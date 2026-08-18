الرغبة في مشاهدة فلامنجو، حامل لقبَي الدوري البرازيلي الدرجة الأولى «برازيلييرو سيري آ» وكوبا ليبرتادوريس، وهو يخوض مبارياته، قوية لدى عشاق كرة القدم حول العالم. وبينما يرتفع الطلب للغاية على مشاهدة الفريق الأحمر والأسود على أرضية ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، لا تزال فرص الحصول على التذاكر متاحة.

وبعد أن حصد لقبه الثامن في الدوري خلال الموسم الماضي، ليصبح ثاني أكثر الأندية تتويجًا في تاريخ البرازيل بالتساوي مع نادٍ آخر، يتطلع فلامنجو الآن إلى إضافة مزيد من الألقاب إلى خزائنه قبل وصول الموسم الحالي إلى محطته الختامية.



ومع تألق نجوم برازيليين محليين مثل بيدرو، ولوكاس باكيتا، وصامويل لينو، إلى جانب الوافدين الأجانب مثل جيورجيان دي أراسكايتا وجورجينيو، أمام جماهير فلامنجو أسبوعًا بعد أسبوع، فلا وقت أفضل من الآن لحجز مقاعدك في المباريات.

كيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة فلامنجو يقدم درسًا كرويًا هذا الموسم؟ دع GOAL يقدّم لك الدليل الكامل بشأن أسعارها والمزيد.

مباريات فلامنجو المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر السبت، 22 أغسطس (8:30 مساءً) كروزيرو ضد فلامنجو مينيراو، بيلو هوريزونتي التذاكر الأحد، 30 أغسطس (4 مساءً) فلامنجو ضد بوتافوجو ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (4 مساءً) كلوبي دو ريمو ضد فلامنجو باينياو، بيليم التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (3 مساءً) فلامنجو ضد كورينثيانز ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (3 مساءً) فلامنجو ضد ريد بول براجانتينو ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأربعاء، 7 أكتوبر (3 مساءً) سانتوس ضد فلامنجو أوربانو كالديرا، سانتوس التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (3 مساءً) فلامنجو ضد فلومينينسي ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر

كيفية شراء تذاكر فلامنجو

يمكنك شراء تذاكر فلامنجو الرسمية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية Flamengo Ingressos، أو شخصيًا من مقر النادي في جافيا وشباك التذاكر في ملعب ماراكانا. وعادةً ما تُطرح تذاكر الجمهور العام للبيع قبل المباراة بثلاثة إلى أربعة أيام، مباشرة بعد إغلاق فترات الأولوية الخاصة بأعضاء النادي.

ويحصل أعضاء نادي فلامنجو الرسميون في برنامج Nação Sócio-Torcedor على أولوية كبيرة وفرص أفضل لشراء تذاكر المباريات.

وتُفتح نوافذ بيع التذاكر بشكل متسلسل استنادًا إلى فئة العضوية، إذ يمكن لأصحاب الخطط الأعلى مثل Diamond/Platinum أو فئات Maraca الشراء أولًا، يليهم أصحاب الفئات الأدنى والخطط الوطنية مثل Nação Sem Fronteiras. ويمكن للأعضاء أيضًا الحصول على خصم يصل إلى 50% على أسعار التذاكر القياسية لبعض المباريات الإقليمية والوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات فلامنجو من السوق الثانوية. ويُعد Ticombo أحد أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفّر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في اقتناص تذاكر اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر فلامنجو؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية للمباريات المنزلية العادية لفلامنجو على ملعب ماراكانا في ريو، عمومًا، بين 80 و500 ريال برازيلي (نحو 15 إلى 90 دولارًا) للجمهور العام، وذلك بحسب فئة المقاعد. ومع ذلك، يمكن أن تتضاعف الأسعار مرتين أو حتى ثلاث مرات في المباريات عالية الأهمية مثل ديربي فلا-فلو (فلامنجو ضد فلومينينسي)، الذي يُقام تاليًا في 11 أكتوبر كما هو موضح أعلاه، أو مواجهات الأدوار الإقصائية في كوبا ليبرتادوريس.

ويعتمد النادي على هيكل أولوية صارم، مع تقديم تخفيضات كبيرة لأعضاء Nação (رابطة المشجعين)، الذين يدفعون ما يصل إلى 20 ريالًا برازيليًا فقط مقابل المقاعد الأساسية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ماراكانا

يُعد ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، والذي يحمل رسميًا اسم Estádio Jornalista Mário Filho، على نطاق واسع المعبد العالمي الأبرز لكرة القدم. وهو ملعب يظهر على قائمة الزيارات التي يحلم بها كل مشجع لكرة القدم.

وقد بُني لاستضافة كأس العالم 1950، وكان في وقت من الأوقات أكبر ملعب على وجه الأرض بسعة مذهلة قاربت 200,000 متفرج وقوفًا. وبعد عمليات تحديث مكثفة لتلبية معايير السلامة الصارمة، يعمل اليوم كملعب بمقاعد كاملة بسعة 78,838 مقعدًا.

ولا يزال ماراكانا أكبر ملعب في البرازيل ونصبًا أسطوريًا في الثقافة الرياضية بأمريكا الجنوبية. وإلى جانب كونه الملعب المشترك لعملاقَي أندية ريو، فلامنجو وفلومينينسي، فإنه يستضيف أيضًا بانتظام مباريات مهمة للمنتخب البرازيلي.

وعاش بيليه، الابن الكروي الأكثر عشقًا في البرازيل، العديد من اللحظات التي لا تُنسى في ماراكانا. فقد خاض ظهوره الأول مع المنتخب هناك في 1957، وبعد 12 عامًا، في 1969، سجل الهدف رقم 1,000 («O Milésimo») في مسيرته الاحترافية، عندما نفذ ركلة جزاء لصالح سانتوس ضد فاسكو دا جاما. كما خاض بيليه أيضًا مباراته الأخيرة مع البرازيل على هذا الملعب في 1971.

قائمة سجلات وإحصائيات فلامنجو

يُعد فلامنجو (Clube de Regatas do Flamengo) أحد أنجح أندية كرة القدم وأكثرها جماهيرية في العالم. ويتخذ من ريو دي جانيرو مقرًا له، ويحمل التميّز المرموق المتمثل في أنه لم يهبط مطلقًا من الدرجة الأولى في كرة القدم البرازيلية.

أبرز الألقاب والإنجازات

الألقاب العالمية: كأس إنتركونتيننتال واحدة (1981).

الألقاب القارية: 4 ألقاب في كوبا ليبرتادوريس (1981، 2019، 2022، 2025).

بطولات الدوري المحلية: 8 ألقاب في كامبيوناتو برازيلييرو سيري آ (1980، 1982، 1983، 1992، 2009، 2019، 2020، 2025).

الكؤوس المحلية: 5 ألقاب في كوبا دو برازيل (1990، 2006، 2013، 2022، 2024).

الأرقام الفردية للاعبين

أكثر المشاركات: جونيور (876)، زيكو (732)

أكثر الأهداف: زيكو (508)، ديدا (264)

سلسلة اللاهزيمة

اشتهر فلامنجو بخوض 52 مباراة متتالية من دون خسارة في جميع المسابقات بين 1978-79، بقيادة الجيل الذهبي الذي ضم زيكو وجونيور.



