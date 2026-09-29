كيفية شراء تذاكر شاكيرا: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تستعد أيقونة البوب اللاتيني العالمية شاكيرا للصعود إلى المسرح حول العالم ضمن جولتها العالمية المبهرة Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

وتواصل النجمة الكولومبية، المعروفة برقصاتها الحيوية وأغانيها الأسطورية المتصدرة للقوائم مثل Hips Don't Lie وWhenever, Wherever، تحطيم أرقام شباك التذاكر في الملاعب والصالات على مستوى العالم.

ومع نفاد التذاكر بسرعة في كل محطة من محطات الجولة، يقدّم GOAL كل التفاصيل حول المواعيد والأسعار وكيفية حجز مقاعدك الآن.

متى تكون شاكيرا؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر 2 أكتوبر 2026 في 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 3 أكتوبر 2026 في 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 4 أكتوبر 2026 في 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 9 أكتوبر 2026 في 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 10 أكتوبر 2026 في 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 11 أكتوبر 2026 في 8:30 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music، مدريد، إسبانيا التذاكر 21 نوفمبر 2026 في 8:00 مساءً Offlimits Music Festival Etihad Park، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر 28 نوفمبر 2026 في 8:00 مساءً Las Mujeres Ya No Lloran World Tour أهرامات الجيزة، القاهرة، مصر التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر شاكيرا؟

طُرحت التذاكر الرسمية لجولة شاكيرا العالمية Las Mujeres Ya No Lloran World Tour عبر Ticketmaster، المورّد الأساسي للتذاكر لحفلاتها الدولية. ويمكن للجماهير الراغبة في الحصول على تذاكر مباشرة بالسعر الأساسي متابعة Ticketmaster لمعرفة الطروحات الأساسية المتاحة.

وإذا لم تتمكن من حجز التذاكر خلال المبيعات الأولية، فإن StubHub هو خيارك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت. ويمنح StubHub رواد الحفلات منصة سهلة للاطلاع على أقسام المقاعد المتاحة حول العالم.

كم تبلغ أسعار تذاكر شاكيرا؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية على Ticketmaster من 85 دولارًا أمريكيًا للمقاعد العامة في المستويات العلوية، بينما تتراوح أسعار تذاكر المستويات الأدنى وأرضية القاعة بين 180 و350 دولارًا أمريكيًا بحسب المدينة ومكان الحفل.

وإذا نفدت الحصص الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لحجز مقاعد اللحظات الأخيرة، بأسعار تبدأ من نحو 109 دولارات أمريكية.

إليك ملخصًا سريعًا للأسعار الابتدائية:

الفئة العلوية القياسية (رسمي): تبدأ من 85 دولارًا أمريكيًا

الفئة السفلية وأرضية القاعة (رسمي): من 180 إلى 350 دولارًا أمريكيًا

الدخول العام في السوق الثانوية (StubHub): يبدأ من 109 دولارات أمريكية

كل ما تحتاج إلى معرفته عن شاكيرا

لا تزال شاكيرا واحدة من أنجح الفنانات اللاتينيات اللواتي حققن عبورًا عالميًا في تاريخ الموسيقى، مع العديد من جوائز Grammy وعقود من الأغاني الناجحة عالميًا. وتحتفي جولتها العالمية Las Mujeres Ya No Lloran World Tour بألبومها الذي نال إشادة نقدية إلى جانب الأعمال الأيقونية المفضلة لدى الجماهير.

ويشهد كل حفل إنتاجًا مسرحيًا متطورًا، وتصميمات رقص معقدة، وأغانٍ ناجحة مفعمة بالطاقة من دون توقف. ومع امتلاء سعات الأماكن بسرعة، يُنصح الجماهير بالتخطيط مسبقًا وحجز التذاكر مبكرًا.

وتوصي أماكن إقامة الحفلات بالوصول قبل وقت العرض بوقت كافٍ لاجتياز الفحوصات الأمنية والعثور على مقاعدكم بسهولة قبل بداية العرض.