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كيف تحصل على تذاكر سيلتيك ضد رينجرز لموسم 2026/27؟

تُعد تذاكر ديربي أولد فيرم من بين الأكثر طلبًا في عالم كرة القدم. ومع سعة سيلتيك بارك البالغة 60,411 متفرجًا، وملعب إيبروكس الذي يتسع لـ50,817، فإن الملعبين يمتلئان بالكامل بشكل معتاد قبل وقت طويل من يوم المباراة، خاصة في هذه المواجهة.

يجب أن تكون وجهتك الأولى دائمًا هي بوابات التذاكر الرسمية للأندية على موقعي سيلتيك ورينجرز.

ومع ذلك، وبسبب محدودية التذاكر المطروحة للبيع العام، يصبح من الصعب للغاية تأمين مقاعد ما لم تكن من حاملي التذاكر الموسمية أو ضمن إحدى خطط العضوية الرسمية.

احرص على مراجعة ضمانات الأصالة وسياسات حماية المشترين في كل منصة قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر سيلتيك ضد رينجرز؟

تختلف الأسعار الرسمية لتذاكر ديربي أولد فيرم بحسب المباراة وموقع المقعد، لكن يمكنك توقع أن تبدأ الأسعار العادية من نحو 45–65 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و30–40 جنيهًا إسترلينيًا للفئات المخفضة.

أما على مواقع إعادة البيع الثانوية، فقد ترتفع الأسعار بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب، وغالبًا ما تتجاوز 200 جنيه إسترليني للمقعد الواحد في المواقع المميزة أو أقسام الضيافة.

وللبقاء على اطلاع، اشترك في القوائم البريدية للناديين وتابع حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة إعلانات طرح التذاكر.

كيف يمكنني زيادة فرصي في الحصول على تذاكر سيلتيك ضد رينجرز؟

أقوى طريقة لزيادة فرصك في الحصول على تذاكر ديربي أولد فيرم بين سيلتيك ورينجرز هي التأكد من مواكبة كل التحديثات الصادرة من الناديين بشأن هذه المباراة.

ورغم أن معظم التذاكر تكون قد خُصصت بالفعل لحاملي التذاكر الموسمية، فقد يظل بإمكان الجماهير الحصول على تذكرة مباراة فردية.

تابع حسابات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، وحرص على متابعة بوابات التذاكر الرسمية للبقاء على علم بتوفر التذاكر لنسختي ديربي أولد فيرم هذا الموسم.

هل يمكنني شراء تذاكر سيلتيك ضد رينجرز عبر الإنترنت؟

يمكنك شراء تذاكر ديربي أولد فيرم بين سيلتيك ورينجرز عبر الإنترنت.

ستكون غالبية التذاكر المتاحة للجماهير، إن لم تكن الحصة بالكامل، متوفرة حصريًا عبر الإنترنت قبل كل مباراة هذا الموسم.

سجّل الدخول إلى بوابات التذاكر الرسمية للأندية للبقاء على اطلاع على التوفر، أو يمكنك النظر إلى الخيارات الثانوية مثل StubHub لمحاولة العثور على المقعد المناسب لك.

متى يجب أن أشتري تذاكر سيلتيك ضد رينجرز للحصول على مقاعد جيدة؟

نظرًا للاهتمام الكبير الذي يحظى به ديربي أولد فيرم من مزيج من الجماهير المحلية والمشجعين الدوليين، فإن فرص العثور على أي مقعد، فضلًا عن مقعد جيد، تبقى ضئيلة لمن يسعى للحصول على تذكرة.

ومع ذلك، فإن الراغبين في الحصول على أفضل مكان لهذه المواجهة بين سيلتيك ورينجرز ينبغي لهم الشراء في أقرب وقت ممكن، إن أمكن، من أجل اقتناص خيار أفضل.

تابع التحديثات عبر حسابات الأندية على وسائل التواصل الاجتماعي وبوابات التذاكر الرسمية لمواكبة فرص الشراء المحتملة لتذاكر ديربي أولد فيرم.

هل تتوفر تذاكر سيلتيك ضد رينجرز في الملعب يوم المباراة؟

نظرًا إلى حجم الطلب الكبير على ديربي أولد فيرم، بصرف النظر عن البطولة، فإنه من غير المألوف عمليًا في العصر الحديث أن يتمكن المشجعون من شراء التذاكر من الملعب يوم المباراة لمواجهات سيلتيك ورينجرز، إذ غالبًا ما تُباع المباريات بالكامل قبل وقت طويل من انطلاقها.

وهذا يعني أنه يجب عليك شراء تذكرتك قبل المباراة عبر القنوات الإلكترونية مثل بوابات التذاكر الرسمية أو من خلال أحد مواقع إعادة البيع الثانوية.