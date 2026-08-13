هل يستطيع كريس وايلدر قيادة شيفيلد يونايتد مجددًا إلى أرض الأحلام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ مع تشكيلة تضم أسماء مثل باتريك بامفورد وهاريسون بروز، يبقى حلم العودة إلى ويمبلي، ولكن بنتيجة مختلفة هذه المرة، حيًا بقوة.

يمكنك أن تكون حاضرًا في برامال لين لمعرفة ذلك. كيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة شيفيلد يونايتد خلال موسم 2026/27؟ دع GOAL يقدم لك الدليل الكامل.

مباريات شيفيلد يونايتد القادمة في موسم 2026/27

كيف تشتري تذاكر شيفيلد يونايتد لموسم 2026/27؟

توجد عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات شيفيلد يونايتد، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية. ويمكنك عادة شراء هذه التذاكر عبر البوابة الرسمية للنادي على موقعه الإلكتروني.

تميل أندية كرة القدم البريطانية إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية ثم لأعضاء النادي، الذين غالبًا ما يتم ترتيبهم حسب نقاط الولاء من المشتريات السابقة وأخيرًا، للجمهور خلال فترة «البيع العام».

تتراوح عضويات شيفيلد يونايتد من 20 جنيهًا إسترلينيًا لفئة «Junior Blades» إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا لفئة «Blade Member+». وتوفر جميع العضويات مزايا تشمل أولوية مبكرة للوصول إلى تذاكر المباريات، وتذاكر مخفضة للمباريات على الأرض، ودخولًا مجانيًا إلى مباريات فريق تحت 21 عامًا التي تُقام في برامال لين.

كم تبلغ أسعار تذاكر شيفيلد يونايتد لموسم 2026/27؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر شيفيلد يونايتد في برامال لين على أساس كل مباراة على حدة، يتم تصنيف كل مباراة ضمن الفئات Cat A* أو Cat A أو Cat B، مع أسعار للبالغين تتراوح بين 30 و46 جنيهًا إسترلينيًا.

تُطبق أسعار مخفضة على كبار السن (+60)، والمشجعين من ذوي الإعاقة، والشباب/الطلاب (تحت 22 عامًا)، ومن هم دون 18 عامًا، وأعضاء Junior Blades في جميع مناطق الملعب المخصصة للمباريات البيتية.

كيف تحصل على التذاكر الموسمية لشيفيلد يونايتد؟

التذكرة الموسمية هي الطريقة الوحيدة لضمان وجودك في برامال لين لكل مباراة بيتية لشيفيلد يونايتد في التشامبيونشيب خلال موسم 2026/27.

وبالإضافة إلى ضمان مقاعد محجوزة في المدرجات لجميع مباريات الدوري الـ23، باستثناء مباريات الكأس أو البلاي أوف، يحصل كل حامل تذكرة موسمية على 2700 نقطة ولاء، ما يعزز فرصه في شراء تذاكر المباريات الخارجية الكبرى أو مواجهات الكأس.

أين يمكنني الإقامة بالقرب من برامال لين؟

توجد فنادق وخيارات إقامة متعددة للزوار حول برامال لين وفي أنحاء شيفيلد خلال زيارتهم.

تُظهر الخريطة التفاعلية أدناه الخيارات المتاحة بالقرب من الملعب، كما أن شبكات النقل في المدينة تعني أيضًا أنه من الممكن الإقامة على مسافة أبعد ضمن تجربة يوم المباراة:

تاريخ برامال لين

برامال لين هو ملعب كرة قدم في شيفيلد، جنوب يوركشاير. ويُعد مقر شيفيلد يونايتد منذ تأسيس النادي في عام 1889، وهو أقدم ملعب كبير في العالم لا يزال يستضيف مباريات كرة قدم احترافية.

ويُعد برامال لين واحدًا من ملعبين فقط، والآخر هو ذا أوفال، استضافا مباريات دولية لمنتخب إنجلترا في كرة القدم، ومباراة كريكيت Test لإنجلترا في عام 1902، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إعادة 1912.

وخضع الملعب لتجديدات واسعة في أعقاب تقرير تايلور، وتحول إلى ملعب بمقاعد كاملة في عام 1994، بسعة تبلغ 32050 متفرجًا. وخلال عام 2022، استضاف مباريات بطولة أمم أوروبا للسيدات، بما في ذلك نصف النهائي بين إنجلترا والسويد.