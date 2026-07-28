تتجه أكثر الفرق الأسطورية في الكويت إلى الإمارات هذا الصيف، وقد بدأ عشاق الموسيقى الخليجية بالفعل في ترقب الموعد. ويصل عرض «Miami Show» إلى «Coca-Cola Arena» يوم السبت 29 أغسطس 2026، حاملاً معه عقودًا من الأغاني الناجحة ولمسة جديدة تعتمد على تفاعل الجمهور داخل أحد أكبر الأماكن المغلقة في دبي.

ومنذ تأسيسها في عام 1991، أصبحت «Miami Band» واحدة من أكثر الفرق شهرة في البوب الخليجي، بفضل أغانٍ مثل «Bastans» و«Ya Omri Ana» و«Ya Helwakom»، التي رافقت أجيالًا من المستمعين في أنحاء المنطقة. ويُقدَّم «Miami Show» على أنه أكثر من مجرد أمسية حنين إلى الماضي، إذ يتضمن تفاعل الجمهور ضمن صيغة العرض مع توزيعيات جديدة منسوجة داخل الكتالوج الكلاسيكي للفرقة. كما يأتي الحفل ضمن فعاليات «Dubai Summer Surprises»، ما يعني أنه يقام في فترة مزدحمة أصلًا بالأحداث الكبرى في مختلف أنحاء المدينة.

GOAL تستعرض لكم كل التفاصيل التي تحتاجون إليها بشأن المواعيد والأسعار وكيفية الشراء، حتى تحجزوا مقاعدكم قبل نفاد التذاكر الأفضل سعرًا.

متى يقام Miami Show Dubai؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 8:30 مساءً Miami Show Dubai Coca-Cola Arena، City Walk، دبي التذاكر

سيتم تأكيد فتح الأبواب ومواعيد الدخول الدقيقة مع اقتراب موعد العرض، لكن بداية الحفل نفسه محددة عند الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي. ونظرًا إلى شعبية هذا المكان في استضافة حفلات البوب الخليجي، يُنصح الجمهور بعدم تأجيل الحجز حتى اللحظة الأخيرة.

أين يمكن شراء تذاكر Miami Show Dubai؟

المكان الرسمي والأكثر أمانًا لشراء تذاكر Miami Show Dubai هو Platinumlist، وهو شريك التذاكر المعتمد للفعالية. ويضمن الشراء مباشرة عبر Platinumlist أن تكون تذاكرك صالحة للدخول، كما يحميك من المخاطر المرتبطة بمواقع إعادة البيع.

تُباع التذاكر وفق مبدأ أسبقية الحجز، وتميل الأسعار إلى الارتفاع مع نفاد المخزون في الفئات الأرخص، لذلك تعني الحجوزات المبكرة عادة قيمة أفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر Miami Show Dubai؟

تنقسم أسعار تذاكر Miami Show Dubai إلى ثماني فئات، ما يمنح الجمهور نطاقًا واضحًا من الخيارات بحسب الميزانية ومدى القرب من المسرح:

Bronze: ابتداءً من 195 درهمًا إماراتيًا

Silver: ابتداءً من 295 درهمًا إماراتيًا

Gold: ابتداءً من 395 درهمًا إماراتيًا

Platinum: ابتداءً من 595 درهمًا إماراتيًا

Diamond: ابتداءً من 795 درهمًا إماراتيًا

VIP: ابتداءً من 1,025 درهمًا إماراتيًا

VVIP: ابتداءً من 1,195 درهمًا إماراتيًا

Royal: ابتداءً من 1,945 درهمًا إماراتيًا

كما هي الحال في معظم الحفلات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، فإن التذاكر الأقل سعرًا تكون أيضًا الأكثر محدودية من حيث العدد. وإذا كانت أولويتك هي الدخول بأفضل سعر ممكن، فإن الحجز المبكر عبر الرابط الرسمي لـ Platinumlist هو الخيار الأذكى. كما تُعرض الأسعار أيضًا بالدرهم الإماراتي عند إتمام الشراء، ويوفر Platinumlist خيار الدفع بالتقسيط عبر Tabby للجمهور الراغب في توزيع التكلفة.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر Miami Show Dubai؟

شراء تذاكر Miami Show Dubai عملية مباشرة. إليك الطريقة:

توجه إلى الصفحة الرسمية لفعالية Platinumlist Miami Show Dubai. اختر فئة التذكرة التي تفضلها وفقًا لميزانيتك وخيار الجلوس المناسب لك، بدءًا من الفئة الأرخص التي تبلغ نحو 195 درهمًا إماراتيًا. حدد عدد التذاكر المطلوبة. وتجدر الإشارة إلى أن أي زائر يقل عمره عن 16 عامًا يجب أن يكون برفقة شخص بالغ يبلغ 18 عامًا أو أكثر، كما أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم على سنة واحدة يحتاجون أيضًا إلى تذكرة دخول صالحة. أكمل الحجز باستخدام بطاقة دفع، أو اختر التقسيط عبر Tabby إذا كان متاحًا عند إتمام الشراء. راقب صندوق بريدك الإلكتروني. فعادة ما يتم إصدار التذاكر الإلكترونية بشكل رقمي خلال الأيام التي تسبق الفعالية، لذلك لا داعي للقلق إذا لم تصلك مباشرة بعد الحجز.

ونظرًا إلى حجم الطلب على حفلات البوب الخليجي في Coca-Cola Arena، وإلى السعر الافتتاحي المناسب نسبيًا لهذا العرض، يُشجَّع الجمهور على الحجز مبكرًا بدلًا من الانتظار لتجنب تفويت المقاعد الأرخص المتاحة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Coca-Cola Arena

تُعد Coca-Cola Arena واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية الداخلية في دبي، وتقع في قلب City Walk. ومنذ افتتاحها، رسخت مكانتها كإحدى الوجهات الأساسية في المنطقة للحفلات الكبرى والعروض الكوميدية والترفيه الحي، مع استضافتها بانتظام لأبرز الأسماء العالمية والإقليمية.

الوصول إليها سهل مهما كانت وسيلة تنقلك. وبالسيارة، يمكن الوصول إلى المكان بسهولة من شارع الشيخ زايد عبر المخرج 47 باتجاه شارع الصفا، مع وجود لافتات ترشد الزوار إلى City Walk. كما أن وسائل النقل العام متاحة بشكل جيد، ما يجعل الوصول إلى الساحة ممكنًا من دون الحاجة إلى القيادة.

وإذا كنت تخطط لركن سيارتك في الموقع، فمن الأفضل أن تضع ميزانية إضافية بسيطة، إذ يكون الموقف المدفوع مفعلًا حول المكان أثناء الفعاليات الكبرى. ويُنصح بالوصول قبل وقت كافٍ من موعد الانطلاق المحدد عند 8:30 مساءً، خصوصًا في عرض يشهد طلبًا مرتفعًا مثل هذا، لإتاحة الوقت لإجراءات الدخول والعثور على مقعدك.

وللاطلاع على القائمة الكاملة بالأغراض المحظورة وسياسات المكان، يُنصح الجمهور بمراجعة الإرشادات الرسمية الخاصة بـ Coca-Cola Arena قبل العرض. وتذكر أن التذاكر التي يتم شراؤها عبر القنوات الرسمية تأتي مع حماية من الاحتيال، لذلك احرص دائمًا على الحجز عبر رابط Platinumlist الموثق لضمان الدخول.

ومع واحدة من أكثر الفرق الحية استمرارية في الخليج، وأمسية قائمة على مشاركة الجمهور، وأسعار تذاكر تبدأ من 195 درهمًا إماراتيًا بما يلائم الميزانية، يبدو أن Miami Show Dubai في طريقه ليكون أحد أبرز محطات جدول Dubai Summer Surprises هذا الصيف. احجز مقعدك عبر الصفحة الرسمية لـ Platinumlist قبل نفاد التذاكر الأفضل قيمة.