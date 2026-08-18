تنتقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى وجهة جديدة. فبعد سنوات أُقيمت فيها في السعودية، ستُقام نسخة 2027 من كأس السوبر الإسباني على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 7 فبراير/شباط 2027، لتجلب أكبر أندية إسبانيا إلى أحد أكثر الملاعب شهرة في كرة القدم الأوروبية للمرة الأولى على الإطلاق.

قائمة المشاركين قوية للغاية. سيتنافس برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد على اللقب، إذ يواجه ريال سوسيداد ريال مدريد في نصف النهائي الأول، بينما يلتقي حامل اللقب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر. ويصل برشلونة بصفته بطلاً للنسختين الماضيتين ساعيًا إلى إحراز لقبه الثالث تواليًا، في حين يعود ريال سوسيداد إلى البطولة للمرة الأولى منذ عقود بعدما تُوج بكأس ملك إسبانيا.

من سيرفع أول ألقاب إسبانيا في الموسم من إسطنبول؟ يصحبكم GOAL في جولة على أحدث المعلومات الخاصة بتذاكر كأس السوبر الإسباني 2027، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد والتكلفة المتوقعة لها.

متى تُقام كأس السوبر الإسباني 2027؟

تُقام كأس السوبر الإسباني 2027 من الثلاثاء 2 فبراير/شباط إلى الأحد 7 فبراير/شباط 2027 في إسطنبول، تركيا. وتمثل هذه المرة الأولى التي تنتقل فيها البطولة من موعدها المعتاد في يناير/كانون الثاني، كما أنها المرة الأولى التي تُقام فيها في إسطنبول. ولم يؤكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد مواعيد انطلاق المباريات وأوقاتها الدقيقة ضمن هذه الفترة.

ما هو جدول كأس السوبر الإسباني 2027؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 2 فبراير/شباط 2027 نصف النهائي 1: ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ملعب أتاتورك الأولمبي، إسطنبول التذاكر 2 فبراير/شباط 2027 نصف النهائي 2: برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ملعب أتاتورك الأولمبي، إسطنبول التذاكر 7 فبراير/شباط 2027 (سيُحدد لاحقًا) النهائي: الفائزان من مباراتي نصف النهائي ملعب أتاتورك الأولمبي، إسطنبول التذاكر

أين تُقام كأس السوبر الإسباني 2027؟

ستُقام المباريات الثلاث جميعها على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، تركيا.

يُعد ملعب أتاتورك الأولمبي واحدًا من أكثر الملاعب عراقة في كرة القدم العالمية. فقد استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسطوري عام 2005، حين عاد ليفربول من تأخره بثلاثة أهداف أمام ميلان، كما استضاف تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان في 2023.

افتُتح الملعب في 2002، وهو أحد أكبر الملاعب التي استُخدمت على الإطلاق في هذه البطولة. ويقع غرب المناطق السياحية المركزية في إسطنبول، ويرتبط بشبكة النقل العام في المدينة، لذا ينبغي للجماهير التي ستقيم قرب السلطان أحمد أو تقسيم أو البوسفور التخطيط مسبقًا لتنقلاتها يوم المباراة.

وتحل إسطنبول محل السعودية كمضيفة لأن المملكة تستضيف كأس آسيا من 7 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط 2027، مع توقع عودة السعودية لاستضافة البطولة في 2028.

كيف تشتري تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027؟

أبسط طريقة لحجز تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027 في الوقت الحالي هي عبر Ticombo، حيث يمكن للجماهير تصفح العروض الموثقة الخاصة ببطولة إسطنبول، ومقارنة الأسعار، والشراء بأمان مع حماية للمشتري في كل طلب.

ولم يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم والاتحاد التركي لكرة القدم بعد تفاصيل البيع الرسمي لتذاكر نسخة إسطنبول. واستنادًا إلى النسخ السابقة، تميل المبيعات الرسمية إلى الانطلاق قبل البطولة بفترة أقرب، وتُباع التذاكر بسرعة، خصوصًا للنهائي. ومع مشاركة أربعة من أكبر أندية إسبانيا، وكون إسطنبول أكثر سهولة للوصول بالنسبة للجماهير الأوروبية من جدة، فمن المتوقع أن يكون الطلب على هذه النسخة استثنائيًا، لذلك سيحظى المشترون مبكرًا بأوسع خيارات المقاعد.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027؟

لم تُكشف بعد الأسعار الرسمية لنسخة إسطنبول. وكدليل إرشادي، بدأت أسعار تذاكر النسخ الأخيرة في السعودية من ما يعادل نحو 25 دولارًا أمريكيًا لأرخص فئات نصف النهائي، ونحو 47 دولارًا أمريكيًا للنهائي عبر القنوات الرسمية، بينما كانت مقاعد الدرجات السفلية المميزة أعلى بكثير.

وفي أسواق إعادة البيع مثل Ticombo، تختلف الأسعار بحسب الطلب وموقع المقعد، وعادة ما ترتفع أسعار العروض الخاصة بأكبر المباريات مع اقتراب موعدها. كما أن مباراة نصف نهائي تجمع ريال مدريد، مع احتمال إقامة نهائي كلاسيكو أو ديربي مدريد، سيدفع الأسعار في الفئات العليا إلى الارتفاع، ما يجعل الشراء المبكر الخيار الأذكى.

سيتم تحديث هذه الصفحة بالفئات والأسعار الرسمية بمجرد تأكيدها.

ماذا يجب أن تعرف عن كأس السوبر الإسباني؟

ستكون هذه النسخة رقم 43 من كأس السوبر الإسباني، وهي البطولة السنوية التي تجمع أبطال ووصيفي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا من الموسم السابق. ومنذ 2020، تُلعب البطولة بنظام دورة مصغرة من أربعة فرق، وتمثل نسخة 2027 أول إقامة لها على الإطلاق في تركيا.

ويتجه برشلونة إلى إسطنبول بصفته حامل اللقب والمرشح الأبرز. فقد فاز النادي الكتالوني بلقبه السادس عشر، معززًا رقمه القياسي، في يناير/كانون الثاني 2026، بعدما تغلب على ريال مدريد في النهائي في جدة، محققًا ثالث انتصار له في كلاسيكو السوبر خلال أربعة أعوام. وتأهل بوصفه بطل الدوري الإسباني، بينما يشارك ريال مدريد بصفته وصيف الدوري.

أما المفاجأة المنعشة هذا العام فتأتي من كأس ملك إسبانيا. إذ فاجأ ريال سوسيداد أتلتيكو مدريد في نهائي 2026، وفاز 4-3 بركلات الترجيح بعد وقت إضافي ليحصد لقبه الرابع في الكأس، وحجز الطرفان مقعديهما في إسطنبول. وهذا يضعنا أمام نسخة نادرة من السوبر من دون أتلتيك بلباو أو طرف خارجي منخفض التصنيف، بل أربعة من عمالقة اللعبة ولا شيء غير ذلك.

وهناك أيضًا حبكة جديدة في قرعة نصف النهائي. إذ يضع النظام بطل كأس ملك إسبانيا في مواجهة وصيف الدوري الإسباني، ما يعني أن ريال سوسيداد سيحصل على فرصة لمواجهة ريال مدريد، بينما يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد على بطاقة التأهل إلى النهائي. ويظل نهائي الكلاسيكو ممكنًا مرة أخرى، لكنه للمرة الأولى منذ سنوات بعيد كل البعد عن أن يكون مضمونًا.

من يشارك في كأس السوبر الإسباني 2027؟

تعرف الأندية الأربعة جميعها جيدًا ما يتطلبه الفوز بهذا اللقب. إليكم المشاركين وسجل كل منهم في البطولة: