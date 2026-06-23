ليس من المستغرب أن تتصدر الأرجنتين، باستثناء الدول المضيفة، قائمة الطلب على تذاكر كأسالعالم 2026. ومع تأهل المنتخب إلى دور الـ32، من المرجح أن تنفد التذاكر بسرعة.

ومن المثير للدهشة أنه لم تنجح أي دولة في الدفاع عن لقب كأس العالم منذ البرازيل عام 1962.

ومع ذلك، ستستذكر الأرجنتين، الفائزة باللقب ثلاث مرات، انتصارها تحت قيادة دييغو مارادونا في مكسيكو 86، وهي توجه أنظارها نحو كأس العالم.

ما هو جدول مباريات الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد، كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية 3-0 الاثنين، 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية 2-0 السبت، 27 يونيو الأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر الجمعة، 3 يوليو الأرجنتين ضد 2H - دور الـ32 (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب هارد روك، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم إجراء سحب في هذه المرحلة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم إجراء سحب في هذه المرحلة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي تقديرات الأسعار:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من الأرجنتين في كأس العالم 2026

توافدت حشود غفيرة لمشاهدة ليونيل ميسي وزملائه أثناء مشاركتهم في كأس أمريكا 2024، التي أُقيمت في الولايات المتحدة. وشاهد أكثر من 80,000 مشجع مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكندا في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، كما شاهد أكثر من 65,000 مشجع منتخب "لا ألبيسيليستي" وهو يرفع كأسًا كبيرًا آخر عاليًا في ملعب هارد روك بميامي عقب فوزه 1-0 في المباراة النهائية على كولومبيا.

وقد ساهم وجود لاعبين بارزين، مثل ليونيل ميسي ورودريغو دي باول، الذين يلعبون صفوف إنتر ميامي في دوري MLS، في زيادة قاعدة مشجعي الأرجنتين في المنطقة، بالإضافة إلى إقامة مباريات ودية منتظمة في أمريكا الشمالية خلال السنوات الأخيرة.

من هم لاعبو تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت التوجيه الاستراتيجي للمدرب ليونيل سكالوني، حدد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم (لا ألبيسيليستي) رسمياً تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً. وفي إطار سعيه المرتقب للدفاع عن اللقب، يتصدر حامل لقب كأس العالم المجموعة J إلى جانب الجزائر والنمسا والأردن الذي يشارك في البطولة لأول مرة.

يحتفظ الفريق بحوالي ثلثي النواة الذهبية التي شاركت في البطولة السابقة، مع إدخال دماء جديدة ومفعمة بالحيوية من الطراز الرفيع. ويظل العمود الفقري للفريق صامدًا، بقيادة حارس المرمى الحائز على جائزة القفاز الذهبي إميليانو مارتينيز وقائد الدفاع كريستيان روميرو. ويقود النجم الأسطوري ليونيل ميسي تشكيلة هجومية من النخبة، يحيط به كل من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان وجوليان ألفاريز المحرك الدقيق لأتلتيكو مدريد، مع إضافة اللمسة العصرية المتفجرة من خلال نجم كومو الشاب الصاعد نيكو باز.

سواء كنت تخطط لمسار الفريق عبر مراحل البطولة أو تتابع توفر التذاكر في المراكز الرئيسية في الغرب الأوسط والجنوب، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون الأرجنتين:

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى إميليانو مارتينيز أستون فيلا جيرونيمو رولي أولمبيك مرسيليا خوان موسو أتلتيكو مدريد المدافعون كريستيان روميرو توتنهام هوتسبير ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد نيكولاس أوتامندي بنفيكا ماركوس سينيسي أف سي بورنموث فاكوندو ميدينا آر سي لينس ناهويل مولينا أتلتيكو مدريد غونزالو مونتييل ريفر بليت نيكولاس تاجليافيكو أولمبيك ليون لاعبو خط الوسط رودريغو دي باول إنتر ميامي سي إف أليكسيس ماك أليستر ليفربول إنزو فرنانديز تشيلسي إكسيكييل بالاسيوس باير ليفركوزن لياندرو باريديس بوكا جونيورز جيوفاني لو سيلسو ريال بيتيس نيكولاس غونزاليس يوفنتوس فالنتين باركو آر سي ستراسبورغ المهاجمون ليونيل ميسي (ك) إنتر ميامي سي إف جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان تياجو ألمادا أتلتيكو مدريد نيكو باز كومو 1907 خوسيه مانويل لوبيز بالميراس جوليانو سيميوني أتلتيكو مدريد

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة أدناه: