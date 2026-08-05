كيفية شراء تذاكر طرابزون سبور لمشاهدة محمد صلاح: أسعار ومباريات الدوري التركي الممتاز 2026/27

نجح طرابزون سبور في إتمام واحدة من أكبر صفقات الانتقال في كرة القدم العالمية هذا الصيف، بعدما اتفق على عقد لمدة عامين مع أسطورة ليفربول محمد صلاح عقب انتقاله المجاني الضخم إلى تركيا. وصول النجم المصري إلى ساحل البحر الأسود أحدث هزة كبيرة في الدوري التركي الممتاز Trendyol Süper Lig، وحوّل طرابزون سبور فورًا إلى واحد من أكثر الفرق جذبًا للاهتمام في كرة القدم الأوروبية لموسم 2026/27.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على تذاكر المباريات البيتية لمشاهدة صلاح بقميص طرابزون سبور على الفور، لكن GOAL يوفر لك كل ما تحتاجه. من جداول المباريات المحدثة وفئات أسعار التذاكر إلى نصائح خاصة حول كيفية العثور سريعًا على المقاعد، يستعرض هذا الدليل كل ما يجب أن تعرفه لضمان مكانك في الملعب لمشاهدة محمد صلاح في الملعب.

ما نعرفه عن انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور

أكمل محمد صلاح انتقاله إلى طرابزون سبور لاعبًا حرًا بعد تسع سنوات قضاها مع ليفربول، سجل خلالها 257 هدفًا في 442 مباراة وأصبح أحد أيقونات الدوري الإنجليزي الممتاز. وأصبح المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا متاحًا بعدما تم إنهاء عقده في أنفيلد مبكرًا بالتراضي، وكان قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى بشكتاش قبل أن تنهار تلك الصفقة بسبب خلافات مالية وحقوق الصورة، ما فتح الباب أمام طرابزون سبور لإتمام خطف مذهل للصفقة.

وصل صلاح إلى إسطنبول من أجل الفحص الطبي قبل أن يتوجه إلى طرابزون لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بعقد يمتد لعامين. وهو ينضم إلى فريق طرابزون سبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي الممتاز، ليضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي، وسيقود الآن مساعي النادي نحو أول لقب دوري منذ 2021/22.

كان موسم صلاح 2024/25 مع ليفربول واحدًا من أعظم المواسم الفردية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فاز بالحذاء الذهبي وجائزة صانع الألعاب وجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم نفسه، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب تحقيقه. ووصوله إلى Papara Park يجعل مباريات طرابزون سبور البيتية في موسم 2026/27 من بين الأكثر طلبًا في كرة القدم التركية.

متى يلعب طرابزون سبور؟

يخوض طرابزون سبور جدولًا محليًا مزدحمًا طوال موسم 2026/27، إذ ينافس في الدوري التركي الممتاز Trendyol Süper Lig إلى جانب احتمال مشوار في كأس تركيا Türkiye Kupası.

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر السبت، 15 أغسطس 2026 · 4:00 مساءً قاسم باشا ضد طرابزون سبور ملعب رجب طيب أردوغان، إسطنبول التذاكر الأحد، 23 أغسطس 2026 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد باشاك شهير Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 30 أغسطس 2026 · 5:00 مساءً أمد سبورتيڤ ضد طرابزون سبور ملعب دياربكر، دياربكر التذاكر الأحد، 6 سبتمبر 2026 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد غنتشليربيرليغي Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 13 سبتمبر 2026 · 5:00 مساءً قونيا سبور ضد طرابزون سبور ملعب قونية الكبرى، قونية التذاكر الأحد، 20 سبتمبر 2026 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد غلطة سراي Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 11 أكتوبر 2026 · 5:00 مساءً سامسون سبور ضد طرابزون سبور ملعب سامسون 19 مايو، سامسون التذاكر الأحد، 18 أكتوبر 2026 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد بشكتاش Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 25 أكتوبر 2026 · 6:00 مساءً ريزة سبور ضد طرابزون سبور ملعب تشايكور ديدي، ريزه التذاكر الأحد، 1 نوفمبر 2026 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد غازي عنتاب FK Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 8 نوفمبر 2026 · 6:00 مساءً ألانيا سبور ضد طرابزون سبور ملعب ألانيا أوبا، أنطاليا التذاكر الأحد، 22 نوفمبر 2026 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد أيوب سبور Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 29 نوفمبر 2026 · 6:00 مساءً غوزتبه ضد طرابزون سبور ملعب غورسال أكسل، إزمير التذاكر الأحد، 6 ديسمبر 2026 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد تشوروم FK Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 13 ديسمبر 2026 · 6:00 مساءً فنربخشة ضد طرابزون سبور ملعب شوكرو ساراج أوغلو، إسطنبول التذاكر الأحد، 20 ديسمبر 2026 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد كوجالي سبور Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 17 يناير 2027 · 6:00 مساءً أرضروم سبور FK ضد طرابزون سبور ملعب كاظم كارابكير، أرضروم التذاكر الأحد، 24 يناير 2027 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد قاسم باشا Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 31 يناير 2027 · 6:00 مساءً باشاك شهير ضد طرابزون سبور ملعب باشاك شهير فاتح تريم، إسطنبول التذاكر الأحد، 7 فبراير 2027 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد أمد سبورتيڤ Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 14 فبراير 2027 · 6:00 مساءً غنتشليربيرليغي ضد طرابزون سبور ملعب إريامان، أنقرة التذاكر الأحد، 21 فبراير 2027 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد قونيا سبور Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 28 فبراير 2027 · 6:00 مساءً غلطة سراي ضد طرابزون سبور RAMS Park، إسطنبول التذاكر الأحد، 7 مارس 2027 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد سامسون سبور Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 14 مارس 2027 · 6:00 مساءً بشكتاش ضد طرابزون سبور ملعب توبراش (فودافون بارك)، إسطنبول التذاكر الأحد، 21 مارس 2027 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد ريزة سبور Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 4 أبريل 2027 · 5:00 مساءً غازي عنتاب FK ضد طرابزون سبور ملعب غازي عنتاب، غازي عنتاب التذاكر الأحد، 11 أبريل 2027 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد ألانيا سبور Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 18 أبريل 2027 · 5:00 مساءً أيوب سبور ضد طرابزون سبور ملعب رجب طيب أردوغان، إسطنبول التذاكر الأحد، 25 أبريل 2027 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد غوزتبه Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 2 مايو 2027 · 5:00 مساءً تشوروم FK ضد طرابزون سبور ملعب مدينة تشوروم، تشوروم التذاكر الأحد، 9 مايو 2027 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد فنربخشة Papara Park، طرابزون التذاكر الأحد، 16 مايو 2027 · 5:00 مساءً كوجالي سبور ضد طرابزون سبور ملعب كوجالي، كوجالي التذاكر الأحد، 23 مايو 2027 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد أرضروم سبور FK Papara Park، طرابزون التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر طرابزون سبور؟

يمكن الحصول على تذاكر مباريات طرابزون سبور عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات بيع التذاكر الثانوية المعتمدة. وتتم المبيعات الرسمية في تركيا بشكل أساسي عبر Passolig، وهو نظام التعريف الإلزامي للمشجعين وبيع التذاكر المعتمد في مختلف درجات كرة القدم التركية الكبرى. ويحتاج المشجعون عادة إلى بطاقة Passolig سارية ومرتبطة بطرابزون سبور من أجل شراء التذاكر مباشرة من مكتب تذاكر النادي خلال فترات الطرح العام.

ومع ذلك، فإن الحصول على بطاقة Passolig محلية والتعامل مع طوابير البيع المسبق الرسمية قد يكون صعبًا في كثير من الأحيان بالنسبة للمشجعين الدوليين أو السياح الذين يزورون تركيا من أجل مباراة واحدة في عطلة نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن يصبح هذا التحدي أكثر وضوحًا الآن مع تسليط الأضواء العالمية على النادي بعد التعاقد مع صلاح. وغالبًا ما تؤدي إجراءات التسجيل في Passolig، وفحوصات الهوية، والجداول الصارمة لطرح التذاكر إلى نفادها سريعًا في المباريات الكبيرة، ومع وجود صلاح الآن في صفوف الفريق، توقع أن يزداد هذا الطلب أكثر، خاصة في مباريات غلطة سراي وبشكتاش وفنربخشة.

وبالنسبة لبديل سريع وسهل من دون تعقيدات، يمكن للمشجعين حجز تذاكر موثقة من السوق الثانوية مباشرة عبر منصات موثوقة مثل StubHub. ويتيح الشراء عبر الإنترنت من خلال الأسواق الثانوية للمشجعين الدوليين مقارنة المقاعد عبر مختلف فئات الملعب، وضمان الدخول قبل يوم المباراة بوقت طويل، وإتمام عمليات الشراء بسلاسة بالعملة المفضلة لديهم.

الخيار الأساسي: منصة التذاكر الرسمية Passolig (تتطلب تسجيلًا نشطًا في Passolig والتحقق من الهوية التركية أو جواز السفر الأجنبي)

السوق الثانوية وإعادة البيع: StubHub تذاكر طرابزون سبور (وصول فوري عبر الإنترنت، واختيار مضمون للمقاعد، ومثالي للمشجعين القادمين من الخارج)

شباك التذاكر في الملعب: يقع في مجمع شينول غونيش الرياضي في أيام المباريات (رهناً بتوافر المقاعد المتبقية)

كم تبلغ أسعار تذاكر طرابزون سبور؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات طرابزون سبور بحسب المنافس وفئة المدرج وتصنيف المباراة. وتبدأ أرخص خيارات التذاكر في المدرجات خلف المرمى، ما يجعل حضور مباريات الدوري التركي الممتاز مباشرة في المتناول وبأسعار معقولة للغاية مقارنة بالدوريات الكبرى في أوروبا الغربية. وتُجرى جميع الأسعار الرسمية وأسعار السوق بالليرة التركية (TRY).

توفر مباريات الدوري العادية ضد فرق وسط الجدول أفضل قيمة للمشجعين الباحثين عن خيارات اقتصادية، لكن توقع أن تميل الأسعار عمومًا إلى الارتفاع هذا الموسم بسبب تأثير صلاح، خاصة في ظهوره البيتي الأول ومباريات الديربي الكبرى. وعادة ما تقدم الفئتان 3 و4 خلف المرميين أرخص خيارات التذاكر. أما المقاعد المميزة المركزية على امتداد المدرج الرئيسي فتأتي بأسعار أعلى بسبب أفضلية الرؤية وقربها من مقاعد البدلاء. وتحمل المباريات الكبيرة ضد غلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش، الآن مع الجاذبية الإضافية التي يمثلها صلاح، تسعيرًا ديناميكيًا أعلى عبر جميع الفئات بسبب الطلب الهائل.

مدرج خلف المرمى (Kale Arkası): 300 TRY إلى 600 TRY (أرخص نقطة دخول للتذاكر لتجربة جماهيرية اقتصادية)

الزوايا والمدرجات الرئيسية العلوية (Maraton Üst): 650 TRY إلى 1,200 TRY (توازن رائع بين السعر والرؤية)

المدرج الرئيسي السفلي (Maraton Alt & VIP): 1,500 TRY إلى 4,500 TRY (رؤية مميزة قرب خط الوسط)

الضيافة التنفيذية وصالات Skybox: 5,000 TRY+ (تشمل وجبات مجانية، ومقاعد خاصة، ودخولًا حصريًا إلى الصالات)

وللعثور على أفضل تذكرة متاحة للمباراة التي تفضلها، خاصة في أي من أولى مباريات صلاح، يُنصح المشجعون بتصفح العروض الثانوية المتاحة على StubHub مبكرًا قبل حدوث ارتفاعات الأسعار مع اقتراب يوم المباراة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن طرابزون سبور

تأسس طرابزون سبور في عام 1967 من خلال اندماج عدة أندية محلية، ويتمتع بمكانة أسطورية في تاريخ الرياضة التركية. واشتهر بأنه أول نادٍ من خارج إسطنبول يفوز بلقب الدوري التركي الممتاز في موسم 1975/76، كاسرًا احتكارًا طويل الأمد للعاصمة ومثبتًا نفسه باعتباره العملاق الرابع الأيقوني في كرة القدم التركية. ويُعرف النادي بشكل دارج باسم Bordo-Mavililer بسبب ألوان قميصه المميزة العنابية والزرقاء، ويملك هوية إقليمية شديدة الشغف متجذرة في مجتمع البحر الأسود.

حقق طرابزون سبور سبعة ألقاب في الدوري التركي الممتاز، وتسعة ألقاب في كأس تركيا، وعشرة ألقاب في كأس السوبر التركية عبر تاريخه. وأشعل آخر تتويج له بلقب الدوري في 2021/22 احتفالات حول العالم بين الجاليات الواسعة لطرابزون، ما أظهر الامتداد العالمي الهائل للنادي، وهو حضور عالمي يبدو أنه على وشك أن ينمو أكثر بكثير مع ارتداء محمد صلاح، أحد أكثر لاعبي كرة القدم شهرة على هذا الكوكب، القميص العنابي والأزرق الآن.

الاسم الكامل للنادي: Trabzonspor Kulübü

الألقاب: Bordo-Mavililer (العنابيون والزرق)، Karadeniz Fırtınası (عاصفة البحر الأسود)

تاريخ التأسيس: 2 أغسطس 1967

أبرز المنافسات: غلطة سراي، فنربخشة، بشكتاش، والمنافس الإقليمي تشايكور ريزه سبور

أبرز الألقاب: 7 ألقاب دوري تركي ممتاز، 9 كؤوس تركية، 10 كؤوس سوبر تركية

أبرز صفقة في 2026/27: محمد صلاح (انتقال مجاني من ليفربول)

تُعد أيام المباريات في طرابزون أيقونية بسبب الاحتفال الشهير في الدقيقة 61. ففي كل مباراة، عندما تصل الساعة إلى الدقيقة 61، في إشارة إلى رقم لوحة طرابزون 61، ينفجر الملعب بالكامل بهتافات مذهلة وعروض للقصاصات الورقية والأضواء. ومع وجود محمد صلاح الآن في الفريق، توقع أن يصبح هذا التقليد أكثر صخبًا من أي وقت مضى هذا الموسم.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Papara Park

يخوض طرابزون سبور مبارياته البيتية في Papara Park، الواقع داخل مجمع شينول غونيش الرياضي الحديث، وهنا يُتوقع أن يسجل محمد صلاح ظهوره الأول مع النادي أمام جماهير طرابزون. وقد شُيد هذا الملعب العالمي على أرض مستصلحة من البحر الأسود، وافتُتح في ديسمبر 2016، ويمثل واحدًا من أكثر الملاعب الحديثة تميزًا في المنطقة. وسُمي تكريمًا لحارس المرمى والمدرب التركي الأسطوري شينول غونيش، ويتميز بسقف غشائي شفاف يضيء بقوة في المباريات الليلية.

يتسع الملعب لنحو 41,000 متفرج، ويتميز بتصميم أنيق من مستويين صُمم خصيصًا لإبقاء مقاعد الجماهير أقرب ما يمكن إلى أرضية الملعب. ويجلس المتفرجون خلف المرميين على بعد 10 أمتار فقط من الملعب، ما يصنع أجواء صاخبة ومكثفة ترهب المنافسين الزائرين، وهي أجواء تبدو مرشحة لأن تصبح أكثر اشتعالًا حين ينزل صلاح إلى أرض الملعب للمرة الأولى.

اسم الملعب: Papara Park (مجمع شينول غونيش الرياضي)

الموقع: أكيازي، طرابزون، تركيا

السعة: 41,000 مقعد

أرضية الملعب: عشب هجين

الافتتاح: 18 ديسمبر 2016

يُعد الوصول إلى الملعب سهلًا بالنسبة للزوار المقيمين في وسط طرابزون. وتنطلق حافلات النقل المخصصة لأيام المباريات (Dolmuş) بشكل متكرر على الطريق الساحلي السريع من وسط المدينة مباشرة إلى مدخل مجمع أكيازي. كما تتوافر سيارات الأجرة بسهولة، بينما يمكن للمشجعين القادمين بالسيارة استخدام مرافق مواقف السيارات في المجمع. والوصول قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة يتيح وقتًا كافيًا للاستمتاع بأكشاك طعام الشارع قبل المباراة واستيعاب الأجواء المذهلة المحيطة بالواجهة الساحلية، ومع توقع أن يجذب وصول محمد صلاح أعدادًا قياسية من الجماهير، لم يكن الوصول المبكر أكثر أهمية من الآن.