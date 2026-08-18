يشتعل أداء فيلادلفيا يونيون في التوقيت المثالي تمامًا. فبعد بداية بطيئة في موسم 2026 من الدوري الأمريكي MLS، حقق فريق برادلي كارنيل أربعة انتصارات متتالية، من بينها فوز بعد عودة أمام نيويورك سيتي، والآن تأتي أكبر ليلة في موسمه حتى الآن.

يحل ليونيل ميسي وإنتر ميامي ضيفين على سوبارو بارك يوم الأربعاء 19 أغسطس، بعد أيام فقط من عودة الأرجنتيني من نهائي كأس العالم، في مباراة تُعد بسهولة الأكثر طلبًا على التذاكر في تشيستر هذا العام. وبعد ذلك، تتبقى ثماني مباريات أخرى على أرضه بينما يواصل حامل درع المشجعين السعي نحو مشوار آخر طويل في الأدوار الإقصائية.

سيكون الطلب هائلًا على الليالي الكبرى، لذا يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن كيفية حجز مقاعدكم في مباريات فيلادلفيا يونيون المقبلة، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها.

ما هي مباريات فيلادلفيا يونيون المقبلة؟

فيما يلي المباريات المتبقية لفيلادلفيا يونيون في الموسم العادي من الدوري الأمريكي MLS لعام 2026:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأربعاء 19 أغسطس، 7:30 مساءً بتوقيت ET فيلادلفيا يونيون ضد إنتر ميامي سوبارو بارك، تشيستر التذاكر الأحد 23 أغسطس، 8:30 مساءً بتوقيت ET أوستن ضد فيلادلفيا يونيون ملعب Q2، أوستن التذاكر السبت 29 أغسطس، 7:30 مساءً بتوقيت ET نيويورك ريد بولز ضد فيلادلفيا يونيون سبورتس إليستريتد ستاديوم، هاريسون التذاكر السبت 5 سبتمبر، 7:30 مساءً بتوقيت ET فيلادلفيا يونيون ضد CF مونتريال سوبارو بارك، تشيستر التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر، 7:30 مساءً بتوقيت ET فيلادلفيا يونيون ضد إف سي سينسيناتي سوبارو بارك، تشيستر التذاكر الاثنين 14 سبتمبر، 9 مساءً بتوقيت ET سان دييجو ضد فيلادلفيا يونيون سنابدراجون ستاديوم، سان دييجو التذاكر الأحد 20 سبتمبر، 8:30 مساءً بتوقيت ET سبورتينج كانساس سيتي ضد فيلادلفيا يونيون تشيلدرنز ميرسي بارك، كانساس سيتي التذاكر السبت 26 سبتمبر، 7:30 مساءً بتوقيت ET فيلادلفيا يونيون ضد أورلاندو سيتي سوبارو بارك، تشيستر التذاكر السبت 10 أكتوبر، 7:30 مساءً بتوقيت ET فيلادلفيا يونيون ضد ريال سولت ليك سوبارو بارك، تشيستر التذاكر الخميس 15 أكتوبر، 8:30 مساءً بتوقيت ET شيكاغو فاير ضد فيلادلفيا يونيون سولجر فيلد، شيكاغو التذاكر السبت 17 أكتوبر، 2:30 مساءً بتوقيت ET فيلادلفيا يونيون ضد شارلوت سوبارو بارك، تشيستر التذاكر السبت 24 أكتوبر، 7:30 مساءً بتوقيت ET فيلادلفيا يونيون ضد نيو إنجلاند ريفولوشن سوبارو بارك، تشيستر التذاكر الخميس 29 أكتوبر، 8:30 مساءً بتوقيت ET ناشفيل إس سي ضد فيلادلفيا يونيون جيوديس بارك، ناشفيل التذاكر السبت 31 أكتوبر، 2 مساءً بتوقيت ET إف سي سينسيناتي ضد فيلادلفيا يونيون ملعب TQL، سينسيناتي التذاكر السبت 7 نوفمبر، 5 مساءً بتوقيت ET فيلادلفيا يونيون ضد تورونتو سوبارو بارك، تشيستر التذاكر

كيفية شراء تذاكر فيلادلفيا يونيون

أسهل وأكثر الطرق موثوقية لشراء تذاكر فيلادلفيا يونيون هي عبر StubHub، حيث تتوفر تذاكر موثقة لكل المباريات المتبقية على أرضه وخارجها، وتتحدث الأسعار مباشرة، كما يمكنك مقارنة المقاعد في جميع أنحاء الملعب قبل الشراء.

سواء كنت تبحث عن تذكرة لمباراة واحدة في أمسية هادئة خلال منتصف الأسبوع أو عن مقاعد في اللحظات الأخيرة لأكبر مباريات الموسم، فإن StubHub يوفر خيارات عبر كل الفئات السعرية. وبالنسبة للمواجهات ذات الطلب المرتفع مثل زيارة إنتر ميامي، فإن الشراء مبكرًا قدر الإمكان يمنحك أوسع اختيار من القطاعات وأفضل الأسعار قبل تقلص الخيارات المعروضة.

كم تبلغ أسعار تذاكر فيلادلفيا يونيون؟

في مباريات الموسم العادي المعتادة على ملعب سوبارو بارك، تتراوح أسعار تذاكر فيلادلفيا يونيون عادة بين 40 و80 دولارًا أمريكيًا، مع اختلاف الأسعار بحسب المنافس ويوم الأسبوع والموقع الذي ستجلس أو تقف فيه داخل الملعب.

أما المباريات الكبرى فلها قصة مختلفة. إذ تُباع تذاكر زيارة إنتر ميامي بعلاوة كبيرة، كما يحدث أينما لعب ميسي، لذا توقّع أسعارًا أعلى بكثير من النطاق المعتاد لهذه المباراة. وعلى StubHub، تتقلب أسعار المباريات المتبقية وفقًا للطلب، وتختفي أرخص المقاعد في الليالي الكبرى أولًا، ما يجعل الشراء المبكر الخيار الأذكى.

ماذا يُنتظر من فيلادلفيا يونيون في 2026؟

يدخل يونيون هذه المرحلة بصفته حامل درع المشجعين، بعدما تصدر الموسم العادي لعام 2025 برصيد 66 نقطة واستقبل أقل عدد من الأهداف في الدوري الأمريكي MLS تحت قيادة المدرب برادلي كارنيل. بدأت حملة 2026 ببطء، لكن المعادلة التي منحت الفريق الدرع، والمتمثلة في الدفاع المنظم، والهجمات العمودية السريعة، والجمهور المنزلي الذي لا يهدأ، استعادت فعاليتها مع أربعة انتصارات متتالية قبل مواجهة ميامي.

الجدول المتبقي يمنح الجماهير الكثير من المباريات التي تستحق الترقب. فليلة ميسي في 19 أغسطس هي العنوان الأبرز بطبيعة الحال، لكن الأمتار الأخيرة من الموسم تتضمن أيضًا مواجهتين أمام إف سي سينسيناتي، أحد أقوى فرق القسم الشرقي، ورحلة تنافسية إلى نيويورك ريد بولز، وموعدًا أخيرًا على أرضه ضد تورونتو في 7 نوفمبر قد يحمل تداعيات على ترتيب الأدوار الإقصائية.

في سوبارو بارك، توقّعوا أن يكون River End في قمة صخبه. فمجموعة المشجعين Sons of Ben تحول كل مباراة على أرضه إلى حدث، وعندما تنطلق Doop بعد هدف ليونيون، تقلّ الأجواء التي تضاهي ذلك في الدوري الأمريكي MLS.

تاريخ سوبارو بارك

سوبارو بارك هو ملعب خاص بكرة القدم يتسع لـ18,500 متفرج في تشيستر بولاية بنسلفانيا، ويقع بجوار جسر كومودور باري على الواجهة المائية بمحاذاة نهر ديلاوير. ويُعد هذا الملعب الأرض الرسمية لفيلادلفيا يونيون منذ افتتاحه في 2010.

ويُبقي التصميم المدمج للملعب كل مقعد قريبًا من أرضية اللعب، وهو جزء كبير من سبب اعتباره أحد أفضل الأماكن لمشاهدة كرة القدم في أمريكا. وإلى جانب كرة القدم، استضاف سوبارو بارك العديد من مباريات الرجبي، بما في ذلك مباريات جامعية، ومواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز للرجبي بين نيوكاسل فالكونز وساراسينز، ومباراة دولية بين الولايات المتحدة وMaori All Blacks.