كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في اسكتلندا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

بعد حملة تصفيات مثيرة حافلة باللحظات التي لا تُنسى، تستعد اسكتلندا الآن للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وقد بدأ المشجعون الاسكتلنديون بالفعل في الاستعداد لمواجهة البرازيل، الفائزة ببطولة كأس العالم 5 مرات، وكذلك المغرب، الذي وصل إلى نصف النهائي في عام 2022، في الولايات المتحدة في يونيو المقبل. لا تفوت فرصة حجز مقاعدك لمشاهدة بعض المواجهات الملحمية.

هل ستكون اسكتلندا على مستوى الحدث على الساحة العالمية؟ دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات اسكتلندا في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر السبت، 13 يونيو هايتي ضد اسكتلندا (9 مساءً) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر الجمعة، 19 يونيو اسكتلندا ضد المغرب (6 مساءً) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو اسكتلندا ضد البرازيل (6 مساءً) ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لاسكتلندا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في اسكتلندا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات اسكتلندا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في اسكتلندا

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات اسكتلندا، والتي تشمل تذاكر مميزة ووجبات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في الدول الثلاث المضيفة.

الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية)

دور الـ 32/دور الـ 16/المباراة على المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.

جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خدمة "تابع فريقي" غير متاحة في الوقت الحالي لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

خيارات الضيافة: جناح الفيفا

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا أجنحة خاصة وخدمة "بلاتينيوم أكسس" للشركات أو مجموعات كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

ماذا نتوقع من اسكتلندا في كأس العالم؟

لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا، احتلت اسكتلندا صدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم. وقد أعطى ذلك الفريق والمشجعين دفعة معنوية كبيرة في محاولتهم للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب من البطولة لأول مرة على الإطلاق.

الإثارة مضمونة عند مشاهدة مباريات اسكتلندا مؤخرًا. انتهت حملتهم البطولية في التصفيات بنهاية مثيرة في هامبدن بارك، حيث تغلبوا على منافسهم في المجموعة، الدنمارك، بنتيجة 4-2، وسجلوا هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحسموا صدارة المجموعة بأسلوب رائع.

لم تكن مجرد نتيجة مذهلة، بل كانت المباراة حافلة بالأهداف المذهلة أيضًا. ففي غضون ثلاث دقائق، افتتح سكوت ماكتوميناي التسجيل بضربة خلفية مذهلة.

رد الدنماركيون بقوة واعتقدوا أنهم حصدوا نقطة مهمة، لكن الاسكتلنديين واصلوا الضغط لتحقيق الفوز. سجل كيران تيرني هدفاً رائعاً من مسافة بعيدة في الدقيقة 93، لكن الفريق المضيف لم يكتفِ بذلك. بعد خمس دقائق، سجل كيني ماكلين هدفاً بضربة جريئة من نصف ملعبه.

يمكن للجماهير الاسكتلندية المتجهة إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف أن تتوقع المزيد من اللحظات المثيرة. وسيكونون على أمل أن يتمكن بعض اللاعبين الأكثر خبرة، مثل جون ماكجين وسكوت ماكتوميناي، اللذين يظهران في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ بلادهم، من قيادة الفريق من الأمام وإلهام بقية أعضاء الفريق.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: