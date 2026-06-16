كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في اسكتلندا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

بعد حملة تصفيات مثيرة حافلة باللحظات التي لا تُنسى، أصبحت اسكتلندا الآن تتنافس مع أفضل الفرق على مستوى العالم في كأس العالم 2026 التي تُقام في أمريكا الشمالية.

بعد فوزها في أول مباراة لها في بطولة كأس العالم منذ 36 عامًا (ضد هايتي الأسبوع الماضي)، تسعى «جيش التارتان» الآن إلى الحفاظ على زخمها في مواجهة منافسيها الآخرين في المجموعة C، المغرب والبرازيل.

هل ستكون اسكتلندا على مستوى الحدث؟ دع موقع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

مباريات اسكتلندا في كأس العالم 2026

التواريخ والمواعيد المباراة المكان التذاكر السبت، 13 يونيو (9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) هايتي ضد اسكتلندا (0-1) ملعب جيليت (فوكسبورو) غير متاح الجمعة، 19 يونيو (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك (ميامي غاردنز) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات منتخب اسكتلندا في كأس العالم 2026

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في اسكتلندا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026. وبدأت أسعار تذاكر مباريات مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما الذي يمكن توقعه من اسكتلندا في كأس العالم؟

لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا، احتلت اسكتلندا صدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم. وقد أعطى ذلك الفريق والمشجعين دفعة معنوية كبيرة في سعيهم للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولة لأول مرة على الإطلاق.

ومن المؤكد أن الإثارة ستكون حاضرة عند مشاهدة مباريات اسكتلندا مؤخرًا. فقد انتهت حملتها البطولية في التصفيات بنهاية مثيرة في ملعب هامبدن بارك، حيث تغلبت على منافستها في المجموعة، الدنمارك، بنتيجة 4-2، وسجلت هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع لتضمن صدارة المجموعة بأسلوب رائع.

لم تكن النتيجة مذهلة فحسب، بل كانت المباراة مليئة بالأهداف التي تحبس الأنفاس أيضًا. ففي غضون ثلاث دقائق، افتتح سكوت ماكتوميناي التسجيل بضربة مقصية مذهلة.

رد الدنماركيون بقوة واعتقدوا أنهم حصدوا نقطة حاسمة، لكن الاسكتلنديين واصلوا الضغط لتحقيق الفوز. سدد كيران تيرني كرة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 93، لكن الفريق المضيف لم يكتفِ بذلك. بعد خمس دقائق، سجل كيني ماكلين هدفاً بتسديدة جريئة من نصف ملعبه.

يمكن للجماهير الاسكتلندية المتجهة إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف أن تتوقع المزيد من اللحظات المثيرة. وسيكونون على أمل أن يتمكن بعض اللاعبين الأكثر خبرة، مثل جون ماكجين وسكوت ماكتوميناي، اللذين يظهران كلاهما في قائمة العشرة الأوائل من بين أفضل الهدافين في تاريخ بلادهم، من قيادة الفريق من الأمام وإلهام بقية أعضاء التشكيلة.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. وللمرة الأولى، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات: