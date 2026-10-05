تستعد أيقونة البوب اللاتيني العالمية شاكيرا للصعود إلى المسرح حول العالم ضمن جولتها العالمية المبهرة Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

وتواصل النجمة الكولومبية، المعروفة برقصها الحيوي وأغانيها الشهيرة التي تصدرت القوائم مثل Hips Don't Lie وWhenever, Wherever، تحطيم أرقام شباك التذاكر في الملاعب والصالات حول العالم.

ومع نفاد التذاكر بسرعة في كل محطة من محطات الجولة، يقدم GOAL كل التفاصيل الخاصة بمواعيد الجولة والأسعار وكيفية حجز مقاعدك الآن.

متى تكون شاكيرا؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر 2 أكتوبر 2026 الساعة 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 3 أكتوبر 2026 الساعة 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 4 أكتوبر 2026 الساعة 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 9 أكتوبر 2026 الساعة 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 10 أكتوبر 2026 الساعة 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 11 أكتوبر 2026 الساعة 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 21 نوفمبر 2026 الساعة 8:00 مساءً Offlimits Music Festival Etihad Park، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر 28 نوفمبر 2026 الساعة 8:00 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour أهرامات الجيزة، القاهرة، مصر التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر شاكيرا؟

طُرحت التذاكر الرسمية لجولة شاكيرا Las Mujeres Ya No Lloran World Tour عبر Ticketmaster، وهو الموزع الأساسي لتذاكر حفلاتها الدولية. ويمكن للجماهير التي تبحث عن تذاكر مباشرة بالسعر الأصلي مراجعة Ticketmaster للاطلاع على الطروحات الأساسية المتاحة.

وإذا لم تتمكن من الحصول على التذاكر خلال المبيعات الأولية، فإن StubHub هو الخيار المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت. ويوفر StubHub لرواد الحفلات منصة سهلة لتصفح أقسام المقاعد المتاحة حول العالم.

كم تبلغ أسعار تذاكر شاكيرا؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية على Ticketmaster من 85 دولارًا أمريكيًا للمقاعد العامة في المستويات العلوية، بينما تتراوح أسعار تذاكر المستويات الأدنى وأرضية القاعة بين 180 و350 دولارًا أمريكيًا بحسب المدينة والمكان.

وفي حال نفاد الطروحات الرسمية العامة، توفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، بأسعار تبدأ من نحو 109 دولارات أمريكية.

إليك ملخصًا سريعًا للأسعار الابتدائية:

المستوى العلوي القياسي (رسمي): يبدأ من 85 دولارًا أمريكيًا

المستوى الأدنى وأرضية القاعة (رسمي): من 180 إلى 350 دولارًا أمريكيًا

الدخول العام في السوق الثانوية (StubHub): يبدأ من 109 دولارات أمريكية

كل ما تحتاج إلى معرفته عن شاكيرا

لا تزال شاكيرا واحدة من أنجح الفنانات اللاتينيات العابرين للأنماط الموسيقية في تاريخ الموسيقى، مع عدد من جوائز Grammy وعقود من الأغاني العالمية الناجحة. وتحتفي جولتها Las Mujeres Ya No Lloran World Tour بألبومها الذي نال إشادة نقدية إلى جانب الأعمال الأيقونية المفضلة لدى الجماهير.

ويتضمن كل حفل إنتاجًا مسرحيًا متطورًا للغاية، وتصميمات رقص معقدة، وسلسلة متواصلة من الأغاني الحماسية الناجحة. ومع امتلاء سعات الأماكن بسرعة، يُنصح الجماهير بالتخطيط مسبقًا وحجز التذاكر مبكرًا.

وتوصي أماكن إقامة الحفلات بالوصول قبل وقت العرض بوقت كافٍ لتجاوز الفحوصات الأمنية والعثور على المقاعد بسلاسة قبل بدء العرض.