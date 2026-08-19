تذاكر فولهام لموسم 2026/27 مطروحة للبيع الآن استعدادًا للموسم الخامس تواليًا للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والبداية ستكون قوية: ديربي غرب لندن ضد تشيلسي على ملعب كرافن كوتيدج يوم الاثنين 24 أغسطس. إنها حقبة جديدة على ضفاف التايمز، مع تولي ألفارو أربيلوا المسؤولية بعد رحيل ماركو سيلفا إلى بنفيكا عقب خمسة أعوام على رأس الجهاز الفني، ومع وصول صفقات جديدة، بينها جونزالو جارسيا وشيا تشارلز، لإنعاش التشكيلة.

وبعد احتلال المركز الـ11 في موسمين متتاليين، سيملأ المشجعون ملعب كرافن كوتيدج لمعرفة ما إذا كان أربيلوا قادرًا على دفع فولهام إلى مراكز أعلى في جدول الترتيب، مع زيارة برايتون في يوم البوكسينج داي ثم أرسنال في 30 ديسمبر. ويأخذكم GOAL في جولة لمعرفة أماكن شراء تذاكر فولهام، وأسعارها، وكل مباريات الفريق على أرضه هذا الموسم.

مباريات فولهام المقبلة على ملعب كرافن كوتيدج في موسم 2026/27

في ما يلي القائمة الكاملة والمؤكدة لمباريات فولهام على أرضه في كرافن كوتيدج خلال موسم 2026/27:

التاريخ المباراة البطولة التذاكر الاثنين 24 أغسطس فولهام ضد تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 سبتمبر فولهام ضد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 سبتمبر فولهام ضد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أكتوبر فولهام ضد هال سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 7 نوفمبر فولهام ضد نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 28 نوفمبر فولهام ضد بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 ديسمبر فولهام ضد برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 26 ديسمبر فولهام ضد برايتون آند هوف ألبيون الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر فولهام ضد أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 6 يناير فولهام ضد توتنهام هوتسبير الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 23 يناير فولهام ضد أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 6 فبراير فولهام ضد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 10 فبراير فولهام ضد نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 27 فبراير فولهام ضد ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 مارس فولهام ضد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أبريل فولهام ضد سندرلاند الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 1 مايو فولهام ضد إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 8 مايو فولهام ضد إيبسويتش تاون الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 23 مايو فولهام ضد كوفنتري سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر

التواريخ واردة وفق الإعلان الرسمي لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتم تأكيد مواعيد انطلاق المباريات قبل أسابيع قليلة من كل جولة بعد اختيار المباريات التلفزيونية، لذا احرص دائمًا على التحقق مجددًا قبل السفر. أما مواعيد مباريات الكؤوس، بما فيها مواجهة على أرضه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد إيه إف سي ويمبلدون، فستُضاف عند تأكيدها.

كيف تشتري تذاكر فولهام لموسم 2026/27؟

أفضل طريقة لشراء تذاكر فولهام بالسعر الرسمي هي عبر البوابة الرسمية للنادي، حيث تُطرح المقاعد على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي بحسب نقاط الولاء، وأخيرًا للجمهور في البيع العام، رغم أن أكبر المباريات نادرًا ما تصل إلى تلك المرحلة. وتضمن التذاكر الموسمية دخول كل مباريات الدوري على أرض الفريق، إلى جانب أولوية الحصول على تذاكر مباريات الكؤوس، لكنها نفدت بالنسبة للمشجعين الجدد، وأصبحت قائمة الانتظار هي الطريق الوحيد.

وبالنسبة للجميع الآخرين، فإن StubHub هو الخيار الواقعي، إذ يعرض تذاكر لكل مباريات فولهام على أرضه، بما في ذلك المباريات المخصصة للأعضاء فقط والمباريات التي نفدت تذاكرها، مع أسعار إعادة بيع تبدأ من نحو 53 يورو، وكل عملية شراء مشمولة بضمان FanProtect. وتعمل تذاكر المباريات خارج الأرض بالطريقة نفسها: يطرحها النادي أولًا لحاملي التذاكر الموسمية وفق أسبقية الحجز، ثم تتولى منصات إعادة البيع الباقي.

ولمن يريد تجربة مميزة يوم المباراة، يمكن حجز باقات الضيافة عبر الموقع الرسمي للنادي، وتتراوح بين Johnny Haynes وThameside Superboxes مع بوفيهات ومشروبات مشمولة ومقاعد شرفة، وصولًا إلى Chairman's Lounge مع خدمة فضية إلى جانب أساطير النادي، وتجربة تناول الطعام قبل المباراة خارج الملعب في Fulham Palace. الخيارات محدودة، وتقديم الاستفسار لا يضمن الحصول على مقعد، لذا سجّل اهتمامك مبكرًا للمباريات الكبرى.

كم تبلغ أسعار تذاكر فولهام لموسم 2026/27؟

لا يزال فولهام من بين أندية لندن التي تقدم تذاكر أكثر affordable في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتختلف أسعار يوم المباراة بالقيمة الرسمية في كرافن كوتيدج بحسب موقع المقعد، والمنافس، ووقت الموسم، وقد جرى تنظيمها مؤخرًا على النحو التالي:

الفئة بالغ كبار السن طالب ناشئ هامرسميث £35.00 £30.00 £30.00 £15.00 بوتني هوم £35.00 £30.00 £30.00 £15.00 جوني هاينز E+F £50.00 £45.00 £45.00 £25.00 جوني هاينز أخرى £40.00 £35.00 £35.00 £15.00

وفي سوق إعادة البيع، طُرحت تذاكر فولهام بداية من نحو 53 يورو للمباريات الأقل طلبًا، قبل أن ترتفع بشكل حاد لديربي تشيلسي، ومواجهة برايتون في يوم البوكسينج داي، وزيارات أرسنال وليفربول وقطبي مانشستر. قارن كل الخيارات المتاحة حاليًا على StubHub قبل ارتفاع الأسعار مع اقتراب يوم المباراة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كرافن كوتيدج

يُعد كرافن كوتيدج واحدًا من أعرق ملاعب كرة القدم الإنجليزية، وهو معقل أقدم أندية لندن في دوري الدرجة الأولى، ويشتهر بموقعه النهري على ضفاف التايمز، ومدرج جوني هاينز التاريخي، ومدرج ريفرسايد الذي أُعيد تطويره حديثًا ليمنح الملعب طابعًا عصريًا مع الحفاظ على سحره القديم. ولم يسبق لفولهام أن فاز بلقب كبير، بعدما حل وصيفًا في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1975 والدوري الأوروبي عام 2010، لذا يحمل كل موسم في كوتيدج أمل إنهاء هذا الانتظار أخيرًا.

الوصول إلى الملعب يكون أسهل عبر وسائل النقل العام، مع قيود كبيرة على مواقف السيارات حوله. وتخدم الملعب محطات بوتني بريدج، وهامرسميث، وفولهام برودواي في مترو أنفاق لندن، إلى جانب محطة بوتني على شبكة السكك الحديدية الوطنية، وحافلات يوم المباراة من كينجستون وبوتني وهامرسميث. وإذا كنت ترغب في إلقاء نظرة أقرب بعيدًا عن يوم المباراة، فتوجد جولات إرشادية في الملعب باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية تبدأ أسعارها من نحو 22 جنيهًا إسترلينيًا، وتشمل نفق اللاعبين، وغرف تبديل الملابس، وجانب الملعب، وشرفة الكوتيدج الشهيرة.

ومع افتتاحية في يوم ديربي، وحقبة مدرب جديد، وزيارات احتفالية من برايتون وأرسنال، سيكون الطلب كبيرًا على كرافن كوتيدج طوال الموسم. احجز تذاكر فولهام لموسم 2026/27 على StubHubاليوم قبل نفاد تذاكر أكبر المباريات.