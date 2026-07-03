كيفية شراء تذاكر كأس العالم بعد القرعة؟ دليل لإعادة البيع الرسمية، وأماكن الشراء، والمزيد

على الرغم من أن مشاهدة كأس العالم لكرة القدم 2026 هذا الصيف على شاشة التلفزيون كانت تجربة مثيرة، إلا أنها لا تقارن أبدًا بالجلوس في أي من الملاعب الحديثة، ومشاهدة المباريات وهي تتكشف أمام عينيك مباشرةً.

وإذا فاتتك فرصة الحصول على تذاكر المباريات خلال جميع مراحل السحب التي جرت منذ سبتمبر 2025، فلا داعي للحزن، فالصافرة النهائية لم تُطلق بعد.

بينما ركز آلاف المشجعين اهتمامهم على الحصول على تذاكر المباريات هذه التي يكثر عليها الطلب، يبحث آخرون عن طرق بديلة للاستمتاع بالبطولة بشكل كامل من منازلهم.

دع موقع GOAL يكون دليلك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، وكيفية عمل عملية إعادة البيع الرسمية، والمزيد.

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كيف تشتري تذاكر كأس العالم FIFA بعد القرعة؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم إجراء سحب في هذه المرحلة. تُباع التذاكر على أساس مبدأ "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم إجراء سحب في هذه المرحلة. تُباع التذاكر على أساس مبدأ "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة.

تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة على الإطلاق، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، وسياتل

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولارًا - 120 دولارًا 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة أدناه: