كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

ليس من المستغرب أن تتصدر الأرجنتين، باستثناء الدول المضيفة، قائمة الطلب على تذاكر كأسالعالم 2026.

ومن المثير للدهشة أنه لم تنجح أي دولة في الدفاع عن لقب كأس العالم منذ البرازيل في عام 1962. ومع ذلك، ستستعيد الأرجنتين، الفائزة باللقب ثلاث مرات، ذكريات فوزها باللقب تحت قيادة دييجو مارادونا في مكسيكو 86، بينما توجه أنظارها نحو كأس العالم.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وأسعارها.

ما هو جدول مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد، كانساس سيتي التذاكر الاثنين، 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر السبت، 27 يونيو الأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من الأرجنتين في كأس العالم 2026

توافدت حشود غفيرة لمشاهدة ليونيل ميسي وزملائه أثناء كأس أمريكا 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة. شاهد أكثر من 80,000 مشجع مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكندا في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وشاهد أكثر من 65,000 مشجع منتخب "البيكسيليستي" وهو يرفع كأساً كبرى أخرى في ملعب هارد روك في ميامي بعد فوزه 1-0 في النهائي على كولومبيا.

وقد أدى وجود لاعبين بارزين، مثل ليونيل ميسي ورودريغو دي باول، الذين يلعبون مع إنتر ميامي في دوري MLS، إلى زيادة قاعدة مشجعي الأرجنتين في المنطقة، بالإضافة إلى حقيقة أنهم أقاموا مباريات ودية منتظمة في أمريكا الشمالية خلال السنوات الأخيرة.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: