T (دالاس)التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباراة الأردن؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك تذاكر مباريات الأردن المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيبالمباراة (التاريخ)المكان (المدينة)متوسط نطاق الأسعار (المستوى المبتدئ)التذاكر
#1الأردن ضد الأرجنتين (27 يونيو)ملعب دالاس (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية)340 دولار – 780 دولار+التذاكر
#2النمسا ضد الأردن (16 يونيو)ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية)165 دولار – 350 دولار+التذاكر
#3الأردن ضد الجزائر (22 يونيو)ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية)145 دولار – 290 دولار وأكثرالتذاكر
ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأردن؟

حتى اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الأردن في دور المجموعات إلى أربع فئات. توفر الفئة 1 مقاعد مميزة في الطابق السفلي، بينما توفر الفئة 2 رؤية متوازنة من مناطق الطابق الأوسط. أما الفئة 3 فهي الخيار الاقتصادي في الطابق العلوي، في حين أن الفئة 4 هي الأقل تكلفة، على الرغم من أن مقاعدها غالبًا ما تقع في أقصى أجزاء الملعب.

الأسعار التقديرية لمباريات الأردن التاريخية في دور المجموعات هي:

  • الفئة 1: مقاعد مميزة في الطابق السفلي (450 - 620 دولارًا)
  • الفئة 2: مقاعد في الطبقة المتوسطة/الزوايا السفلية (280 دولارًا - 400 دولار)
  • الفئة 3: مقاعد الطبقة العليا (150 دولارًا - 250 دولارًا)
  • الفئة 4: الأرخص / الرؤية المحدودة (60 - 120 دولارًا)

ما يمكن توقعه من الأردن في كأس العالم

توقعوا العزيمة والإصرار والروح القتالية. تحت قيادة جمال سلمي، تحولت الأردن إلى فريق منضبط تكتيكيًا يتمتع بهجمات مرتدة قاتلة.

ستتجه الأنظار إلى موسى التماري، الذي قدم أداءً مذهلاً في الدوري الفرنسي وكان القوة الدافعة وراء تأهل المنتخب. 

إلى جانبه، يشكل يازان النعيمات وعلي أولوان ثلاثي هجومي قادر على إزعاج أي دفاع. أظهر الأردن في كأس آسيا أنه قادر على هزيمة الأفضل في يومه؛ والآن هو جاهز ليُظهر للعالم أن «النشامة» قد وصلت.

من هم لاعبو منتخب الأردن في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت قيادة المدرب جمال سلمي، حدد المنتخب الأردني لكرة القدم (النشامة) رسمياً تشكيلته المكونة من 26 لاعباً. يحتفل الأردن بإنجاز تاريخي بمشاركته الأولى على الإطلاق في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للرجال، حيث سيخوض منافسات المجموعة J الصعبة إلى جانب حامل اللقب الأرجنتين والجزائر والنمسا.

يعتمد الفريق على تنظيم تكتيكي استثنائي وروح جماعية متماسكة وأسلوب لعب انتقالي سريع. ويعتبر يزيد أبو ليلى الحارس الأساسي بلا منازع، ويحمي مرماه ثلاثي دفاعي منضبط يضم يزان العربي وعبد الله نصيب من نادي سيول الكوري. أما محرك الفريق ومصدر الإبداع فيقعان بشكل كبير على عاتق الجناح النجم موسى الطعماري، في حين يقود الهجوم المهاجم الديناميكي علي أولوان — الذي قاد الأردن إلى البطولة بتسجيله تسعة أهداف في التصفيات — إلى جانب يزان النعيمات.

سواء كنت تخطط لجدول مبارياتهم التاريخي أو تتابع توفر التذاكر في سانتا كلارا وأرلينغتون، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون الأردن:

المنصباللاعبالنادي الحالي
حراس المرمىيزيد أبو ليلىالحسين إربد
 عبد الله الفخوريالوحدة
 أحمد جويديالوحدة
المدافعونيازان العربينادي سيول لكرة القدم
 عبد الله نصيبالحسين إربد
 محمد أبو الناديسيلانجور
 يوسف أبو الجزارالحسين إربد
 محمد حشيشالوحدة
 سليم عبيدالحسين إربد
 برا ماريالفسيلي
 فراس شلبيالوحدة
 إحسان حدادالفيصلي
لاعبو خط الوسطنور الرابدهسيلانجور
 نزار الرشداننادي قطر
 راجاي أييدالحسين إربد
 إبراهيم صادهالكرمة
 محمد الداودالوحدة
 عامر جاموسالزوراء
 محمود المرديالحسين إربد
 مهند أبو طهالوحدة
 وسيم الريالاتالفaisلي
المهاجمونموسى التعمريمونبلييه
 يازان النعيماتالعربي
 علي أولوانسيلانجور
 ريزيق بني هانيسيلانجور
 عريف الحاجالحسين إربد

أين تقع ملاعب كأس العالم؟

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب سوفي (إنجلوود) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

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أسئلة الأكثر شيوعًا

عند تقديم طلب التذاكر عبر بوابة FIFA، يمكنك اختيار "الأردن" كفريق تدعمه. يحاول FIFA عادةً تجميع مشجعين من نفس الاتحاد معاً، مما يخلق مدرجاً نابضاً بالحياة لجمهور "النشامى".

تعتبر هذه المباراة من أكثر المباريات طلباً في البطولة. أفضل فرصة لك هي منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع التي تبدأ في أبريل 2026. إذا فشل ذلك، تحقق من StubHub بانتظام، لكن كن مستعداً لأسعار "إضافية" نظراً لعامل ميسي والظهور التاريخي للأردن.

 

سيحتاج معظم المواطنين الأردنيين إلى تأشيرة زائر (B1/B2) لدخول الولايات المتحدة. قدم FIFA نظام "FIFA PASS" الذي يوفر لحاملي التذاكر نظاماً لتحديد مواعيد التأشيرة بصفة ذات أولوية لتسريع العملية. تأكد من استخدام رقم تأكيد تذكرتك عند التقديم!