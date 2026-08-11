كيفية شراء تذاكر كأس الاتحاد الإنجليزي 2026/27: المواعيد المؤكدة للأدوار، ومتوسط أسعار التذاكر والمزيد

يَعِد كأس الاتحاد الإنجليزي 2026/27 بالوفاء بسمعته بوصفه أكثر بطولات الكؤوس خروج المغلوب تقلبًا في العالم، مع تنافس أندية من مختلف درجات كرة القدم الإنجليزية على مقعد في ملعب ويمبلي لخوض المواجهة النهائية.

وبعد أشهر من الأدوار التمهيدية، وإقصاء الكبار، والإثارة المتواصلة، سيكون المسرح مهيأً لنهائي استعراضي جديد على أرض معقل كرة القدم الإنجليزية في مايو 2027.

دع GOAL يرشدك إلى كل معلومات التذاكر المهمة، بما في ذلك كيفية شرائها، والتكاليف التقديرية، وجدول البطولة، والخيارات المميزة.

ما هو جدول كأس الاتحاد الإنجليزي؟

انطلقت الأدوار التمهيدية لنسخة هذا الموسم من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، 8 أغسطس 2026.

تمتد البطولة كاملة على مدار أكثر من تسعة أشهر، وتبلغ ذروتها في النهائي الاستعراضي على ملعب ويمبلي يوم السبت، 22 مايو 2027.

وتشمل المواعيد الرئيسية للأدوار الرسمية في البطولة ما يلي:

7 نوفمبر 2026: الدور الأول الرسمي (دخول أندية League One وLeague Two التابعة لـEFL)

5 ديسمبر 2026: الدور الثاني الرسمي

9 يناير 2027: الدور الثالث الرسمي (دخول أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والتشامبيونشيب)

13 فبراير 2027: الدور الرابع الرسمي

6 مارس 2027: الدور الخامس الرسمي

3 أبريل 2027: ربع النهائي

24–25 أبريل 2027: نصف النهائي

22 مايو 2027: النهائي

كيف تشتري تذاكر مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي؟

يعد شراء التذاكر مباشرة من بوابات التذاكر الرسمية للأندية المشاركة الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية لتأمين مقاعد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

أولوية التخصيص: لا تُدرج تذاكر مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي تلقائيًا ضمن باقة التذكرة الموسمية القياسية للنادي. ومع ذلك، يحصل حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي الرسميون على أولوية أولى في الوصول خلال نوافذ شراء مخصصة.

لا تُدرج تذاكر مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي تلقائيًا ضمن باقة التذكرة الموسمية القياسية للنادي. ومع ذلك، يحصل حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي الرسميون على أولوية أولى في الوصول خلال نوافذ شراء مخصصة. تخصيصات ويمبلي (نصف النهائي والنهائي): تحصل الأندية المشاركة في نصف النهائي والنهائي على مخصصات فردية من التذاكر، عادةً ما تكون نحو 30,000 تذكرة لكل نادٍ في مباريات ويمبلي. ويتم توزيعها مباشرة من الأندية المتأهلة إلى النهائي بناءً على نقاط الولاء وحالة التذكرة الموسمية.

تحصل الأندية المشاركة في نصف النهائي والنهائي على مخصصات فردية من التذاكر، عادةً ما تكون نحو 30,000 تذكرة لكل نادٍ في مباريات ويمبلي. ويتم توزيعها مباشرة من الأندية المتأهلة إلى النهائي بناءً على نقاط الولاء وحالة التذكرة الموسمية. منصات السوق الثانوية: بالنسبة للمشجعين الذين لا يحصلون على تذاكر عبر مخصصات الأندية الرسمية، توفر المنصات الثانوية خيارات بديلة لإعادة البيع في المباريات ذات الطلب المرتفع. احرص على مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي؟

يزداد الطلب على التذاكر وترتفع أسعارها كلما تقدمت البطولة نحو المشهد الختامي في ويمبلي خلال مايو. وفيما يلي تفصيل لمتوسط أسعار التذاكر:

تقدير النادي المضيف (الأدوار 1–6): يحدد الاتحاد الإنجليزي سعرًا أدنى للتذكرة يبلغ 10 جنيهات إسترلينية في الأدوار المبكرة وحتى ربع النهائي. وتحدد الأندية المضيفة أسعار البيع الرسمية بناءً على مستوى المنافس وموقع المقعد.

يحدد الاتحاد الإنجليزي سعرًا أدنى للتذكرة يبلغ 10 جنيهات إسترلينية في الأدوار المبكرة وحتى ربع النهائي. وتحدد الأندية المضيفة أسعار البيع الرسمية بناءً على مستوى المنافس وموقع المقعد. تصنيفات ويمبلي (نصف النهائي والنهائي): تكون أسعار ويمبلي الرسمية موحدة عبر فئات الجلوس من الفئة 1 إلى الفئة 4، وتتراوح أسعار تذاكر البالغين من 30 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا في نصف النهائي، ومن 50 إلى 255 جنيهًا إسترلينيًا في النهائي.