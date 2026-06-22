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Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's TrophyGetty Images
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
الأرجنتين
ليونيل ميسي

إليك كيف يمكنك مشاهدة بطل كأس العالم الحالي وهو يخوض مبارياته

ليس من المستغرب أن تتصدر الأرجنتين، باستثناء الدول المضيفة، قائمة الطلب على تذاكر كأسالعالم 2026

ومن المثير للدهشة أنه لم تنجح أي دولة في الدفاع عن لقب كأس العالم منذ البرازيل عام 1962. ومع ذلك، ستستذكر الأرجنتين، الفائزة باللقب ثلاث مرات، انتصارها تحت قيادة دييجو مارادونا في كأس العالم بالمكسيك عام 1986، وهي توجه أنظارها نحو كأس العالم.

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وأسعارها.

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ما هو جدول مباريات الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي)المكانالتذاكر
الثلاثاء، 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد، كانساس سيتيالتذاكر
الاثنين، 22 يونيو الأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر
السبت، 27 يونيو الأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات الأرجنتين؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك تذاكر مباريات الأرجنتين المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيبالمباراة (التاريخ)المكان (المدينة)متوسط نطاق الأسعار (المستوى المبتدئ)التذاكر
#1الأردن ضد الأرجنتين (27 يونيو)ملعب دالاس (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية)340 دولار – 780 دولار+التذاكر
#2الأرجنتين ضد الجزائر (16 يونيو)ملعب كانساس سيتي (كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية)310 دولارات – 720 دولارًا أمريكيًا أو أكثر

التذاكر

#3الأرجنتين ضد النمسا (22 يونيو)ملعب دالاس (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية)245 دولار – 510 دولار+

التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 للأرجنتين؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

احجزتذاكركأس العالم 2026 في الأرجنتيناشترِ التذاكر

تذاكر كأس العالم 2026 في الأرجنتين: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد.
  • الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: أرخص الفئات، وتقع في الطابق العلوي خارج نطاق الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي تقديرات الأسعار:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 دولارًا - 620 دولارًا
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا
دور الـ32105 - 750 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من الأرجنتين في كأس العالم 2026

توافدت حشود غفيرة لمشاهدة ليونيل ميسي وزملائه أثناء مشاركتهم في كأس أمريكا 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة. وشاهد أكثر من 80,000 مشجع مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكندا في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، كما شاهد أكثر من 65,000 مشجع منتخب "لا ألبيسيليستي" وهو يرفع كأسًا كبيرًا آخر عاليًا في ملعب هارد روك بميامي عقب فوزه 1-0 في المباراة النهائية على كولومبيا.

وقد ساهم وجود لاعبين بارزين، مثل ليونيل ميسي ورودريغو دي باول، الذين يلعبون صفوف إنتر ميامي في دوري MLS، في زيادة قاعدة مشجعي الأرجنتين في المنطقة، بالإضافة إلى إقامة مباريات ودية منتظمة في أمريكا الشمالية خلال السنوات الأخيرة.

من هم لاعبو تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت التوجيه الاستراتيجي للمدرب ليونيل سكالوني، حدد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم (لا ألبيسيليستي) رسمياً تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً. وفي إطار سعيه المرتقب للدفاع عن اللقب، يتصدر حامل لقب كأس العالم المجموعة J إلى جانب الجزائر والنمسا والأردن الذي يشارك في البطولة لأول مرة.

يحتفظ الفريق بحوالي ثلثي النواة الذهبية التي شاركت في البطولة السابقة، مع إدخال دماء جديدة ومفعمة بالحيوية من الطراز الرفيع. ويظل العمود الفقري للفريق ثابتًا، بقيادة حارس المرمى الحائز على جائزة القفاز الذهبي إميليانو مارتينيز وقائد الدفاع كريستيان روميرو. ويقود النجم الأسطوري ليونيل ميسي تشكيلة هجومية من النخبة، يحيط به كل من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان وجوليان ألفاريز المحرك الدقيق لأتلتيكو مدريد، مع إضافة النجم الشاب الصاعد نيكو باز من كومو الذي يضفي لمسة حديثة متفجرة.

سواء كنت تخطط لمسار الفريق عبر مراحل البطولة أو تتابع توفر التذاكر في مراكز الغرب الأوسط والجنوب، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون الأرجنتين:

المنصباللاعبالنادي الحالي
حراس المرمىإميليانو مارتينيزأستون فيلا
 جيرونيمو روليأولمبيك مرسيليا
 خوان موسوأتلتيكو مدريد
المدافعونكريستيان روميروتوتنهام هوتسبير
 ليساندرو مارتينيزمانشستر يونايتد
 نيكولاس أوتامنديبنفيكا
 ماركوس سينيسيأف سي بورنموث
 فاكوندو ميديناآر سي لينس
 ناهويل موليناأتلتيكو مدريد
 غونزالو مونتييلريفر بليت
 نيكولاس تاجليافيكوأولمبيك ليون
لاعبو خط الوسطرودريغو دي باولإنتر ميامي سي إف
 أليكسيس ماك أليسترليفربول
 إنزو فرنانديزتشيلسي
 إكسيكييل بالاسيوسباير ليفركوزن
 لياندرو باريديسبوكا جونيورز
 جيوفاني لو سيلسوريال بيتيس
 نيكولاس غونزاليسيوفنتوس
 فالنتين باركوآر سي ستراسبورغ
المهاجمونليونيل ميسي (ك)إنتر ميامي سي إف
 جوليان ألفاريزأتلتيكو مدريد
 لاوتارو مارتينيزإنتر ميلان
 تياجو ألماداأتلتيكو مدريد
 نيكو بازكومو 1907
 خوسيه مانويل لوبيزبالميراس
 جوليانو سيميونيأتلتيكو مدريد

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

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أسئلة الأكثر شيوعًا

يمتلك المشجعون عدداً من الفرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها الأرجنتين عبر موقع FIFA الإلكتروني، وذلك من الآن وحتى موعد الانطلاق الكبير في شهر يونيو. وتختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة FIFA الرسمية للتذاكر والتسجيل للحصول على حساب. بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب FIFA الخاص بك والتحقق من توافر التذاكر.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال كأس العالم FIFA 2026، حيث لن يكون هناك بيع تذاكر عبر منافذ البيع المباشرة. تُعد بوابة هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

سجل ليونيل ميسي 13 هدفاً في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم (2006، 2014، 2018 و2022). كما أنه يحمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في نهائيات كأس العالم مع الأرجنتين بإجمالي 26 مباراة، وهو ما يزيد بخمس مباريات عن الأسطورة دييجو مارادونا.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم FIFA 2026 الخاصة بك، فإن منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع والتبادل (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هي القناة الرسمية الوحيدة لذلك. وقد افتتحت المنصة في أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر موقع .

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً عبر منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub و Ticombo.