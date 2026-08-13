هل يستطيع كريس وايلدر قيادة شيفيلد يونايتد مجددًا إلى أرض الأحلام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ مع تشكيلة تضم أسماء مثل باتريك بامفورد وهاريسون بروز، يبقى حلم العودة إلى ويمبلي، ولكن بنتيجة مختلفة هذه المرة، حيًا بقوة.
يمكنك أن تكون حاضرًا في برامال لين لمعرفة ذلك. كيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة شيفيلد يونايتد خلال موسم 2026/27؟ دع GOAL يقدم لك الدليل الكامل.
مباريات شيفيلد يونايتد القادمة في موسم 2026/27
|التاريخ والوقت
|المباراة
|الموقع
|التذاكر
|السبت 15 أغسطس 2026، 17:30
|شيفيلد يونايتد ضد برمنجهام سيتي
|برامال لين، شيفيلد
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|السبت 22 أغسطس 2026، 15:00
|سوانزي سيتي ضد شيفيلد يونايتد
|ملعب Swansea.com، سوانزي
|اشترِ التذاكر
|السبت 29 أغسطس 2026، 15:00
|كارديف سيتي ضد شيفيلد يونايتد
|ملعب كارديف سيتي، كارديف
|اشترِ التذاكر
|الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 19:45
|شيفيلد يونايتد ضد بولتون واندررز
|برامال لين، شيفيلد
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|السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00
|شيفيلد يونايتد ضد نورويتش سيتي
|برامال لين، شيفيلد
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|الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 19:45
|بلاكبيرن روفرز ضد شيفيلد يونايتد
|إيوود بارك، بلاكبيرن
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|الأحد 13 سبتمبر 2026، 12:00
|شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون واندررز
|برامال لين، شيفيلد
|اشترِ التذاكر
|السبت 19 سبتمبر 2026، 12:30
|ستوك سيتي ضد شيفيلد يونايتد
|ملعب bet365، ستوك أون ترينت
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|السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00
|شيفيلد يونايتد ضد لينكولن سيتي
|برامال لين، شيفيلد
|اشترِ التذاكر
|الأربعاء 14 أكتوبر 2026، 19:45
|بورتسموث ضد شيفيلد يونايتد
|فراتون بارك، بورتسموث
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|السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00
|بريستول سيتي ضد شيفيلد يونايتد
|أشتون جيت، بريستول
|اشترِ التذاكر
|السبت 24 أكتوبر 2026، 12:30
|شيفيلد يونايتد ضد ديربي كاونتي
|برامال لين، شيفيلد
|اشترِ التذاكر
|الجمعة 30 أكتوبر 2026، 20:00
|شيفيلد يونايتد ضد ريكسهام
|برامال لين، شيفيلد
|اشترِ التذاكر
|الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، 19:45
|بريستون نورث إند ضد شيفيلد يونايتد
|ديبديل، بريستون
|اشترِ التذاكر
|السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00
|تشارلتون أثليتيك ضد شيفيلد يونايتد
|ذا فالي، لندن
|اشترِ التذاكر
|السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00
|شيفيلد يونايتد ضد واتفورد
|برامال لين، شيفيلد
|اشترِ التذاكر
|الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، 19:45
|شيفيلد يونايتد ضد ساوثهامبتون
|برامال لين، شيفيلد
|اشترِ التذاكر
|السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00
|كوينز بارك رينجرز ضد شيفيلد يونايتد
|لوفتوس رود، لندن
|اشترِ التذاكر
|الجمعة 4 ديسمبر 2026، 20:00
|شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد
|برامال لين، شيفيلد
|اشترِ التذاكر
|الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، 19:45
|ميلوول ضد شيفيلد يونايتد
|ذا دين، لندن
|اشترِ التذاكر
|السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00
|شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي
|برامال لين، شيفيلد
|اشترِ التذاكر
|الجمعة 18 ديسمبر 2026، 20:00
|وست بروميتش ألبيون ضد شيفيلد يونايتد
|ذا هاوثورنس، وست بروميتش
|اشترِ التذاكر
|السبت 26 ديسمبر 2026، 12:30
|شيفيلد يونايتد ضد ميدلسبره
|برامال لين، شيفيلد
|اشترِ التذاكر
|الثلاثاء 29 ديسمبر 2026، 19:45
|ديربي كاونتي ضد شيفيلد يونايتد
|برايد بارك، ديربي
|اشترِ التذاكر
|الجمعة 1 يناير 2027، 17:30
|بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد
|تيرف مور، بيرنلي
|اشترِ التذاكر
كيف تشتري تذاكر شيفيلد يونايتد لموسم 2026/27؟
توجد عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات شيفيلد يونايتد، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية. ويمكنك عادة شراء هذه التذاكر عبر البوابة الرسمية للنادي على موقعه الإلكتروني.
- تميل أندية كرة القدم البريطانية إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل:
- أولًا لحاملي التذاكر الموسمية
- ثم لأعضاء النادي، الذين غالبًا ما يتم ترتيبهم حسب نقاط الولاء من المشتريات السابقة
- وأخيرًا، للجمهور خلال فترة «البيع العام».
تتراوح عضويات شيفيلد يونايتد من 20 جنيهًا إسترلينيًا لفئة «Junior Blades» إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا لفئة «Blade Member+». وتوفر جميع العضويات مزايا تشمل أولوية مبكرة للوصول إلى تذاكر المباريات، وتذاكر مخفضة للمباريات على الأرض، ودخولًا مجانيًا إلى مباريات فريق تحت 21 عامًا التي تُقام في برامال لين.
كم تبلغ أسعار تذاكر شيفيلد يونايتد لموسم 2026/27؟
بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر شيفيلد يونايتد في برامال لين على أساس كل مباراة على حدة، يتم تصنيف كل مباراة ضمن الفئات Cat A* أو Cat A أو Cat B، مع أسعار للبالغين تتراوح بين 30 و46 جنيهًا إسترلينيًا.
تُطبق أسعار مخفضة على كبار السن (+60)، والمشجعين من ذوي الإعاقة، والشباب/الطلاب (تحت 22 عامًا)، ومن هم دون 18 عامًا، وأعضاء Junior Blades في جميع مناطق الملعب المخصصة للمباريات البيتية.
كيف تحصل على التذاكر الموسمية لشيفيلد يونايتد؟
التذكرة الموسمية هي الطريقة الوحيدة لضمان وجودك في برامال لين لكل مباراة بيتية لشيفيلد يونايتد في التشامبيونشيب خلال موسم 2026/27.
وبالإضافة إلى ضمان مقاعد محجوزة في المدرجات لجميع مباريات الدوري الـ23، باستثناء مباريات الكأس أو البلاي أوف، يحصل كل حامل تذكرة موسمية على 2700 نقطة ولاء، ما يعزز فرصه في شراء تذاكر المباريات الخارجية الكبرى أو مواجهات الكأس.
أين يمكنني الإقامة بالقرب من برامال لين؟
توجد فنادق وخيارات إقامة متعددة للزوار حول برامال لين وفي أنحاء شيفيلد خلال زيارتهم.
تُظهر الخريطة التفاعلية أدناه الخيارات المتاحة بالقرب من الملعب، كما أن شبكات النقل في المدينة تعني أيضًا أنه من الممكن الإقامة على مسافة أبعد ضمن تجربة يوم المباراة:
تاريخ برامال لين
برامال لين هو ملعب كرة قدم في شيفيلد، جنوب يوركشاير. ويُعد مقر شيفيلد يونايتد منذ تأسيس النادي في عام 1889، وهو أقدم ملعب كبير في العالم لا يزال يستضيف مباريات كرة قدم احترافية.
ويُعد برامال لين واحدًا من ملعبين فقط، والآخر هو ذا أوفال، استضافا مباريات دولية لمنتخب إنجلترا في كرة القدم، ومباراة كريكيت Test لإنجلترا في عام 1902، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إعادة 1912.
وخضع الملعب لتجديدات واسعة في أعقاب تقرير تايلور، وتحول إلى ملعب بمقاعد كاملة في عام 1994، بسعة تبلغ 32050 متفرجًا. وخلال عام 2022، استضاف مباريات بطولة أمم أوروبا للسيدات، بما في ذلك نصف النهائي بين إنجلترا والسويد.