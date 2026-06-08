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Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's TrophyGetty Images
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
الأرجنتين
ليونيل ميسي

إليك كيف يمكنك مشاهدة بطل كأس العالم الحالي وهو يخوض مبارياته

ليس من المستغرب أن تتصدر الأرجنتين، باستثناء الدول المضيفة، قائمة الطلب على تذاكر كأسالعالم 2026

ومن المثير للدهشة أنه لم تنجح أي دولة في الدفاع عن لقب كأس العالم منذ البرازيل في عام 1962. ومع ذلك، ستستعيد الأرجنتين، الفائزة باللقب ثلاث مرات، ذكريات فوزها باللقب تحت قيادة دييجو مارادونا في مكسيكو 86، بينما توجه أنظارها نحو كأس العالم.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وأسعارها.

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ما هو جدول مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي)المكانالتذاكر
الثلاثاء، 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد، كانساس سيتيالتذاكر
الاثنين، 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر
السبت، 27 يونيو الأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

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تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من الأرجنتين في كأس العالم 2026

توافدت حشود غفيرة لمشاهدة ليونيل ميسي وزملائه أثناء كأس أمريكا 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة. شاهد أكثر من 80,000 مشجع مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكندا في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وشاهد أكثر من 65,000 مشجع منتخب "البيكسيليستي" وهو يرفع كأساً كبرى أخرى في ملعب هارد روك في ميامي بعد فوزه 1-0 في النهائي على كولومبيا.

وقد أدى وجود لاعبين بارزين، مثل ليونيل ميسي ورودريغو دي باول، الذين يلعبون مع إنتر ميامي في دوري MLS، إلى زيادة قاعدة مشجعي الأرجنتين في المنطقة، بالإضافة إلى حقيقة أنهم أقاموا مباريات ودية منتظمة في أمريكا الشمالية خلال السنوات الأخيرة.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد NRG، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

احجزتذاكركأس العالم 2026 في الأرجنتيناشترِ التذاكر

أسئلة الأكثر شيوعًا

يمتلك المشجعون عدداً من الفرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها الأرجنتين عبر موقع FIFA الإلكتروني، وذلك من الآن وحتى موعد الانطلاق الكبير في شهر يونيو. وتختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة FIFA الرسمية للتذاكر والتسجيل للحصول على حساب. بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب FIFA الخاص بك والتحقق من توافر التذاكر.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال كأس العالم FIFA 2026، حيث لن يكون هناك بيع تذاكر عبر منافذ البيع المباشرة. تُعد بوابة هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

سجل ليونيل ميسي 13 هدفاً في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم (2006، 2014، 2018 و2022). كما أنه يحمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في نهائيات كأس العالم مع الأرجنتين بإجمالي 26 مباراة، وهو ما يزيد بخمس مباريات عن الأسطورة دييجو مارادونا.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم FIFA 2026 الخاصة بك، فإن منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع والتبادل (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هي القناة الرسمية الوحيدة لذلك. وقد افتتحت المنصة في أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر موقع .

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً عبر منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub و Ticombo.