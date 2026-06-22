كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

أخيرًا، أصبح الحلم حقيقة. ولأول مرة في التاريخ، تأهل الأردن إلى كأس العالم لكرة القدم.

بعد حملة تصفيات مذهلة تمكنت خلالها من التفوق على عمالقة المنطقة، يتوجه رجال جمال سلمي إلى أمريكا الشمالية لترك بصمتهم على الساحة العالمية. روح "النشامة" أقوى من أي وقت مضى، وقد خطط آلاف الأردنيين للسفر لمشاهدة هذه البطولة التاريخية.

هل سيضيء موسى التماري ويازان النعيمت الملاعب في كاليفورنيا وتكساس؟ هذه هي فرصتك لتكون جزءًا من أول مشاركة للأردن في كأس العالم على الإطلاق. دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات الأردن في دورة كأس العالم 2026؟

أُدرجت الأردن في المجموعة J، وهي مجموعة تبشر بكرة قدم عالية الإثارة وحشود جماهيرية ضخمة.

وستكون مباراتها الأولى ضد النمسا ليلة تاريخية في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تليها مواجهة مثيرة مع الأرجنتين في دالاس، وهي واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في مرحلة المجموعات بأكملها.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر 22 يونيو 2026 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر 27 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T (دالاس) التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباراة الأردن؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك تذاكر مباريات الأردن المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيب المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) متوسط نطاق الأسعار (المستوى المبتدئ) التذاكر #1 الأردن ضد الأرجنتين (27 يونيو) ملعب دالاس (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية) 340 دولار – 780 دولار+ التذاكر #2 النمسا ضد الأردن (16 يونيو) ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية) 165 دولار – 350 دولار+ التذاكر #3 الأردن ضد الجزائر (22 يونيو) ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية) 145 دولار – 290 دولار وأكثر التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأردن؟

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

حتى اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الأردن في دور المجموعات إلى أربع فئات. توفر الفئة 1 مقاعد مميزة في الطابق السفلي، بينما توفر الفئة 2 رؤية متوازنة من مناطق الطابق الأوسط. أما الفئة 3 فهي الخيار الاقتصادي في الطابق العلوي، في حين أن الفئة 4 هي الأقل تكلفة، على الرغم من أن مقاعدها غالبًا ما تقع في أقصى أجزاء الملعب.

الأسعار التقديرية لمباريات الأردن التاريخية في دور المجموعات هي:

الفئة 1: مقاعد مميزة في الطابق السفلي (450 - 620 دولارًا)

مقاعد مميزة في الطابق السفلي (450 - 620 دولارًا) الفئة 2: مقاعد في الطبقة المتوسطة/الزوايا السفلية (280 دولارًا - 400 دولار)

مقاعد في الطبقة المتوسطة/الزوايا السفلية (280 دولارًا - 400 دولار) الفئة 3: مقاعد الطبقة العليا (150 دولارًا - 250 دولارًا)

مقاعد الطبقة العليا (150 دولارًا - 250 دولارًا) الفئة 4: الأرخص / الرؤية المحدودة (60 - 120 دولارًا)

ما يمكن توقعه من الأردن في كأس العالم

توقعوا العزيمة والإصرار والروح القتالية. تحت قيادة جمال سلمي، تحولت الأردن إلى فريق منضبط تكتيكيًا يتمتع بهجمات مرتدة قاتلة.

ستتجه الأنظار إلى موسى التماري، الذي قدم أداءً مذهلاً في الدوري الفرنسي وكان القوة الدافعة وراء تأهل المنتخب.

إلى جانبه، يشكل يازان النعيمات وعلي أولوان ثلاثي هجومي قادر على إزعاج أي دفاع. أظهر الأردن في كأس آسيا أنه قادر على هزيمة الأفضل في يومه؛ والآن هو جاهز ليُظهر للعالم أن «النشامة» قد وصلت.

من هم لاعبو منتخب الأردن في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت قيادة المدرب جمال سلمي، حدد المنتخب الأردني لكرة القدم (النشامة) رسمياً تشكيلته المكونة من 26 لاعباً. يحتفل الأردن بإنجاز تاريخي بمشاركته الأولى على الإطلاق في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للرجال، حيث سيخوض منافسات المجموعة J الصعبة إلى جانب حامل اللقب الأرجنتين والجزائر والنمسا.

يعتمد الفريق على تنظيم تكتيكي استثنائي وروح جماعية متماسكة وأسلوب لعب انتقالي سريع. ويعتبر يزيد أبو ليلى الحارس الأساسي بلا منازع، ويحمي مرماه ثلاثي دفاعي منضبط يضم يزان العربي وعبد الله نصيب من نادي سيول الكوري. أما محرك الفريق ومصدر الإبداع فيقعان بشكل كبير على عاتق الجناح النجم موسى الطعماري، في حين يقود الهجوم المهاجم الديناميكي علي أولوان — الذي قاد الأردن إلى البطولة بتسجيله تسعة أهداف في التصفيات — إلى جانب يزان النعيمات.

سواء كنت تخطط لجدول مبارياتهم التاريخي أو تتابع توفر التذاكر في سانتا كلارا وأرلينغتون، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون الأردن:

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى يزيد أبو ليلى الحسين إربد عبد الله الفخوري الوحدة أحمد جويدي الوحدة المدافعون يازان العربي نادي سيول لكرة القدم عبد الله نصيب الحسين إربد محمد أبو النادي سيلانجور يوسف أبو الجزار الحسين إربد محمد حشيش الوحدة سليم عبيد الحسين إربد برا ماري الفسيلي فراس شلبي الوحدة إحسان حداد الفيصلي لاعبو خط الوسط نور الرابده سيلانجور نزار الرشدان نادي قطر راجاي أييد الحسين إربد إبراهيم صاده الكرمة محمد الداود الوحدة عامر جاموس الزوراء محمود المردي الحسين إربد مهند أبو طه الوحدة وسيم الريالات الفaisلي المهاجمون موسى التعمري مونبلييه يازان النعيمات العربي علي أولوان سيلانجور ريزيق بني هاني سيلانجور عريف الحاج الحسين إربد

أين تقع ملاعب كأس العالم؟